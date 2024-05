Jen Mercedes dokáže prodávat čtyřválcové auto za 4,25 milionu a nestydět se, třikrát větší motor lze mít za míň jak třetinu včera | Petr Miler

Je fajn, že Mercedes od svých pochybných nápadů ustupuje, projevy jeho zběsilosti z posledních let tu s námi ale budou ještě dlouho. Čtyřválcové SL 43 od AMG je zvlášť na některých trzích mimořádnou absurditou.

Zdá se, že Mercedes v poslední době přichází k rozumu, o čemž svědčí i jeho nejnovější vyjádření. Ještě před pár měsíci nedotknutelná elektrifikace a živelná hybridizace všeho, co lze tímto směrem posunout, je najednou předmětem pochyb, než se ale ve Stuttgartu tímto směrem posunuli, dostali jsme řadu odpovědí na otázky, které nikdo nepoložil. A mezi nimi i tuhle, Mercedes-AMG GT se čtyřválcovým motorem.

Neděláme si legraci, Mercedes skutečně nacpal do svého sportovního modelu dvoulitr, napálil na něj logo AMG a šel od toho. Nepochopil to nikdo, ani obecně progresivní americká média jaksi nepobrala, co tím chtěli Němci říci. Však proč by si někdo kupoval stylové sportovní auto za miliony s takovým pohonem? Je to jako kdybyste si pořídili tepláky od Gucciho a k němu boty značky Prestige. Nemusíte mít nutně Hermesy, ale když už, tak nepřiberete do hry tu nejobyčejnější alternativu.

Navzdory opravdu vlažnému přijetí nyní Mercedes začal toto auto prodávat a v mém druhém domově v Nizozemsku se za to dočkal druhé vlny negativních reakcí. Auto totiž i kvůli tamnímu daňovému systému startuje s cenou na 173 046 eurech, tedy víc jak 4,25 milionu korun. Čtyři a čtvrt „míče” za čtyřválcové kupé? To je moc na všechny, je to nejdražší čtyřválec, který se kdy v Nizozemsku prodával. A to není sympatické prvenství.

Není divu, že se lidé v reakcích na oznámení Mercedesu na sociálních sítích začali značce vysmívat i tak, co lze také koupit za podstatně menší peníze. A to klidně i s jejím logem. Jeden tip nás obzvlášť zaujal, a tak jsme si o něm zjistili víc a získali i pár fotek. Jde o starší Mercedes SL 600 z roku 2007, tedy auto dodnes atraktivní generace R230, které najelo jen 68 tisíc km a vypadá (a prý i jezdí) jak nové.

Stojí přitom 49 750 Eur, tedy asi 1,2 milionu Kč, asi 3,5krát méně. A má motor třikrát větší - dvojitě přeplňovaný dvanáctiválec 6,0 o 517 koních, takže je i o dost silnější než nový SL 43. Ale hlavně má styl, výjimečnost, je to pan automobil, ne euronormám na míru ušité nedochůdče. Je fascinující, jak i samotné Mercedesy mohou jiným Mercedesům nastavovat smutné zrcadlo. Ale pokud se třícípá hvězda opravdu poučila, vše bude odpuštěno...

