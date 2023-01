Jednotky let starý kombík Mercedesu s 367 koňmi a spoustou výbavy dnes koupíte za cenu základní Octavie před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Bavaria Automobile

Až brutální zdražování Škody posledních let člověka snadno přivede před dříve nemyslitelná dilemata. Skutečně jen za cenu obyčejné Octavie Combi lze pořídit jen jednotky let starý, vybavený, silný a pořád hezky vypadající kombík Mercedesu od AMG. Háček v tom není žádný.

Škoda se před pár dny opět předvedla. Bez přehánění drasticky zdražila všechna svá auta a cenu základní Octavie vyšroubovala už skoro na dvojnásobek toho, kolik stála předchozí generace tohoto vozu, v principu stále stejné auto, v době svého příchodu na trh v minulé dekádě. Je to podle nás šílený a nepochopitelný krok, který škodovce jen odežene další zákazníky, třebaže je spojen s vypadnutím dřívější základní motorizace z nabídky.

Trh ojetin na podobné kroky pochopitelně reaguje, nereaguje na ně ale s adekvátní intenzitou a šířkou záběru. Snadno se pak stane, že si peníze odpovídající nové základní ceně Octavie Combi (aktuálně 660 tisíc Kč, není to vtip) najednou můžete pořídit auto úplně jiné úrovně, které je sice ojeté, ale ne odjeté.

Vůz na fotkách níže přesně tohle splňuje. A nemusíte ani vědět, kolik stojí, aby vás od pohledu zaujal. Šedý kombík Mercedesu třídy C od AMG z roku 2016 s viditelně dobře vybaveným interiérem a silným motorem je vůz, který na sebe v bazaru i v záplavě ojetých prémiovek podobného stáří snadno dokáže upozornit. Pravda, většina zákazníků ojetin půjde po dieselových nebo slabších benzinových verzích, tomuhle ale budou i takoví věnovat druhý pohled. Přes své nevelké stáří, vysoký výkon až 367 koní a opravdu bohatou výbavu stojí jen 28 490 Eur, tedy asi 675 tisíc Kč. Pravda, oproti základní Octavii Combi si musíte 15 tisíc připlatit, ale to snad není podstatné. Navíc nejde o nejlevnější kus v nabídce, takové - obvykle ojetější - stojí ještě méně.

Může to znít skoro neuvěřitelně, ale žádný háček v tom není, je to jen ukázka toho, jak absurdní poměry na dnešním automobilovém trhu panují. Na tento Mercedes koukáte jednou, podruhé, hledáte následky nehody, zmínku o zadřeném motoru, zničené převodovce nebo cokoli podobného. Ale nic, tohle auto najelo jen velmi přijatelných 100 tisíc kilometrů, které Céčku této generace sotva přidělaly nějaký vrásek.

První registrace proběhla v říjnu 2016, takže se nebavíme ani o šest a půl roku starém autě. Je to také donedávna aktuální generace třídy C, navíc s šestiválcovým motorem, který ta nová už nedostala v žádné verzi, ani v té od AMG. Na poli techniky tedy není třeba přijmout žádné kompromisy, k dispozici je i pohon 4x4. A v případě výbavy platí to samé - je tu i spousta rozmařilých věcí jako drahý audiosystém Burmester nebo plná LED světla. Věci jako vyhřívaná sedadla, navigaci či parkovací asistent s kamerou ani nezmiňujeme.

Stav auta navíc není zbědovaný, ani trochu. Dosud najeté kilometry jsou trochu znát na světle čalouněné části sedadla řidiče, ale není to nic, co by stálo za řeč. Vůz byl navíc pravidelně servisovaný u oficiálních dealerů a v tuto chvíli nemá trpět žádnou chybou. Trpět může snad jen sebevědomí někoho, kdo zrovna dal 660 tisíc za základní Octavii Combi - nic proti ní, ale šestiválcové Céčko od AMG je jiná liga.

Nevíme, jestli je to hned při 25. lednu koupě roku, ale při ceně, provedení a aspoň vizuálním stavu vozu to nemusí být až špatný nápad. Posuďte sami a klidně si najděte vůz v jiné specifikaci - než kupci Octavií přijdou na to, co také mohou mít za stejné peníze, půjde okolo 650 tisíc korun koupit podobných Céček dost.

Relativně levný Mercedes-AMG C43 pochází z roku 2016, disponuje výkonem i výbavou a není ani nijak zvlášť ojetý. Přesto jej dnes koupíte za podobné peníze jako základní Octavii, může to být zajímavá volba. Foto: Bavaria Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

