Jeremy Clarkson má od Amazonu dostat padáka ze všech pořadů, osudnou se mu stala Hra o trůny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Clarkson a kontroverze, to jsou spojené nádoby, za tu poslední se ale Jezza doslova kaje. Proč? Protože mu má znovu hrozit vyhazov, tentokrát od Amazonu. Veřejně si vzal do úst manželku prince Harryho způsobem, který málokdo pochopil.

Včera večer se mi kamarád přijel pochlubit se svým novým úlovkem. Od své vlastní matky koupil asi deset let starou Škodu Fabia, která má sice najeto přes 200 tisíc kilometrů, ovšem zvenčí či zevnitř to nepoznáte. Popravdě jsem totiž už hodně dlouho neviděl tak pečlivě udržované auto. Kamarádovu rozhodnutí se tak vůbec nedivím, jakkoli mu trochu zkomplikovalo život. Nově jej totiž čeká starost nikoli o jeden vůz, ale hned o dva, a to se vším všudy. Řeč tedy není jen o pohonných hmotách, ale také o servisu, pojistce či parkování.

Proč vám to ale vyprávím? Důvodem je kamarádovo zdržení, které jsem se rozhodl vyplnit sledováním Instagramu. Tam mě zarazil níže citovaný příspěvek Jeremyho Clarksona, ve kterém se slavný britský novinář a moderátor srdceryvně omlouvá za svůj sloupek v deníku The Sun ze 16. prosince. Tam se obul do Meghan Markle, manželky prince Harryho. Ve svém příspěvku uvedl, že ji nenávidí. „Nikoli však tak, jako Nicolu Sturgeon či Rose West. Nenávidím ji na buněčné úrovni,“ napsal doslova.

Tím Clarkson neskončil, ostatně něco takového by na urážku nestačilo. Jeho další slova nicméně již ve Velké Británii vyvolala bouři nevole. Slavný novinář totiž dodal, že „v noci, když nemůžu usnout a jen se tak převaluju, skřípám zubama a sním o dni, kdy bude muset nahá projít ulicemi každého města v Anglii, zatímco dav bude skandovat 'Hanba!' a házet po ní exkrementy“.

Touto pasáží Clarkson narážel na slavnou scénu ze Hry o trůny, kdy je Cersei Lannister nucena projít uličkou hanby. Jelikož jsem tento seriál shodou okolností právě v závěru loňského roku viděl vůbec poprvé, věděl jsem naprosto jasně, kam tím Jeremy míří - byla to nadsázka. Problémem pro něj je skutečnost, že desátá epizoda páté série, kde se ona scéna objevila, měla premiéru již 14. června 2015. A od té doby na ni pochopitelně velké množství lidí zcela zapomnělo a věc vnímali jinak než sám autor.

Clarkson pak ve svém sloupku Hru o trůny nezmínil, řada čtenářů proto měla za to, že daná slova pochází pouze z jeho hlavy. Redakci The Sun proto zaplavila vlna rozhořčených komentářů, kvůli nimž zřejmě Jeremy musel opakovaně „na kobereček“. Již 19. prosince se tak krátce omluvil na svém účtu na Twitteru. O dalších šest ní později pak zaslal omluvu i princi Harrymu. Ten nicméně skrze mluvčího uvedl, že Clarkson „dlouhodobě píše články šířící nenávist“.

Nově tak Jeremy přišel s omluvou mnohem rozsáhlejší, ve které zmiňuje, že běžně nechává své články přečíst členům rodiny, než je odešle vydavateli. „Jenže v onen osudný den jsem byl doma sám, a navíc ve spěchu. Takže když jsem skončil se psaním, rovnou jsem vše odeslal. A poté, když sloupek následující den vyšel, to bylo, jako kdyby explodovala pozemní mina,“ uvedl.

Na Clarksonovy poměry je taková omluva krajně neobvyklá, důvodem má být, že se bojí o práci. Podle magazínu Variety společnost Amazon reálně zvažuje o úplném rozvázání spolupráce s Clarksonem. Skončit by tedy měl jak pořad o jeho farmě, tak především The Grand Tour. To by ovšem znamenalo, že Richard Hammond a James May znovu kvůli Jeremyho výstřednosti přijdou o práci i s ním. Jakkoli je třeba dodat, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

Pokud totiž skutečně dojde na rozvázání smlouvy s Amazonem, stane se tak až poté, co budou dotaženy do konce veškeré aktuální závazky. V případě The Grand Tour to tedy znamená dokončení čtyř speciálů, z nichž ten poslední by se měl vysílat na konci roku 2024 či na počátku toho následujícího. Clarksonova farma by pak měla skončit třetí sérií, se kterou se rovněž počítá až na rok 2024.

To ovšem znamená, že Jeremy bude se společností spolupracovat ještě další dva roky. Za tu dobu se ale situace stoprocentně uklidní, ostatně mnohem více se jich skrze prsty dívá právě na prince Harryho a Meghan, nikoli na Clarksona. Možná se tedy vlk nažere, ale koza zůstane celá. A možná také ne, více ukáže jen čas.

Ukončil nebo ukončí Amazon spolupráci s Clarksonem? Toť otázkou, i kdyby se to ale stalo, stávající kooperace může trvat až do doku 2024 či dokonce 2025. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: Variety

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.