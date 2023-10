K mání je Alfa Romeo, která popírá mýty o nespolehlivosti italských aut před 5 hodinami | Petr Miler

Skeptici asi řeknou, že jde o výjimku potvrzující pravidlo, ať už se ale na věc podíváte jakkoli, jde o naprosto mimořádný vůz. Italská auta s vysokými kilometrovými nájezdy jsou obecně raritou a Alfa z roku 2022 s šestimístnou cifrou na tachometru je snad unikát.

Že italská auta neplatí za spolehlivá a trvanlivá, tuší i lidé, kteří se o automobily nijak zvlášť nezajímají. Situace zašla až tak daleko, že třeba Němci zkratku FIAT vysvětlují jako Fehler In Allen Teilen, tedy chyba v každém dílu. Nechme nyní stranou, jak moc je to mýtus a jak moc je na tom pravdy, faktem ale je, že minimálně jedna věc o trvanlivosti italských aut nesvědčí - málokdo s nimi najíždí vysoké porce kilometrů.

V inzerci není problém najít spoustu aut od Audi, přes škodovky až po Volva, která mají najeto mezi 500 tisíci až 1 milionem kilometrů. Některých je více, jiných méně, zejména francouzská a italská auta s vysokými nájezdy jsou skoro neexistující věc. V minulosti jsme vám ukazovali třeba Fiat Multipla s 610 tisíc kilometry jako něco naprosto raritního a auto vypadalo podle toho - bylo prakticky na odpis. Dnes vám ukážeme něco docela jiného.

Jde o Alfu Romeo, tedy také italské auto, konkrétně stále aktuální model Giulia. Nejde o žádný historický model, který by měl šanci najet miliony kilometrů, jde o moderní reprezentativní sedan určený i na dlouhé cestování, čemuž nahrávají také dieselové motory pod kapotou. Leckdo by tedy mohl čekat, že s ním mnozí budou najíždět statisíce kilometrů jako nic, ale to se neděje. I když se tato Giulia (s kódovým označením 952) prodává už 8 let, v Evropě nenajdete v prodeji ani jedno auto, které by mělo najeto přes 300 tisíc km. I těch s nájezdem přes 200 tisíc km jsou jednotky, pak je tu ale tohle.

Ne neujelo skoro milion km za 8 let, což by jinak klidně mohlo, i takové extrémy jsme zejména u německých aut poznali. Tento kousek zvládl 109 655 km, což zní nezajímavě, jenže za jak dlouho? Jde o vůz z roku 2022, pravda poprvé registrovaný hned z jeho kraje, přesto najel za rok a půl takové kilometry. Bavíme se tedy o nájezdu okolo 75 tisíc km ročně, což už není legrace, to musíte skoro pořád jezdit. A to podle pověr italská auta nesvedou, prý tráví většinu času v servisu. Podle jiných Giulií v prodeji to tak i vypadá, možná se skutečně začnou rozpadat dřív, než by někoho napadlo to s nimi táhnout aspoň k půlmilionovému nájezdu. Tohle ale vydrželo aspoň rok a půl plného zápřahu bez ztráty květinky.

Na Alfu je to vážně neskutečná, neuvěřitelná, surreálně působící porce. A je pozoruhodné, že auto vypadá velice dobře. Říci někdo, že má na tachometru 30 tisíc km, snad bychom se i ptali, jestli to není moc - lak, kola, interiér včetně sedadel a volantu, vše vypadá velmi zachovale. Ale tachometr hovoří jasně, skoro 110 tisíc km jak vyšitých. Jestli tento vůz popírá tvrzení o nekvalitě a nespolehlivosti italských aut, posuďte sami, na každý pád toho vydržel a vypadá skoro zánovně. Třeba „Italům” stačí dopřát prvotřídní péči a vydrží, tenhle vůz ji měl.

Pokud byste se jej chtěli ujmout, k dispozici je za 38 990 Eur, tedy asi 950 tisíc Kč. Na ultra zajímavou koupi to nevypadá, ale kdo vám pod milion prodá roční Giulii 2,0 turbo ve verzi ti s 200 koňmi a vysokou výbavou? Jen těch kilometrů je opravdu hodně, jen těch.

Alfa Romeo Giulia s extrémním ročním nájezdem skoro 110 tisíc km existuje. A je ve velmi dobrém stavu. Že by nakonec italská auta vydržela, když se o to někdo snaží? Foto: AutoWinkel Waddinxveen, publikováno se souhlasem

