Jeremy Clarkson oznámil děsivou zprávu o svém zdraví, současné díly jeho pořadů mohou být těmi posledními
Petr MilerClarkson není tak starý, jak někdy může působit, přesto je v tuto chvíli vážnou otázkou, zda u číslovky jeho věku někdy uvidíme aspoň o jednotku vyšší cifru. Zdravý a bezstarostný život za sebou opravdu nemá, což si patrně vybírá svou daň.
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Jeremy Clarkson oznámil děsivou zprávu o svém zdraví, současné díly jeho pořadů mohou být těmi posledními
17.6.2026 | Petr Miler
Clarkson není tak starý, jak někdy může působit, přesto je v tuto chvíli vážnou otázkou, zda u číslovky jeho věku někdy uvidíme aspoň o jednotku vyšší cifru. Zdravý a bezstarostný život za sebou opravdu nemá, což si patrně vybírá svou daň.
Za současného uspořádání světa je nemožné, aby znovu vznikla automobilová persona kalibru Jeremyho Clarksona. Pro Jezzu se to sešlo, když svůj nepochybný novinářský génius a drzost sobě vlastní spojil ve správný čas s britským mediálním molochem se světovým dosahem, v jehož pořadech si vzhledem k někdejší úctě k názorům jednotlivců mohl dělat prakticky cokoli. Měl schopnosti, měl svobodu, měl dosah a prakticky neměl konkurenci, vysílání na BBC svého času mohlo konkurovat máloco.
Prakticky všechno z toho je dnes neopakovatelné. Někdo jako Clarkson se narodit může, to ano, z médií by ale člověka s takovými názory vyštípali dřív, než by si poprvé v redakci zašel na toaletu. A i kdyby ne, bude hrát první housle v některém z nespočtu automobilových periodik, které má podobný nespočet alternativ. Pozornost lidí je dnes zkrátka mnohem víc roztříštěná a oslovovat jedním klidně miliardu lidí, kteří zrovna nemají nic lepšího ke sledování, není reálné.
Tohle je důvod, proč si dřívější ikony zachovávají tak výsadní postavení - jakmile jednou vstoupíte v tak širokou známost, nikdo už vám to nevezme, pokud okolnosti nepřejí tomu, aby vás v myslích lidí stejně masivně nahrazoval někdo nový. Clarkson tak nutně zůstane mimořádným magnetem na diváky prakticky jakéhokoli typu pořadu až do své smrti. Zrovna ta ale může být blíž, než by komukoli bylo milé.
Ačkoli Jezza je obvykle samý fórek, ať už mluví o autech, o traktorech, o svém skvělém já nebo o neschopnosti svých kolegů, v nové sérii Clarksonovy farmy se vší vážností řekl, že mu byla diagnostikována rakovina.
To není legrace nikdy. A i když není rakovina jako rakovina, v nejnovějších epizodách Clarksonovy farmy, které měly premiéru tento týden na Amazon Prime, sdělil šestašedesátiletý moderátor kolegům Charliemu Irelandovi a Kalebovi Cooperovi, že mu lékaři v květnu diagnostikovali blíže neupřesněnou, údajně ale agresivní formu rakoviny. S úlevou lze dodat, že nemoc měla být odhalena v raném stádiu, epizody ale ukazují Clarksona v nemocnici, kde část léčby neproběhla podle plánu. „Zůstanu tu ještě chvíli. Nevím, co se bude dít,” zazní z jeho úst přímo v seriálu.
Clarkson o svém stavu hovoří pozoruhodně otevřeně a zmiňuje se také o nejistotě, která jeho život aktuálně provází. Zřetelně tedy zmiňuje i možnost, že pátá série může být tou poslední, kterou natočí. Jak byste ale v jeho případě čekali, není tím vystrašeným kandidátem audience u svatého Petra - bere věci tak, jak jsou. V tuto chvíli je tedy odhodlán pokračovat ve své práci a bezpečně víme, že v ní pokračuje i v momentě publikace tohoto článku. Co ale bude dál, je velkou neznámou.
Za sebe i celou redakci mu přeji brzké úplné uzdravení. Jakkoli s touto nemocí je to vždy ošidné...
Jeremy Clarkson aktuálně působí zamyšleněji, než je u něj zvykem. Bojuje s agresivní formou rakoviny a je smířen i s tím, že jí podlehne. Snad se vše ještě v dobré obrátí. Foto: Amazon Press Center
Zdroj: Amazon Prime Video
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