Justin Bieber se rozbrečel, když poprvé uviděl nový Rolls-Royce udělaný jen pro něj před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: West Coast Customs

Poněkud hlubší příběh, než se na první pohled může zdát, stojí za unikátním Rolls-Roycem Justina Biebera. Původně jej chtěl přímo od automobilky, když ale zjistil, že mu jej neprodá, nechal si podobnou věc za tři roky postavit sám.

Připusťme, že nehoříme ani pro Justina Biebera jako osobu, ani pro jeho uměleckou tvorbu, jako nadšenec do aut si ale zjevně zaslouží více respektu, než se může zdát. Není to očividně ten člověk, který by si kupoval drahá a výjimečná auta (jen) proto, že může, jako součást své image. Opravdu pro ně hoří, což nejlépe dokazuje video uvolněné firmou West Coast Customs.

Právě ta stojí za jeho novým Rolls-Roycem, který jsme vám poprvé ukázali už před třemi týdny, když v něm byl sám Bieber nafocen. Od té doby lidé z West Coast Customs přiznali, že auto pro Biebera postavili, uvolnili jeho oficiální fotky a také přidali informace k tomu, jak vlastně vzniklo.

Vše začalo tím, když sám Rolls-Royce Bieberovi coby váženému zákazníkovi ukázal koncept 103EX. Bieber mu hned propadl a chtěl jej koupit, automobilka mu ale řekla, že to bohužel není možné. A i kdyby našla cestu, jak to udělat, stejně by s ním nemohl jezdit po silnicích. S takovou odpovědí se ale spokojí možná normální lidé s normálními příjmy (tedy, takoví se ani neptali a vůz by jim ani nikdo neukazoval, ale to je jiná věc), ne někdo disponující majetkem v hodnotě odhadované na 6,5 miliardy Kč. A tak si Bieber poradil jinak.

Oslovil firmu West Coast Customs a ta přišla s nápadem postavit něco na ten způsob z existujícího, tedy homologovaného modelu Wraith. Trvalo to tři roky, čemuž se ani nedivíme, neboť modifikace jsou rozsáhlé a auto na detailních záběrech vypadá o poznání kvalitněji než zprvu na ulici. Teprve pak jej mohl Bieber spatřit a jeho reakci můžete vidět na videu níže někde okolo času 10:00. Nepřijde nám to hrané ani hysterické, Bieber jde s pláčem do kolen, když auto vidí, neboť jej uchvátilo přesně tak, jak si přál. Nezměnil se navíc jen vzhled, má i zcela unikátní ozvučení, což jako hudebník jistě ocení.

Jeden z tvůrců mu říká, že tohle je noční auto, protože v přítmí vážně vypadá, jako by se vznášelo nad zemí. A vskutku ano, čemuž pomáhají i světelné pásy v místech, kde jindy bývají vidět kola. Není to ani tak náš šálek kávy, ale tohle je věcí vkusu každého. Bieber má auto, jaké chtěl, je z něj zjevně velmi nadšený a tak je to správné. Jako nadšenci vždy rádi vidíme, když si někdo splní svůj automobilový sen - ať už je to celebrita s unikátem za desítky milionů nebo obyčejný člověk s autem za zlomek této cifry.

Bieberův vznášející se Roll-Royce teď můžeme vidět i na oficiálních fotkách, nejlépe jej ale do detailu i s jeho majitelem a pozadím jeho vývoje ukáže video níže. Foto: West Coast Customs

Zdroj: West Coast Customs

Petr Miler