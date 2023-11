K mání je Audi RS6 prince Harryho, i tím dokázal, že je svůj. S ohledem na jeho minulost stojí pakatel před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Paul M., publikováno se souhlasem

Stačilo málo a princ Harry už nemusel být princ. Nakonec jen žije mimo prostředí královské rodiny, ani jeho dřívější chování ale nebylo tak úplně obvyklé, a tak neměl ani úplně obvyklé auto. Dnes si jej můžete po dalším majiteli koupit až překvapivě levně.

Jeho královská Výsost vévoda ze Sussexu, muž jinak známý jako princ Harry, v posledních letech proslul spíše svými osobními skandály. Čistě za sebe řeknu, že jako konzervativnímu člověku mi chování Harryho a jeho manželky přijde dalece nehodné jeho postavení a někdejší dokument Netflixu o patálií obou s královskou rodinou, za který si nechali patřičně zaplatit, jsem ani nebyl schopen dokoukat do konce.

To samo o sobě ale neznamená, že jeho svéhlavost má jen špatné stránky. I v případě volby aut zůstával svého času svůj a vyhnul se čemukoli obvyklému. V případě vysoce postaveného člena královské rodiny by člověk automaticky čekal něco jako Jaguar, Bentley nebo Rolls-Royce, jenže Harry v roce 2017 sáhl po Audi RS6 Avant. Britský šlechtic v německém autě, navíc takovém? To je skoro skandální. Už o rok později se ale vnuk dnes už zesnulé královny Alžběty II. a pochopitelně syn krále Charlese II. (nevíte, proč se u nás z prince Charlese stal najednou král Karel?) supervýkonného rodinného kombíku zbavil. Prý nebylo vhodné, aby se po svatbě s americkou herečkou ve své nové a tehdy viditelnější roli v rámci královské rodiny ukazoval.

To už je dnes minulost, Harry žije za oceánem, do Británie jezdí jenom na pohřby a pokud byl v poslední době někde viděn, bylo to na závodech Formule 1. RS6 ale tehdy skutečně prodal, přesto ji teď dává k dispozici člověk, který vůz onoho času koupil. A auto to není o nic méně zajímavé než tehdy.

Tahle generace RS6 byla vždy sympatická svou kombinací nenápadnosti a siláckosti v jednom balení. Harry navíc sáhl po nenápadném šedém provedení se stříbrnými koly s podobně nevýrazným tmavým interiérem. Vybral si základní provedení s osmiválcem o 560 koních výkonu a 700 Nm točivého momentu, přesto ve výbavě zaškrtl i tzv. Dynamic Package. Ten umocňuje už tak mimořádné dynamické vlastnosti a mj. posunul maximální rychlost tohoto kombíku na 280 km/h. Kontakt se silnicí pak zajišťují příplatkové adaptivní tlumiče a raketa typu domov-chalupa je vůbec obohacena o dost příplatkových prvků.

Auto má dnes najeto už 109 tisíc km, jeho stav se ale zdá být pořád prvotřídní, i když Harry s ním svého času najel jen 7 184 kilometrů. Tušíme, že jako vojenský pilot jeden z nejrychlejších kombíků vůbec ovládal s nadhledem a jeho jméno z historie auta nikdy nezmizí. Je to zkrátka zajímavý vůz se zajímavou historií v zajímavém stavu, přesto stojí zajímavé peníze. Kočár s vůní modré krve a čtyřmi kruhy na přídi dnes na rovných 42 000 liber, tedy ani ne 1,2 milionu Kč.

To je skoro pakatel, je to v podstatě obvyklá britská suma potřebná na RS6 podobného stáří a kilometráže, na poměry kontinentální Evropy je to dokonce ještě méně. I z toho je patrné, že mnoho Britů nad Harrym zlomilo hůl, jinak by jeho jméno v techničáku znamenalo víc. Ale pokud patříte mezi fanoušky tohoto zrzavého fousáče, může vám jeho někdejší silniční střela říkat pane relativně snadno.

Princ Harry pustil své Audi RS6 už v roce 2018, dnes je znovu na prodej. Najelo toho dost, vypadá ale velmi fit a stojí na svou minulost dost málo. Foto: Paul M., publikováno se souhlasem

Zdroj: AUDI A6 (C7) RS6 AVANT TFSI V8 QUATTRO 2017@Pistonheads

