Už se ví, proč Rusům náhle ve velkém přestávají fungovat jejich Porsche, můžou si za to sami
Petr ProkopecKoncem loňského roku začala ruským majitelům moderních Porsche ve velkém selhávat auta. Buď přestala fungovat za jízdy, nebo je vůbec nešlo nastartovat, aniž by existoval nějaký technický problém. O důvodech se jen spekulovalo, teď už je známa příčina i možná řešení.
včera | Petr Prokopec
Koncem loňského roku začala ruským majitelům moderních Porsche ve velkém selhávat auta. Buď přestala fungovat za jízdy, nebo je vůbec nešlo nastartovat, aniž by existoval nějaký technický problém. O důvodech se jen spekulovalo, teď už je známa příčina i možná řešení.
Odpůrci Ruska si začátkem loňského roku užili trochu škodolibé radosti. Najevo tehdy vyšlo, že právě ruští majitelé Porsche mají se svými vozy vážné problémy. Významnou část aut totiž náhle nešlo nastartovat, popřípadě došlo na jejich selhání za jízdy. Rychle se ukázalo, že za problémy stojí systém VTS, tedy satelitní zabezpečení instalované samotnou automobilkou, které najednou začalo vozy odstavovat, jako by byly kradené.
Někteří začali hned spekulovat o sabotáži ze strany Zuffenhausenu, to bylo ale krajně nepravděpodobné. Jako možnější se jevila příčina v podobě aktualizace systému, jejíž distribuce Rusko z pochopitelných důvodů minula. Auto by v takovém případě přestalo se systémem spolupracovat a „zamrzlo” by v přesvědčení, že jej řídí neoprávněná osoba. Jenže nakonec celý problém nemá vůbec nic společného s Porsche.
Díky Mashi už víme, že za problémy si mohou Rusové sami, i když ne přímo majitelé jednotlivých aut. Důvodem jsou dopady stále probíhajícího konfliktu na Ukrajině, v jehož rámci Ukrajinci útočí také v hloubi Ruska s pomocí dronů. Právě na to Rusové zareagovali rozsáhlým elektronickým rušením jejich činnosti, které ale zasáhlo právě i činnost VTS.
Přesné informace o tom, jaký signál a jak je tímto způsobem rušen, chybí, vůz na každý pád situaci vyhodnocuje tak, že byl ukraden, načež automaticky vypíná pohon bez ohledu na to, zda stojí nebo jede. Potíže se týkají modelů 911, Boxster, Cayman, Macan, Cayenne, Panamera i 918 Spyder vyrobených po roce 2013, takže v podstatě veškeré moderní produkce. A když se objeví, majitelům nezbývá než zavolat odtahovku.
Porsche, které v zemi dál provozuje síť servisů, oficiálně potvrdilo, že k problémům dochází. Ovšem zatím nepřišlo s oficiálním řešením. Majitelé si tak zatím musí různými způsoby pomoci sami - za přibližně 150 tisíc rublů, což je zhruba 42 tisíc korun, si totiž mohou nechat přeprogramovat řídicí jednotku, což VTS vyřadí ze hry. Za 28 000 RUB (7 700 Kč) jej ale lze jednodušeji softwarově deaktivovat.
Vůbec nejlevnější variantou je pak odstínění kontrolní jednotky vozu s pomocí kovového obalu - nezávislé servisy si za to účtují 8 tisíc rublů neboli 2 200 Kč, takže půjde o relativně sofistikovanou cestu, dovedeme si ale představit i použití alobalu za pár korun. Zatím tento způsob funguje, načež má být také tím nejvyhledávanějším. Mash dále uvádí, že s úspěchem se setkává i softwarová oprava, o když je drahá - přece jen ponechá VTS v činnosti.
Jestli se podobný problém opakuje i u jiných značek, zatím nevíme. Hovoří se o náchylnosti palubní elektroniky BMW na stejný typ rušení, potvrzené zprávy o širším dopadu ale zatím chybí. Sama automobilka situaci zatím nebyla schopna komentovat.
Bohatí Rusové dříve kupovali Cayenne v nemalé míře. Dnes jim ale jejich auta znenadání vypovídají službu. Jak se nyní ukázalo, stojí za tím rušičky dronů. Foto: Porsche
Zdroje: Mash@Telegram, Porsche, BMW
