Jen pár let starý Opel Astra je tip na překvapivě levnou i překvapivě spolehlivou ojetinu

/ Foto: Opel

Opely neprosluly jako spolehlivá auta a v posledních letech jsou kvůli klesajícímu zájmu o ně na očích stále méně. Z obou důvodů po nich v bazarech není sháňka, o to zajímavější koupi ale představuje donedávna poslední Astra generace K.

Najít na dnešním přehřátém trhu s ojetinami opravdu atraktivní nabídku je docela oříšek, ale víte, co se říká o těch, kteří hledají. Situace se nikdy nemá tak, že by lidé pásli po všem, co se zrovna nabízí. A nemusíte se nutně smířit ani s vyloženě neatraktivními či v dnešní době nežádanými typy aut, abyste z bazaru odjeli s pocitem velmi dobré koupě.

Na šanci na jednu takovou upozorňují kolegové z německého Auto Bildu. Jde o donedávna poslední Opel Astra generace K, která se vyráběla teprve od roku 2015. Rüsselsheimský blesk s touto iterací jinak slavného modelu velkou díru do světa neudělal, celková pozice Opelu na trhu s novými vozy se zhoršuje a auta této značky dlouhodobě neplatí za příliš odolná či spolehlivá. Kvůli tomu všemu jsou v bazarech přehlížená, což vede k jedinému - překvapivě nízkým cenám.

Kolegové to ukazují na pouze čtyři roky starému hatchbacku s dieselem 1,6 CDTI, který najel přijatelných 124 591 kilometrů a přesto se jeho cena od roku 2017 propadla na třetinu původní hodnoty. Velmi době vybavený vůz s výkonově použitelným a přitom úsporným naftovým motorem se tak dnes dá v Německu koupit za méně než 10 000 euro (256 tisíc Kč) a to zdaleka nepatří mezi nejlevnější. První Astry K jsou v nabídce už od méně jak 6 000 euro (153 tisíc Kč) a byť v tu chvíli jde o vozy s více jak 250 tisíc najetými km, pořád vypadají svěže, pořád mohou být vybavené a obvykle mají i onen diesel. Neboť takové kilometry lidé s benziny obvykle nejezdí.

Pikantní je, že ač se ceny propadají pod tíhou nezájmu danou mimo jiné údajně špatnou spolehlivostí, realita je jiná, než se traduje. Podle statistik TÜV jsou moderní Opely obecně spolehlivé a i Astra K v obou relevantních věkových kategoriích jasně spadá do silného nadprůměru, zvláště pak vzhledem k typickým nájezdům. Technici TÜV přitom neevidují skoro žádné vyloženě typické vady krom úniků oleje z motoru a převodovky, které je třeba při koupi důkladně překontrolovat. Jinak je dobré se jen zaměřit na stav podvozku, který trpí obvykle s vysokými nájezdy zvláště u dieselů. Další obvyklé problémy známé nejsou.

I schopnost vozu vizuálně odolat stáří je podle Němců dobrá, krom pár šrámů na přídi a odřených kol bylo prý na autě sotva vidět, že by za sebou mělo jakkoli delší službu. Motor 1,6 CDTI se 110 koňmi pak stačí stále na stovku pod 11 sekund a maximální rychlost 195 km/h, přičemž při úsporné jízdě nežádá více než 4,5 litru nafty na 100 km. To zní vážně jako zajímavý tip, zvlášť v dnešní době. Však nesmyslné ceny kolikrát nesou i „statisticky”, rozumějte fakticky méně zajímavé vozy.

Pro Opel Astra K se lidé do bazarů neženou. Podle Němců jen k jejich vlastní škodě, jde o překvapivě levnou a překvapivě dobrou ojetinu. Ilustrační foto: Opel

Zdroje: Auto Bild, TÜV

