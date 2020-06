Jeremy Clarkson se mohl vrátit do Top Gearu, nabídku BBC ale odmítl před 6 hodinami | Petr Miler

Top Gear v časech Jeremyho Clarksona byl jednou z těch nejlepších věcí, které kdy automobilový svět potkaly. Po jeho útoku na kolegu musel BBC opustit, na stole ale byla možnost vrátit se zpět. Odmítl ji.

Nemusíte být velcí příznivci aut ani automobilových pořadů, abyste znali Top Gear a Jeremyho Clarksona. S radostí kontroverzní britský novinář za pomoci Richarda Hammonda a Jeremyho Maye nakopli na začátku tohoto století jednu ze stálic britské BBC takovým způsobem, že se stala fenoménem prakticky kdekoli se objevila. Po Clarksonově „nevyprovokovaném fyzickém a verbálním útoku” na kolegu Oisina Tymona po jednom náročném natáčecím dnu ale musel BBC opustit a s Top Gearem v jeho nejznámější podobě byl konec.

Tohle je známá historie, stejně jako to, co následovalo poté. Pořad padl do rukou Chrise Evanse, který je sice sám vyhlášeným moderátorem a automobilovým nadšencem, zaujmout místo Jeremyho Clarksona ale není rozumně možné, druhý takový člověk na světě neexistuje. Protože Evans byl a je Clarksonovým přítelem, Jezza to svého času ve sloupku pro Sunday Times sarkasticky komentoval slovy: „Doufám, že Chris si užívá moderování pořadu, který bude po několik dalších týdnů největší automobilovou show na světě,” narážejíc na to, že Clarkson už pracoval na přípravě vlastního nového pořadu, který měl Top Gear zastínit.

Takhle to nakonec i dopadlo. Clarkson rozjel The Grand Tour, kterou lze považovat za úspěch a BBC se od té doby pokouší křísit Top Gear, jak to jen jde - Evans musel po fiasku odejít, jeho nástupce v podobě Matta LeBLanca byl úspěšnější, ale odejít pro změnu chtěl. Nyní pořadu vládne Chris Harris s Paddym McGuinnessem a Freddiem Flintoffem a názor na něj jistě máte sami. Vše se ale mohlo ubírat jinou cestou.

Clarkson totiž v interview řekl, že od BBC dostal po vyhazovu nabídku se do pořadu vrátit. V rozhovoru doslova uvedl: „Setkal jsem se s jedním z šéfů BBC a byl otázán, zda bych se nevrátil do Top Gearu. Bylo toho už příliš.” To vypadá jako možnost návratu starých dobrých časů, Jeremy C. ale nabídku odmítl.

„Poté, co jsem byl přirovnán k Jimmymu Savilovi (bývalý moderátor dětských pořadů BBC, který měl děti zneužívat - pozn. red.) někým z BBC a byl jsem vláčen bulvárem, jak bych se mohl vrátit? Všechna pozornost by byla zaměřena na mě a show by byla vykastrovaná. Bylo by těžké udělat cokoli, aby se to někoho nebo něčeho nedotýkalo. Bylo by nemožné udělat pořad tak, jak bych ho udělat chtěl,” vysvětlil Clarkson.

Jeho slova chápeme, návrat do starých kolejí by po tom všem byl zřejmě nemožný a „jiný Top Gear” s Clarksonem by nebyl „tím Top Gearem”, který bychom chtěli zpět. I tak je zajímavé, že tato nabídka padla - to jen ukazuje, jak zoufalá BBC ze ztráty významu Top Gearu musela být. Sám mediální moloch v oficiální rovině odmítá, že by taková nabídka kdy padla, šéfové firmy ale jistě nemusí dělat záznamy z každé neformální schůzky, kterou kdy absolvovali. Pochybujeme, že by si to Clarkson vymyslel a už samotné pomyšlení na podobný pokus o návrat v čase o něčem svědčí.

Zdroj: Drive Tribe

Petr Miler