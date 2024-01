Již tento týden vyrazí na svou první plavbu jeden z největších zdrojů emisí na světě, vydá za miliony aut včera | Petr Prokopec

/ Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály

Nic proti obřím výletním „parníkům”, ať si každý tráví volný čas po svém. Někdy ale není špatné dát si věci do kontextu. Však průměrná taková loď denně stojí za stejnými emisemi jako milion aut v provozu, Icon Of The Seas na tom bude při své velikosti ještě násobně hůř.

Pokud bych měl k současným politikům vztáhnout jedno přísloví, pak bych zmínil, že pro les nevidí stromy. Pomalu od rána do večera totiž mluví o ochraně životního prostředí, přičemž jeho zlepšení podmiňují přesunem lidí ze spalovacích aut do elektrických. Když se nicméně podíváme třeba na vozový park tuzemského ministerstva dopravy, nenajdeme v něm jediný vůz s čistě bateriovým pohonem. Místo toho dvacet aut používá spalovací ústrojí, jedenáct pak plug-in hybridní. Lépe na tom ale není ani ministerstvo životního prostředí, v jehož službách jezdí dokonce 61 aut - ovšem z toho jen tři elektromobily, jedenáct plug-in hybridů a tři vozy na CNG. Ale to chápeme, však jak by se jinak někam dostali.

Problém je spíš v prioritizaci. Dokola omílané zprávy o podílu osobní automobilové dopravy na celkových emisích CO2 jsou zcela nepravdivé, existuje řada mnohem větších a vlastně i snáze řešitelných zdrojů. Jedním z nich je námořní doprava, ve které sice figuruje hrstka dopravních prostředků, ty jsou ale zdrojem takových emisí, že vydají za miliony aut v provozu. A plují skoro pořád.

Jeden z takových má na svědomí firma Royal Carribean International. Ta již za dva dny, tedy 27. ledna, vyšle na vůbec první komerční plavbu nováčka ve své flotile, a to výletní loď Icon Of The Seas. I když spíše než o plavidle bychom o ní měli smýšlet jako o plovoucím městě. Vejde se na ni totiž 7 600 hostů, o které se stará 2 350 členů posádky. Nic většího na vodě aktuálně nelze nalézt, přičemž společnost Royal Carribean má objednané ještě minimálně tři další takové kousky. Každý přitom bude vážit více než 200 tisíc tun, přičemž jediná úlitba ekologii je pohon na zkapalněný zemní plyn.

Problémem pro ovzduší a celý ekosystém je nicméně skutečnost, že pohon na LNG často vede k vypouštění metanu přímo do atmosféry. Daný plyn je přitom 80krát škodlivější než emise CO2, které jsou politiky tak často skloňovány. Americká agentura EPA tak dodává, že průměrná výletní loď vypustí během dne do ovzduší více zplodin než jeden milion aut a Icon Of The Seas je násobně větší než průměr. Kromě toho výletní lodi sice představují pouhé jedno procento z největších lodí světa, ovšem na jejich konto padá více než 6 procent veškerých černých emisí (sazí).

Toto znečištění pochopitelně představuje problém naprosto všude, největší problémy ale působí v Arktidě, kde sedají na sníh a led a urychlují tak tání ledovců. Můžete se ovšem vsadit, že o něčem takovém politiky mluvit neuslyšíte - místo toho budou znovu za vše moci hlavně osobní auta osazená spalovacím motorem. Toto lhaní si do kapsy ale nepomáhá naprosto ničemu.

Asociace provozovatelů výletních lodí přitom uvádí, že letos množství cestujících, kteří na nějaké takové plavidlo vstoupí, naroste na 36 milionů lidí. To je o zhruba dvacet procent víc než v roce 2019. Očekávat tak lze ještě větší exhalace, tato plovoucí města musí prakticky nonstop udržovat v chodu vyhřívané bazény, kasina, velké množství světel či klimatizaci. Ony lodě jsou tedy obrovskými žrouty energie. A přitom jako by neexistovaly...

Takto vypadá nový kolos RCI naživo... Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály



...lepší představu si však o jeho fungování uděláte při pohledu na vizualizace. Foto: Royal Caribbean International, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.