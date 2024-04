K mání je asi nejbláznivější pancéřované auto, jaké jsme kdy viděli. Pojízdnou pevnost dělá z malého fiátku před 9 hodinami | Petr Miler

Vidíte ta tlustá skla? To není žádná hra na něco, co ve skutečnosti neexistuje, tento vůz ochrání posádku před útoky v souladu s certifikací B4. V podobě prťavého Fiatu 500 v úpravě od Abarthu jsme něco takového nikdy neviděli.

Pancéřované vozy jsou v automobilovém světě vzácným, ve své podstatě ale nijak mimořádným úkazem. Snahy udělat z auta jakousi pojízdnou pevnost jsou staré skoro jako automobilismus sám a něčím docela běžným byly takové vozy už v dobách, kdy si naprostá většina světa musela o vlastním osobním automobilu nechat jen zdát. Za všechny příklady vzpomeňme na Hitlerův Mercedes 770K z roku 1938, který byl upraven tak, že odolal střelám i z pušek a nerozhodil ho ani výbuch miny pod ním. A to prosím za situace, kdy šlo o otevřené auto, shora tedy „Führera” dostat šlo.

Dnes je pancéřovaný kabriolet něčím nepředstavitelným, pro důležité politiky a významné byznysmeny jsou ale auta s vysokými stupni ochrany před napadením k dispozici v širokém spektru typů. Vyrábí je samy i některé prestižní automobilky, prakticky z čehokoli jiného si pak takový vůz můžete nechat vyrobit u nezávislých firem jako Inkas, Trasco a dalších. Téměř vždy se ale jedná o větší limuzíny (řekněme od BMW 5 výš), velká SUV (řekněme od BMW X5 výš) a osobní dodávky (typicky Mercedes třídy V).

Nakonec nemá velký ekonomický smysl pancéřovat cokoli jiného, úprava by stála víc než vůz sám. Navíc kdo by ho používal? Koupíte si třeba pancéřovaný Fiat 500 na to, abyste s ním „pěkně v suchu” jezdili po nákupech? No, obvykle asi ne, přesně to teď ale udělat můžete.

Je to slušná podivnost, ale v nabídce německé firmy, která se soustřeďuje na prodej pancéřovaných aut diplomatickým sborům, se objevil úplně nový Abarth 695, tedy upravený Fiat 500 se 180koňovým turbomotorem, který disponuje ochranou úrovně B4. Raději jsme se dvakrát podívali, zda nabídka nebyla vystavena 1. dubna, ale ne, tohle auto skutečně existuje a může být vaše.

Stupeň ochrany B4 není extra vysoký, ale také to už není žádné ořezávátko - jde o komplexní ochranu proti střelným zbraním nižší ráže spojenou s možností komunikace s vnějším světem bez nutnosti otevírat okna či dveře. Pokud chcete auto, které je v podstatě pořád normální a nijak extra těžké, přesto odolá naprosté většině potenciálních útoků, je to velmi vhodná cesta, kterou se lze vydat.

Kdo si takové auto může pořídit v evropských podmínkách, nevíme - zdá se být jako dělané spíš do zemí typu Jihoafrická republika. Nicméně pokud jste paranoidní milovník hot hatchů či třeba střežíte svou dceru nebo manželku jako oko v hlavě a z nějakého důvodu máte pocit, že by někdo mohl usilovat o její život až takovým způsobem, že by po ní na ulici začal střílet, tohle je možnost, jak si zajistit lehčí spaní. Ani „devítkou” tohle auto propálit nejde, někdo by musel mít pořádný arzenál nebo bombu, aby jeho posádku překvapil.

Nevíme, jestli vás cokoli z toho láká, na každý pád je to krajně nezvyklý stroj. Podle prodávajícího vznikl jako prezentační, tedy ukázka toho, co je také možné pancéřovat, to dává smysl, ale jestli pro něj firma někdy najde zákazníka, je jinou otázkou. Kdybyste měli zájem, odvézt si ho můžete z německého Erfurtu za 69 900 Eur, tedy necelých 1,5 milionu korun, s možností odpočtu DPH.

