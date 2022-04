K mání je absolutní vrchol německého luxusu 90. let, unikátní provedení 1 z 23 limuzín rychlejších než Ferrari před 7 hodinami | Petr Miler

Jen jedno jediné právě takové auto z pouhých 23 celkově vyrobených má snad všechno, co si můžete přát. V naprostém luxusu dokáže akcelerovat až za hranici 290 km/h rychleji než dobové Ferrari 355.

Automobilek nabízejících dvanáctiválce je čím dál méně a byť pár strojů výjimečných značek typu Rolls-Royce ještě koupíte, za jejich pořízení dáte až absurdní sumy. To ale platí jen za předpokladu, že váš vůz musí být úplně nový. Pokud vám postačí ojetina, nebudete muset lovit v kapse tak hluboko. V případě auta na fotkách níže bude třeba pořád neskromných 55 tisíc Eur (asi 1,34 milionu Kč), dostanete za ně ale naprostý klenot automobilové historie.

Tento vůz vznikl v roce 2000, takže to není žádný mladík, navíc se s 200 tisíci km na tachometru docela projel. To jsou ale jeho jediná stinné stránky, neboť jde o naprostý vrchol německého sportovního luxusu konce 90. let, který si pořídila jen naprostá hrstka lidí z celého světa. Jde o Alpinu B12 postavenou na základech legendárního BMW řady generace E38, která vznikla v prodlouženém provedení Lang jen v 23 exemplářích a jen jeden jediný má z továrny barvu British Racing Green, tedy tu nejikoničtější zelenou.

Hlavní roli tu ale hraje pohonná jednotka mající základ v 5,4litrovém agregátu BMW, nicméně u Alpiny byl zvětšen její objem, namontovány písty Mahle a nové hřídele. Zároveň se ve výbavě najdou vyhřívané katalyzátory od firmy Emitech, jimiž byl model B12 osazen jako vůbec první produkční auto na světě. Alpina nejprve zvětšila objem motoru na 5,7 litru a vymáčkla z něj 387 koní, v faceliftem této řady 7 (který jé teprve dal nekonečný šmrnc) ale nabídla i variantu 6,0 s 430 koňmi. A právě s tou máme tu čest.

Přenos výkonu na zadní nápravu zajišťuje pětistupňový automat s upraveným softwarem a možností ručního řazení na volantu (tehdy to byla velmi neobvyklá věc) a limuzína s ním zvládne pokořit stovku za 5,9 sekundy a maximálně se rozjet na 291 km/h. Bylo to tehdy tak silné a rychlé auto, že kilometr s pevným startem zvládlo rychleji než Ferrari 355. Představte si to - někdo se ve vedlejším pruhu německé dálnice potí ve řvoucím, vibrujícím kupé a vy si vedle chroupete croissant s kávou v prodloužené B12. A jedete rychleji.

Zda tohle kouzlo funguje i dnes, budete muset vyzkoušet sami, cenu takového pokusu znáte. Za ni kromě již popsané mechaniky vůz nabízí řadu komfortních prvků, mezi něž se řadí elektronický mechanismus otevírání a zavírání víka zavazadelníku, vyhřívaná zadní sedadla, satelitní navigace, přehrávač CD s měničem na šest disků, xenonové světlomety či třeba adaptivní podvozek firem Fichtel a Sachs automaticky vyrovnávající světlou výšku.

Kromě toho nechybí spousta komfortu pro zadní sedadla včetně individuálního ovládání sedadel a audiosystému. Ke všemu lze přihodit palubní telefon či třeba dřevěné dekory, kterým dělá společnost čalounění z bůvolí kůže. Sedadla či koberečky jsou zdobeny tradičním „alpinovským“ vzorem a vše vypadá na zmíněný nájezd velmi zachovale.

Zvenčí se limuzína chlubí již zmíněnou zelenou barvou, dále si lze povšimnout nízko spuštěného čelního spoileru, čtyř koncovek výfuku nebo klasických litých kol ve 20palcovém rozměru. Je to tedy pořádná porce muziky, což jen umocňuje fakt, že vůz má velmi dobře zdokumentovanou veškerou servisní historii a je pochopitelně v perfektním stavu. Kdo chce světový unikát, který nikdy nebude obyčejným autem, tady má možnost dostat se k němu za ještě alespoň nějak rozumné peníze.

Alpina B12 6.0 Lang v britské závodní zelené je světový unikát. A v jakékoli barvě vzniklo tohoto auta jen 23 kusů, nyní může být vaše i s pohonem schopným vůz vystřelit až k 291 km/h a na kilometru být rychleji než Ferrari 355. Foto: Autohaus M&I Exklusive, publikováno se souhlasem

