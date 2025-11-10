Jeremy Clarkson a James May jsou v slzách, o víkendu zemřel jejich bývalý kolega z Top Gearu

Oba už se bohužel dostali do věku, kdy si na podobné zprávy budou muset zvykat. Jejich bývalý kolega ale nebyl až tak starý, ještě před dovršením sedmdesátky ho skolila rakovina.



před 8 hodinami | Petr Prokopec



Foto: Amazon Press Centre

Oba už se bohužel dostali do věku, kdy si na podobné zprávy budou muset zvykat. Jejich bývalý kolega ale nebyl až tak starý, ještě před dovršením sedmdesátky ho skolila rakovina.

Pokud někde zmíníte Jeremyho Clarksona a Jamese Maye, většina lidí automaticky dodá ještě jméno Richarda Hammonda. Tato trojice spolu totiž působila od roku 2003, kdy se začala vysílat druhá série tehdy znovuzrozeného Top Gearu. V té první May chyběl, neboť nevěřil v úspěch pořadu, což může být trochu zvláštní. S Clarksonem se totiž potkal už při natáčení původního pořadu v 90. letech minulého století.

Jezza se součástí Top Gearu stal v roce 1988 a jeho netradiční recenze okouzlily publikum natolik, že sledovanost letěla dramaticky nahoru. O tři léta později však někteří bývalí moderátoři pořad opustili, pročež televize BBC začala verbovat posily. Mezi nimi byl nejen May či závodnice Vicki Butler-Henderson, ale také Quentin Wilson, automobilový dealer, který si vzal na starosti hlavně ojetiny.

Když Top Gear v roce 2001 skončil, Wilson zamířil do konkurenčního Fifth Gearu, jehož součástí byl další čtyři roky. Od té doby jako televizní moderátor vystupoval spíš sporadicky, neboť se víc začal angažovat v politice. S tím měl ostatně zkušenosti již z 90. let, kdy dosáhl toho, aby přemrštěné ceny nových aut ve Velké Británii klesly na úroveň zbytku Evropské unie.

Od roku 2011 pro změnu Wilson tlačil na nižší zdanění pohonných hmot, v čemž byl též úspěšný. O pár let později pak pro změnu založil společnost FairCharge, která se snažila o snížení cen elektrických aut. Nikoliv až tak kvůli ekologii, stejně jako dříve bylo jeho cílem, aby si lidé mohli pořídit nový vůz bez ohledu na pohon a přitom nemuseli zadlužit ještě několik dalších generací.

Wilson nicméně poměrně dlouho trpěl rakovinou plic, které o tomto víkendu podlehl. Jeho rodina jej popsala jako „národní poklad“, s čímž nejspíš bude souhlasit kdejaký Brit. Z jeho odchodu pak byl zdrcen jak Clarkson, tak May. „Quentin Wilson mi dal cenné rady a povzbudil mě v mých začátcích v televizi. Nikdy na něj nezapomenu, byl to skvělý chlapík,“ uvedl ke slonu ex-kolegy May.

My už jen zmíníme, že před třemi lety zemřela Sue Baker, která byla jedním z vůbec prvních moderátorek Top Gearu, v pořadu se totiž objevovala od roku 1980, tedy tři roky po premiéře první epizody. Doufejme, že Clarkson, May a Hammond tu s námi ještě nějakou chvíli zůstanou, třebaže společně už nevystupují a místo toho se na stará kolena věnují vlastním projektům.


O víkendu zemřel Quentin Wilson (uprostřed), bývalý kolega Jeremyho Clarksona, Jamese Maye či Tiffa Needella z pořadů Top Gear a Fifth Gear. Foto: BBC, tiskové materiály

