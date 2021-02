Jeremy Clarkson řekl, jaké auto lituje, že kdy prodal i jaké by si nikdy nekoupil před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Prime

O asi nejznámějším automobilovém novináři světa si můžete myslet, co chcete, jedno mu ale nelze upřít - auta skutečně miluje a sám jich nespočet koupil. Může se tak ohlížet i za tím, které nikdy neměl prodávat.

Na záběrech níže uvidíte Jeremyho Clarksona sedět v hospůdce u sklenky vína a přemítat nad různými otázky bez roušky či čehokoli podobného. Pokud se ptáte, kde takové krásné místo leží, pak rovnou odpovídáme, že v daleké minulosti a bohužel se zdá, že v ní zůstane i pro jakkoli blízkou budoucnost. Přiložené video je ale přesto čerstvě publikované.

Pokud pravidelně sledujete nás nebo Clarksona, místo, kde britský automobilový guru sedí, vám bude povědomé. Objevil se na něm už dříve při peprných odpovědích na jiné otázky, které kolegové z Drive Tribe pustili do světa už v roce 2019. Skoro o dva roky později ale zjistili, že toho času pustili ven jen část rozhovoru, a tak teprve nyní sestříhali zbytek. Skoro se divíme, že to udělali až teď, protože Jezzovy reakce jsou zajímavé jako vždy, ale víte, co se říká - lepší pozdě nežli později.

Hlavní postava stojící za úspěch pořadů Top Gear a The Grand Tour, odpovídá na řadu věcí zjevně lehce posilněna kapkou alkoholu, ale o to je upřímnější. Pokud vás zajímá vše, pusťte si celé sedmiminutové video, jeho britské angličtině není žádný problém rozumět. Nás ale zaujaly zejména dva momenty, při nichž říká, jakého auta lituje, že prodal a jaké by si nikdy nekoupil.

V prvním případě je tázán, zda existuje nějaký vůz, jehož koupě lituje. Jako správný nadšenec bez váhání odpovídá, že ne - prý měl rád všechna auta, která si kdy pořídil. Protože když pro auta dýcháte, nakonec si něco zamilujete i na té největší šunce z bazaru na rozcestí. Toto téma ale nechce hned tak opustit, a tak jej otočí v trochu jiné - jakého auta lituje, že jej kdy prodal.

Zde už budou mít nadšenci na výběr více, protože pokud nemáte po kapsách zbytečné miliony, nemůžete auta jen kupovat - pořízení nového obvykle znamená prodej staršího. Clarkson není žádný sběratel, a tak nakonec prodal téměř všechno, co si kdy koupil a tušíme, že nadšený z toho nebyl ani jednou. Prodeje jednoho vozu ale skutečně lituje - BMW 3.0 CSL.

Dnes ikonické kupé přezdívané Batmobil je nejen skvělé, ale také velmi ceněné auto. Clarkson jej měl a normálně s ním jezdil, později jej ale prodal za 3 000 liber. Nevíme, kdy přesně se to stalo a nemuselo to svého času být úplně málo peněz. Dnes se ale prodává za ceny snadno 50krát vyšší, v přepočtu kolem 4 milionů Kč. Není divu, že Jezza s odstupem času hovoří o jeho prodeji jako o idiotském rozhodnutí.

Mezi dalšími dotazy je pak tázán na to, zda by si byl ochoten někdy koupit elektrické auto. I na to odpovídá celkem jednoznačně - připouští, že tyto vozy mají svou atraktivitu a některým se zamlouvají, sám ale elektromobil označuje za vůz, jaký by si nikdy nekoupil. Důvod? Zvuk. Prý nechce mít auto, které nebude mít pro něj zajímavý, tedy benzinový zvukový projev linoucí se zepředu nebo zezadu. A prý už ve svém věku s benzinovými auty snadno dožije.

Pokud vás zajímají další reakce, pusťte si celý zbytek dříve pořízeného rozhovoru - ne vše je míněno tak vážně jako výše zmíněné, nudit se ale opravdu nebudete.

Jeremy Clarkson říká, že nejvíce ve svém životě lituje prodeje BMW 3.0 CSL. Dnes ikonický stroj prodal svého času za zlomeček jeho současné hodnoty. Foto: BMW



Naopak nikdy si nechce koupit auto na elektřinu, hlavně kvůli zvuku. Foto: Tesla

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Miler