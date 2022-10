Jsou piloti F1 skutečně těmi nejlepšími řidiči světa, nebo jde jen o zhýčkané děti miliardářů? před 7 hodinami | Petr Prokopec

Lewis Hamilton se svého času nechal slyšet, že se z Formule 1 stal jen klub dětí miliardářů. I jeho případ ale ukazuje, že situace je o něco složitější. A nelze se s ní vypořádat ani tak, jak naznačuje Athletic Interest.

O kariéře automobilového závodníka sní spousta lidí. Udělat si závodní licenci a půjčit si na závodní víkend rallyový speciál i s kompletním zázemím může kdekdo, jen skutečné hrstce lidí se ale povede proniknout až do nejvyššího patra motorsportu. Od roku 1950, kdy se jela vůbec první Velká cena Velké Británie, až po letošní závod v Austinu, totiž svět poznal pouhých 772 jezdců Formule 1.

Je navíc třeba dodat, že většina z nich se na startu objevila v dřevních dobách tohoto sportu, kdy proniknout do něj nebylo až tak těžké. Nejvýmluvnější statistikou budiž fakt, že za posledních 5 let se na start některé z velkých cen postavilo pouhých 8 nových jezdců - je to uzavřený klub jezdeckých elit, které mezi sebe nepouští téměř nikoho.

Na tuto problematiku se nyní zaměřili lidé z kanálu Athletic Interest na Youtube, kteří podobně jako sedminásobný světový šampión Lewis Hamilton naznačují, že z „Formule 1 se stal klub pro děti miliardářů“. Toto tvrzení není až tak daleko od pravdy, zvláště při pohledu na Lance Strolla. Jeho jezdecké kvality jsou jistě nemalé, stačí vzpomenout jeho představení v prvním kole Velké ceny Japonska a nakonec i velmi dobrý výkon před těžkou nehodou o uplynulém víkendu v USA. Také je to šampion italské Formule 4 v roce 2014 a mistr evropské Formule 3 z roku 2016, ale dostal by se tak vysoko, kdyby nebylo jeho otce?

Kanadského miliardáře Lawrence Stroll stála synova kariéra zhruba 80 milionů Eur (cca 2 miliardy korun). Lance měl totiž odjakživa k dispozici to nejlepší zázemí, v případě šampionátů F3 a F4 pak ostatně Lawrence kupoval podíly v příslušných týmech, aby Lance měl své místo jisté. A nejinak tomu bylo v F1, kdy nejprve investoval do Williamsu a následně do týmu Force India, kterou po akvizici automobilky Aston Martin přejmenoval na Aston Martin F1 Team. Není až tak odvážné říci, že nebýt peněz jeho otce, Stroll by nejspíše leda ohromoval své spolužačky při amatérských závodech motokár.

Na druhé straně je nicméně třeba dodat, že bez potřebných znalostí a talentu by Stroll nejspíše v poli působil jen jako pohyblivá šikana. Do té má ale daleko, během 119 závodů získal 189 bodů, tři pódia a jedno pole position. To sice není zrovna nejlepší resumé, nikdy se mu ale do rukou nedostalo opravdu špičkové auto, takové mu otec ve Formuli ještě musí postavit...

Posvítit si pak ostatně můžeme i na Hamiltona, který ze své současné pozice placené jezdce odsuzuje. Je přitom nutné uznat, že aby tento závodník mohl ukázat svůj um, musel jeho otec vykonávat souběžně čtyři zaměstnání. Ovšem jakmile se ve svých v 13 letech zaháčkoval u McLarenu, Hamilton nemusel řešit prakticky nic. Za svou kariéru tak vděčí stáji, ke které se v roce 2012 otočil zády.

Z vlastních zkušeností mohu říci, že motorsport je opravdu drahá zábava. Za svůj život jsem závodil v motokárách i vytrvalostních speciálech, přičemž bez sponzorů by něco takového nebylo možné. I přesto náš tým finančně těžce zaostával za stájemi, kde vedle jednoho profíka jezdilo hned několik platících jezdců. Na trati se ale role snadno obrátily.

Tím nechci vychvalovat sebe ani své kolegy, jen tím poukazuji fakt, že samotné peníze na úspěch nestačí. Ostatně je třeba dodat, že z největších hvězd Formule 1 posledních několika dekád nepocházel z bohatých poměrů téměř nikdo. Výjimkou je paradoxně Ayrton Senna, o jehož talentu si ovšem málokdo troufne pochybovat. Rodiče Alaina Prosta byli obyčejní lidé, otec Michaela Schumachera neměl ani na pořádnou závodní motokáru (a mladý Michael si ji postavil vlastníma rukama), Kimi Raikkönen pocházel z chudých poměrů, Sebastian Vettel to samé a o Hamiltonovi už byla řeč.

Rodiče současného mistra světa Maxe Verstappena nebyli zrovna chudí, ostatně Jos Verstappen byl sám úspěšný pilot a svého času Schumacherův stájový kolega. Miliardy na to, aby vydláždil svého synovi cestu do F1, ale rozhodně neměl. Maxova motokárová kariéra stála Jose přibližně tolik, kolik stála Janka Ledeckého kariéra jeho dcery Ester. Nejsou to malé peníze, jak holandský závodník, tak česká lyžařka/snowboardistka ovšem museli makat způsobem, o jakém se nám ani nesní, aby se dostali tam, kde jsou.

S pohledem kanálu Athletic Interest či s Hamiltonem tak nelze úplně souhlasit. Ano, F1 je drahý sport a bez peněz by v něm nakonec nikdo neuspěl - i Schumacherovi musel jeho první nasazení ve Velké ceně Belgie zaplatit Mercedes. Byl to ale jeho um, který přiměl Němce do Schumiho investovat, nestalo se to pro nic za nic.

Důležitějším se tak jeví odhodlání rodiny nakonec úspěšných pilotů a pilotů samých - zmíněná historie ukazuje, že nakonec se prosadí spíše schopný než bohatý pilot. Nikde ale není psáno, že Max Verstappen je nejlepší pilot světa - třeba po tomto světě chodí někdo ještě lepší, který ale neměl to štěstí, aby k tomuto sportu vůbec přičichl. A nebo má 200 cm a 110 kg, což jej samo o sobě ze světa F1 vylučuje, i kdyby se o jeho umu náhodou vědělo...

Max Verstappen by se do Formule 1 nikdy nedostal, nebýt odhodlání jeho otce a pozdější podpoře Red Bullu, dovolí si ale někdo seriózně pochybovat o jeho mimořádných jezdeckých kvalitách? I historické statistiky ukazují, že vyhrávají spíše původně chudí, nikoli bohatí jezdci. A výjimky v podobě Senny nebo Laudy nedávají prostor k pochybám, že to byl jejich um, nikoli zázemí, které jim dovolilo vystoupat až na absolutní vrchol. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Petr Prokopec

