Jeremy Clarkson a James May jsou v slzách, o víkendu zemřel jejich bývalý kolega z Top Gearu

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Pokud někde zmíníte Jeremyho Clarksona a Jamese Maye, většina lidí automaticky dodá ještě jméno Richarda Hammonda. Tato trojice spolu totiž působila od roku 2003, kdy se začala vysílat druhá série tehdy znovuzrozeného Top Gearu. V té první May chyběl, neboť nevěřil v úspěch pořadu, což může být trochu zvláštní. S Clarksonem se totiž potkal už při natáčení původního pořadu v 90. letech minulého století.
Jezza se součástí Top Gearu stal v roce 1988 a jeho netradiční recenze okouzlily publikum natolik, že sledovanost letěla dramaticky nahoru. O tři léta později však někteří bývalí moderátoři pořad opustili, pročež televize BBC začala verbovat posily. Mezi nimi byl nejen May či závodnice Vicki Butler-Henderson, ale také Quentin Wilson, automobilový dealer, který si vzal na starosti hlavně ojetiny.
Když Top Gear v roce 2001 skončil, Wilson zamířil do konkurenčního Fifth Gearu, jehož součástí byl další čtyři roky. Od té doby jako televizní moderátor vystupoval spíš sporadicky, neboť se víc začal angažovat v politice. S tím měl ostatně zkušenosti již z 90. let, kdy dosáhl toho, aby přemrštěné ceny nových aut ve Velké Británii klesly na úroveň zbytku Evropské unie.
Od roku 2011 pro změnu Wilson tlačil na nižší zdanění pohonných hmot, v čemž byl též úspěšný. O pár let později pak pro změnu založil společnost FairCharge, která se snažila o snížení cen elektrických aut. Nikoliv až tak kvůli ekologii, stejně jako dříve bylo jeho cílem, aby si lidé mohli pořídit nový vůz bez ohledu na pohon a přitom nemuseli zadlužit ještě několik dalších generací.
Wilson nicméně poměrně dlouho trpěl rakovinou plic, které o tomto víkendu podlehl. Jeho rodina jej popsala jako „národní poklad“, s čímž nejspíš bude souhlasit kdejaký Brit. Z jeho odchodu pak byl zdrcen jak Clarkson, tak May. „Quentin Wilson mi dal cenné rady a povzbudil mě v mých začátcích v televizi. Nikdy na něj nezapomenu, byl to skvělý chlapík,“ uvedl ke slonu ex-kolegy May.
My už jen zmíníme, že před třemi lety zemřela Sue Baker, která byla jedním z vůbec prvních moderátorek Top Gearu, v pořadu se totiž objevovala od roku 1980, tedy tři roky po premiéře první epizody. Doufejme, že Clarkson, May a Hammond tu s námi ještě nějakou chvíli zůstanou, třebaže společně už nevystupují a místo toho se na stará kolena věnují vlastním projektům.
O víkendu zemřel Quentin Wilson (uprostřed), bývalý kolega Jeremyho Clarksona, Jamese Maye či Tiffa Needella z pořadů Top Gear a Fifth Gear. Foto: BBC, tiskové materiály
Zdroj: Top Gear
