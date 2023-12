Jezděte jako skutečný Terminátor. K mání je jedno z nejdrsnějších aut Arnolda Schwarzeneggera, na míru postavený Unimog před 4 hodinami | Petr Miler

„Arnie” se rád tváří jako environmentalista, tomu se asi po dekádách života v Kalifornii nedá vyhnout. Ve skutečnosti ale vždy sedlal auta jako Hummery, Bugatti nebo právě Unimogy. Tento mu na zakázku postavil Mercedes, má homologaci pro běžný provoz a může být váš.

Poslední dobou se věnujeme spíše lidovým nabídkám neobyčejných aut. Považujeme je za ty nejzajímavější, pokud vám na nich ovšem chybí trocha hvězdného prachu, dnes zjednáme nápravu a nabídneme vám vůz z docela jiného soudku. Jedná se o dopravní prostředek, za jehož volant - byť sporadicky, ale přece - usedal sám Arnold Schwarzenegger. Tedy Rakušan, kterého proslavila těžká závaží, kontury těla Hulka, hollywoodské filmy jako Teminátor nebo Predátor i pozdější politická kariéra.

Do aukce totiž míří jedna z jeho velkých libůstek, pickup Unimog U1300, který mu Mercedes stvořil přímo na míru podle jeho představ. Tápete-li nad tím, co znamená Unimog, pak vězte, že jde o německou zkratku Universal-Motor-Gerät, česky univerzální motorový stroj. Nese ji řada univerzálních lehkých nákladních automobilů vyráběných stuttgartskou automobilkou a její kořeny sahají až do časů po druhé světové válce.

Tyto vozy byly původně zkonstruované pro použití v zemědělství a nabídnout měly hlavně nekonečnou použitelnost bez ohledu na to, jaký povrch se nachází pod nimi. Díky pohonu všech kol, extrémní křižitelnosti náprav a dalším libůstkám je v terénu nezastaví prakticky nic. Sloužily tedy později i k přepravě nákladů nebo armádní stroje a takové vozy si nakonec dříve nebo později najdou zastání také mezi civilisty. Arnold S. se nepřekvapivě stal jedním z nich.

Jeho kus byl v roce 2012 postaven na základech originálu z roku 1977 a pyšní se homologací pro provoz na veřejných silnicích ve Spojených státech i v jeho rodném (pro auto, ne pro Arnolda) Německu. Provozovat jej tedy legálně lze na všech silnicích Evropské unie. Pod jeho přední kapotou se nachází 6,4litrový naftový motor splňující emisní normu Euro 3 s výkonem 320 koní. Nebude to asi žádný rychlík, poněvadž celková hmotnost vozidla v jeho technickém průkazu ukazuje hodnotu 7 500 kilogramů, ale o rychlost u Unimogu vážně nejde

Vůz s rozvorem náprav 2,81 metru sedí na masivních 22palcových kolech, která jsou obuta do Michelinů XZL 445/65. Auto má na tachometru jen 4 300 kilometrů, což ho staví do role dodnes zánovního vozu. K tomu je nutno připočítat například speciální vzduchový podvozek, příhradovou konstrukci, lepší světlomety od Helly couvací kameru, tažné zařízení a naviják na dálkové ovládání, dále třeba bezpečnostní klec a lavici na korbě, na kterou si mohou díky bezpečnostním pásům sednout bez obav další tři vaši kamarádi.

Tyhle všechny zakázkové specialitky spolu s historií a podpisy Schwarzeneggera (nejen v kabině) zvednou cenu vozu jistě hodně vysoko, konkrétní sumu ale neznáme. Pickup Unimog 1300 bude totiž možné pořídit až v rámci aukce firmy Barrett Jackson v Arizoně mezi 20. a 28. lednem příštího roku. Auto je nabízeno bez rezervní i odhadní ceny, ale pro představu - když se tento Unimog naposledy objevil v prodeji, přišel na 350 tisíc amerických dolarů, tedy asi 7,9 milionu Kč. Tušíme, že tentokrát vyjde ještě dráž...

Unimog U1300 Arnolda Schwarzeneggera má kupu specialit, které původně v autě nebyly. Dá se s ním navíc jezdit po silnici, jen na něj potřebujete řidičák na náklaďák. Ale kdo by nechtěl jezdit jako skutečný Terminátor? Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

