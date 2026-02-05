K mání je absolutní vrchol moderního německého automobilového luxusu. Vznikla jen dvě taková auta, to druhé měl král
Petr MilerChcete jezdit doslova jako král? Tady máte možnost a není zase tak drahá, dokonce by nemusela být ani tak drahá provozně. Tedy pokud tohle auto po veškerém dosavadním zápřahu náhle nerozpadne, dosud ho ale nezastavilo nic.
K mání je absolutní vrchol moderního německého automobilového luxusu. Vznikla jen dvě taková auta, to druhé měl král
včera | Petr Miler
Chcete jezdit doslova jako král? Tady máte možnost a není zase tak drahá, dokonce by nemusela být ani tak drahá provozně. Tedy pokud tohle auto po veškerém dosavadním zápřahu náhle nerozpadne, dosud ho ale nezastavilo nic.
Neexistuje mnoho aut, která by svým luxusem překonávala prodloužené verze modelů nejvyšší třídy od německých prémiových značek. BMW řady 7, Mercedesy třídy S nebo Audi A8 jsou opravdu velká auta a jejich verze označované obvykle „Lang” přináší ještě víc místa i luxusu pro ty, kteří si obvykle hoví v pravém zadním sedadle. I takové limuzíny ale lze překonat něčím ještě velkorysejším.
Mezi takové vozy patří Audi A8 upravené nizozemskou společností Remetz zvanou též Remetzcar. Tato firma zkoušela prorazit různě upravenými variantami sériových aut, ale nakonec neuspěla - společnost zkrachovala a 5. července 2018 definitivně zanikla. Jako památka na její dvaadvacetileté fungování tu ale zůstalo pár mimořádných aut, která dodnes berou dech. To, na které se právě díváte, patří mezi ně.
Jeho jméno je podobně dlouhé jako vůz sám - Audi A8 4,2 TDI quattro Lang Remetz Executive. Dvakrát prodloužená varianta prý ctí kvalitu Audi a nepoznáte na ni, že nevznikla v Ingolstadtu. Vůz narostl oproti verzi L o dalších 45 centimetrů a dodatečný prostor je k dispozici pouze zadním cestujícím ve dvou křeslech obklopených volným prostorem a moderní elektronikou.
Řidič se spolujezdcem jsou od cestujících vzadu odděleni masivní přepážkou opatřenou dálkově výklopnými stolky a vyjíždějícími obrazovkami. Mezi zadními sedadly zůstalo klasické ovládání komfortních prvků včetně výdechů klimatizace. Nejvyšší specifikace přinesla mimo jiné chlazenou přihrádku, zesílená skla, zatmavovací okna anebo krémové čalounění s černými plochami jako osvědčenou kombinaci nevtíravého přepychu.
Právě tento vůz si v roce 2013 objednal Vilém Alexandr Nizozemský, dodnes vládnoucí nizozemský král. Ale protože v zemi Oranjes žije spousta bohatých lidí, jeden z tamních byznysmenů, konkrétně Romke Kooyenga, si od Remetzu nechal v té době postavit úplně ten samý vůz. A žádný další už nikdy nevznikl.
Díváme se tak na jakéhosi unikátního levobočka vpravdě královského Audi, které nabízí skutečně maximum luxusních vymožeností dostupných v době, kdy bylo vyrobeno. S ohledem na datum vzniku a zemi určení snad ani nepřekvapí, že auto nedostalo motor W12, ale osmiválcový turbodiesel 4,2 s výkonem 350 koní a točivým momentem 800 Nm. Naftový agregát se pro takové auto hodí, i když by nad ním spousta „lepších lidí” ohrnula nos.
Majitelé tohoto stroje si navíc užívali typických výhod nafty, a tak s ním postupně zdolali neskutečných 441 338 kilometrů. Stroj má tedy mimořádnou historii v každém ohledu, jeho současný majitel a prodávající nicméně říká, že většina nájezdu probíhala v dálkovém režimu, což by odpovídalo výměně brzdových desek až po čtvrt milionu (sic!) ujetých kilometrech. Veškeré servisní úkony pak měly být provedeny včas a zaneseny do ještě konvenční servisní knihy.
Černý jezevčík je rozhodně neobvyklý zjev, který vynikne i mezi smečkami opulentních Rolls-Royců, Bentley nebo Maybachů, třebaže design jeho přídě do krásy nezestárl. Vskutku nevšední vůz dnes přijde na 47 500 Eur, tedy asi 1,15 milionu Kč. Na auto se 441 tisíci km na tachometru to není málo, ale v kolika jiných vozech za takové peníze budete už zdálky vypadat jako král Nizozemska?
Jedno z pouhých dvou superdlouhých Audi A8 na prodej. Na svůj nájezd vypadá dobře, vyloženě levné ale pořád není. Foto: Merijn, publikováno se souhlasem
Zdroj: Audi A8L 4.2 TDI Remetzcar Quattro LWB “koninklijk vervoer”@Marktplaats
