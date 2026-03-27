Jmenuji se Bond, Zhanmusi Bond. Číňané angažovali agenta 007, aby zkusili ještě víc prorazit v Evropě
Petr ProkopecPřipadá nám to jako pokus propagovat svíčkovou a pivo za pomoci Usaina Bolta, ale svět marketingu nezná hranic. Číňané doma stále více prodejně strádají, a tak zkouší svá auta prodat jinde. Daniel Craig má být klíčem k dalšímu rozmachu hlavně v Evropě.
Jmenuji se Bond, Zhanmusi Bond. Číňané angažovali agenta 007, aby zkusili ještě víc prorazit v Evropě
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Připadá nám to jako pokus propagovat svíčkovou a pivo za pomoci Usaina Bolta, ale svět marketingu nezná hranic. Číňané doma stále více prodejně strádají, a tak zkouší svá auta prodat jinde. Daniel Craig má být klíčem k dalšímu rozmachu hlavně v Evropě.
V roce 2023 se čínský BYD poprvé dostal mezi největší automobilky světa, když prodala víc než tři miliony aut za 12 kalendářních měsíců. Navíc začal ještě víc přikládat pod kotel, předloni tak jeho odbyt vystoupaly na 4 272 145 aut a loni dokonce na 4 602 436 vozů. BYD navíc při své cestě na vrchol nejprve vystrnadil Volkswagen z pozici čínské jedničky, než nahradil Teslu jako automobilka prodávající nejvíc elektrifikovaných a pak i elektrických aut vůbec. Jejich počet navíc neuvěřitelně nabral na obrátkách, neboť desetimiliontý kus byl dodán v listopadu 2024, patnáctimiliontý však už 18. prosince 2025.
Přesto všechno ale BYD měl loni jen málo důvodů k oslavám, v posledních měsících roku totiž prodeje začaly povážlivě klesat. Ještě hůře se pak značce vede letos, v únoru si totiž připsala pouze 190 190 registrací, což je o 41,1 procenta méně než loni. Zákazníky navíc ztrácí především ve své domovině, neboť únor je prvním měsícem vůbec, kdy BYD víc aut poslal do zahraničí - na export šlo 100 600 aut, což je pro změnu 50,1procentní vzestup. Stotisícová laťka navíc byla překonána už čtvrtý měsíc po sobě.
Na konci letošního roku tak možná Čína bude mít nového krále, neboť po koruně BYD touží Geely. To v únoru dosáhlo na 206 160 prodejů, pročež na první pohled sice nemá takový náskok, na rozdíl od konkurence však má na kontě 0,6procentní zlepšení. Dolů šel nicméně v únoru celý čínský trh jako takový, a to i v důsledku oslav tamního nového roku, se kterým jsou běžně spojeny dvoutýdenní prázdniny, během kterých se nic nevyrábí a neprodává. To se sice dělo i loni, letošní počet únorových pracovních dnů byl ale o něco nižší.
BYD nejspíš tuší, že jeho možnosti, jak nastalou situaci zvrátit, jsou omezené. Značka totiž rozpoutala cenovou válku, která srazila její příjmy pod úroveň nákladů. To částečně kompenzovaly různé dotační programy, jenže ty jsou od počátku roku tenčí než dosud. BYD se tak evidentně začíná soustředit na export, což jen potvrzuje jméno nového ambasadora. Stal se jím Zhanmusi Niudai, jak by se dalo strojově z čínštiny přeložit jméno James Bond, ale asi bude stačit přeložit jméno James...
BYD totiž angažoval herce Daniela Craiga, aby automobilku propagoval mimo Říši středu, přičemž v prvé řadě má dojít na značku Denza. Ta letos na Festivalu rychlosti v Goodwoodu představí produkční verzi svého loňského konceptu Z, která zamíří na firemní vrchol. Podle všeho přitom dostane trojici elektromotorů produkujících minimálně 1 000 koní, se kterým se má postavit i takovému Porsche 911 GT3. Oproti němu však má být levnější.
Prototyp tohoto vozu byl opakovaně k vidění na Nordschleife, s útokem na sportovní segment to tedy Číňané myslí skutečně vážně. A nehodlají zůstat jen u silničních aut, BYD totiž již opakovaně naznačil, že by rád vstoupil do Formule 1, kde by se postavil zavedeným automobilkám jako Ferrari či McLaren. Pokud by je totiž porazil na jejich vlastním hřišti, zatímco z tribun by Číňanům kryl záda James Bond, růst prodejů by byl znovu ve hře.
„Daniel Craig je ztělesněním síly, sofistikovanosti a originality,“ uvedla k angažování britského herce šéfa evropské divize BYDu Stella Li, která se s ním také nechala zvěčnit (asi na stoličce, neboť jde o velmi drobnou dámu měřící okolo 150 cm, Daniel Craig - ač to není žádný chachar - je o dobrých 30 cm vyšší, poměr z fotky nesedí) právě před sériovou verzí zmíněného supersportu. Jeho prodej Denza v Británii má odstartovat krátce po goodwoodském debutu. Momentálně pak probíhá volba jeho názvu, který podobně jako angažmá Craiga má reflektovat globální ambice značky. Co třeba Denza 007? To by bylo řádně čínské...
Herec Daniel Craig se už začíná objevovat v materiálech spojených s Denzou, luxusní značkou BYD. A nejspíše dorazí i na Festival rychlosti v Goodwoodu, kde dojde na premiéru tisícikoňového elektrického supersportu. Foto: BYD
Zdroj: BYD
