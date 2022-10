Ještě nedávno jeden z nejdražších Golfů v prodeji je teď k mání za polovinu, v mezičase byl ale jednou na kaši před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: S-kortooms, publikováno se souhlasem

Životní příběhy některých aut jsou podobně pozoruhodné jako příběhy lidských životů. Tento vůz začal svou kariéru jako mediální superstar, pokračoval jako bazarová superstar, pak se stal superstar vrakovišť a servisů, nyní zkouší být hvězdou výhodných koupí.

Přirovnávat věci k živým bytostem je pochopitelně pochybné, některé se ale skutečně potýkají s podobně pozoruhodnými osudy. Příkladem budiž vůz na fotkách níže, který vznikl jako jeden z extrémně drahých Golfů 7. generace, jejichž ceny se pohybovaly okolo 2 milionů Kč. Chtělo to pochopitelně verzi R, automatickou převodovku a spoustu příplatkových prvků, pak se skutečně ceny na některých trzích šplhaly až tak vysoko.

V tomto případě to nebyla až taková absurdita, šlo prezentační vůz nizozemského zastoupení VW, který byl půjčován novinářům. Protože v Nizozemsku trávím podstatnou část svého života, měl jsem s ním svého času co do činění a vzhledem k pohybu v tamní komunitě automobilových nadšenců mi neunikl ani jeho další osud.

Poté, co se vůz objevil v několika recenzích a videotestech, se dostal do prodeje, kde si znovu získával pozornost výrazným vzhledem, svým způsobem slavnou historií, v neposlední řadě ale cenou. K mání byl svého času za 73 546 Eur (dnešním kursem 1,8 milionu Kč), což je na Golf skutečně bláznivina. Zda jej za tyto peníze někdo koupil, nebo prodávající musel s cenou dolů, netušíme, nového majitele si ale našel. A teď je v prodeji zas.

Auto s pořád stejnou registrační značkou vidíte na snímcích, vypadá pořád skvěle. Najeto má 54 293 km, to není nijak zvlášť moc, s výbavou od sklepa na půdu se pak prodává za 37 950 Eur. To je 931 tisíc Kč - ne, že by to bylo málo, za dnes už vyhlášený Golf R sedmé generace (po faceliftu, ve verzi Performance s 310 koňmi, bez omezovače rychlosti, s výfuky Akrapovič atd.) v takové specifikaci to ale není mnoho, navíc je to polovina sumy, za níž bylo auto k dispozici jen o dva roky dřív. Takže lákavá nabídka? Přece jen, takto specifikovaných Golfů se moc nevidí...

No, jak se to vezme. Auto vypadá dobře, o to nic, v komunitě se ale dobře ví, že v minulosti bylo havarováno. Prodávající se o tom nezmiňuje, po chvíli komunikace ale přiznal, že tomu tak je, a poskytl i fotky stavu po nehodě. Totální škoda to nebyla, ale muselo to být na hraně - vůz je obouchaný ze všech stran, pravý přední roh chytl velkou ránu, airbagy byly venku... Tohle opravit není snadné a pokud někdo měl tento vůz dát rozumně dohromady, pak při ceně vraku (prý 20 tisíc Eur), nezbytných nákladech a současné ceně nezbývá moc velký prostor pro to, aby auto bylo spraveno opravdu precizně.

Asi bychom si tedy nechali zajít chuť, koupit nebouraný Golf R za milion není těžké, třebaže nebude tak bohatě vybavený a nebude tak „slavný”. Tento si ale té slávy možná utrhl až moc...

Tento VW Golf 7.5 R Performance byl ještě v roce 2020 jedním z nejdražších v prodeji, hlavně díky své specifikaci. Nyní je v tomto stavu k mání za přijatelnou polovinu někdejší sumy... Foto: S-kortooms, publikováno se souhlasem



...jenže není to jen tak, v mezičase byl poměrně vážně havarován a pořádná oprava takto poškozeného vozu musela být sakra drahá. Foto: S-kortooms, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

