Jen jediný VW mohl na ceně ztratit 3,2 milionu Kč za 7 let mírného ježdění

Krutých 458 tisíc korun ročně stálo jen na ztrátě hodnoty opravdu mírně používání prvního majitele tohoto Volkswagenu Phaeton. Zatímco jako nový stál hodně přes 3 miliony, teď vyjde na statisíce.

Automobilka Volkswagen v České republice nyní nabízí 15 modelů osobních aut. Tuzemský zákazník může pořídit up!, Polo, T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Golf, Golf Variant, Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat, Passat Variant, Sharan, Touareg a pro manažery je dostupný konfigurátor Arteonu. Liftback na pomezí střední a vyšší střední třídy nepřímo navazuje na Phaeton, se kterým se kromě segmentu shoduje i koncovka eon interně používaná pro označování prémiových produktů VW.

Výrobce se pořád snaží proniknout do vyšší ligy dražších aut, přitom už samotná podstata překladu značky Volks-Wagen (Lidový vůz) úplně neladí s nabídkou vozů v ceně od milionu korun nahoru. Arteon nejde bůhvíjak na odbyt, je to ale jen slabý odvar proti Phaeton, který cenově mířil ještě výše a zájem o něj byl ještě menší. Více než pětimetrového sourozence Audi A8 modelu se mezi lety 2002 a 2016 prodalo pouze 84 235 kusů a hit se z něj nestal ani kdykoli později. Není divu, že se proslavil i jako přeborník ve ztrátě hodnoty.

Co to znamená v praxi, si můžeme připomenout prostřednictvím pozoruhodnou nabídkou z německého Pulheimu. Předměstí Kolína nad Rýnem je dočasným útočištěm Phaetonu V6 TDI dlouhé verze z dubna 2013. Téměř na den přesně sedmiletá ojetina dnes vyjde na 20 870 Eur (549 tisíc Kč), přitom původní faktura připravila prvního majitele o více než 137 tisíc Eur (3,76 milionu Kč). 3,2 milionu Kč ztráty hodnoty za 7 let vychází na 459 tisíc Kč ročně, krutá to suma na auto s VW ve znaku.

Nedá se nic dělat, propad jednoho zabolí, druhého potěší. Viděno opačným pohledem tak existuje nadmíru pohodlné poježdění za půl milionu korun. Auto má za sebou skromných 114 784 kilometrů, což je pro 3,0 V6 TDI dobrý záběh předpovídající ještě několikanásobně vyšší nájezd zvládnutý bez zadýchání. Naftovému ústrojí sekunduje šestistupňový automat a pohon všech kol 4Motion, pro jisté překonávání dlouhých cest do všech končin těžko vybírat lepší kombinaci.

Jízdu vylepší adaptivní vzduchový podvozek, bi-xenonové světlomety, masážní odvětrávané sedačky, navigace, jízdní asistenty či senzory, a také adaptivní tempomat. Za zmínku stojí čtyřzónová klimatizace, desetireproduktorový systém Dynaudio, televizní tuner, obrazovky na opěrkách hlavy, digitální příjem rádia, kamera vzadu, keyless, přídavné topení, tepelně izolační skla nebo elektrické víko kufru. Nadstandardní doplňky jsou zabaleny do černé karoserie s decentními chromovými linkami, ke kterým ladí velká litá kola s dvojitými paprsky.

Stylový je i vnitřní prostor kontrastující béžovou kůží, klavírovým lakem a matně chromovanými panely. Obšitá palubní deska je dodnes výjimkou u VW, aktuální nabídka se má od letitého předchůdce pořád co učit.

VW Phaeton září do očí vyleštěným lakem a spoustou luxusu, přitom stojí lehce přes půl milionu Kč, o více jak 3,2 milionu Kč, než kolik stál jako nový

