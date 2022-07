Jen 13 let staré auto původně za statisíce se v aukci prodá za miliony, i když má najeto 55 tisíc km před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Kdybyste před 13 léty někomu řekli, že koupí relativně obyčejného auta za statisíce korun může v horizontu další dekády vydělat peníze, i když s ním bude pravidelně jezdit, asi by si ťukal na čelo. Umělé vytlačování některých žádaných řešení z nabídky ale zařídilo i to.

Když Honda v roce 1999 představila roadster S2000, automobilový svět byl na nohou. Nejen z designu, který dokáže zaujmout dodnes, ale zejména z jeho pohonné jednotky. Pod dlouhou kapotu se nastěhoval dvoulitrový atmosférický plněný čtyřválec vybavený variabilním časováním ventilů VTEC. Do šesti tisíc otáček se motor choval vcelku poklidně, s přepnutím na ostřejší vačku ale přišlo opravdové peklo, které trvalo dalších 3 200 ot./min.

Agregát F20C ovšem nezaujal pouze vysoko položeným červeným pásmem a s ním korespondujícím vytím dvou mohutných koncovek výfuku, ale také výkonem. Na většině trhů (mimo jiné i na tom našem) ze dvou litrů dával 240 koní výkonu a 208 Nm točivého momentu, což je na „atmosféru” mimořádné dodnes. Pro srovnání, Ferrari 360 Modena, které dorazilo ve stejném roce 1999, mělo „pouze“ 111 koní na litr - Honda jich měla 120.

Jistě lze namítnout, že i před dvaceti lety bylo možné dosáhnout vyšších litrových výkonů, vždy u toho ale bylo přeplňování a nebo vysoká cena. Honda se obešla bez turba i kompresoru a vše zabalila do hávu dostupného roadsteru. Ten s 240 koňmi přenášenými šestistupňovým manuálem na zadní nápravu zvládal zrychlit z klidu na stovku za 6,2 sekundy, maximálně se pak rozjel na 241 km/h bez ohledu na polohu střechy.

V této formě Honda S2000 vydržela do roku 2004, na domácím trhu japonská automobilka díky vyššímu kompresnímu poměru 11,7:1 dokonce vyšroubovala výkon na 250 koní. Poté ovšem přišel facelift a jistý sestup ze slávy. Dvoulitrová pohonná jednotka byla totiž nahrazena 2,2litrovou, o světové prvenství v rámci litrového výkonu tak značka přišla. Neznamená to ovšem, že by s modernizací šlápla zcela vedle.

Objemnější agregát si sice zachoval stejný nominální výkon, 240 koní ale nově bylo dostupné již od 7 800 otáček namísto předchozích 8 300 a pásmo použitelných otáček bylo širší. Kromě toho na 220 Nm narostl točivý moment, zároveň však byly sníženy maximální otáčky motoru na 8 200. A aby toho nebylo málo, pak ona japonská verze nově produkovala nižší výkon. Na jízdní dynamiku to ale naštěstí vliv nemělo, navíc vzrostla efektivita pohonné jednotky i její spolehlivost.

S rokem 2009 Honda výrobu roadsteru ukončila, čímž se dostáváme k podstatě dnešního článku - k jednomu z exemplářů, který brzy změní majitele. Ten první evidentně (stejně zjevně ale nevědomky) udělal velmi dobrou investici, když si právě v roce 2009 pořídil S2000 v odlehčené verzi CR (Club Racer), která tehdy přišla na 36 935 dolarů. Dnešním kursem je to asi 890 tisíc Kč, jenže dolar v roce 2009 zdaleka nestál tolik, a tak to tehdy na české koruny vycházelo přibližně na 665 tisíc, z finančního pohledu šlo o docela obyčejné auto. Nyní v aukci na Bring A Trailer vystoupala cena téhož vozu už na 70 420 dolarů Kč. I v dolarech je to skoro dvakrát víc, na koruny skoro třikrát tolik. To je pozoruhodné a současné musíme dodat - do konce aukce pořád zbývají čtyři dny a pochybujeme, že se jeho cena zastaví pod hranicí 100 tisíc dolarů. A vůz není žádná garážová královna, najeto má skoro 55 tisíc km.

Že je Honda S2000 výjimečným vozem a na ceně bude jen stoupat, jsme zmiňovali mnohokrát, ale netušili jsme, že se už 13 let stará auta budou prodávat mnohonásobně dráž než nové vozy i s takovými nájezdy. Ceny S2000 zkrátka nejlépe připomínají, o jak výjimečný vůz šlo. A dnes je jím ještě víc. Tak krásně točivý atmosférický dvoulitr už zřejmě pro silniční auto nikdo nikdy nevyrobí a možností koupit zachovalé exempláře zejména verze CR jen ubývá. Tušíme, že Honda by jej (alespoň ještě nedávno...) podobné stroje s chutí vyráběla dál, nekonečně se utahující šrouby regulací ale i takové vozy vytlačily z nabídek, bohužel. Ze srdcí potenciálních kupců zjevně nikoli, proto se ceny dostupných exemplářů takto splašily.

Honda S2000 CR nebyla v roce 2009 nic až tak zvláštního, v korunách vyšla v USA na 665 tisíc Kč. Dnes se prodá za za miliony, i když má najeto skoro 55 tisíc km. Na ceně roste zejména díky svému atmosférickému motoru, který se zadními koly propojuje manuální převodovka. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.