K mání je auto, jaké vám už nové nikdo neprodá, motor V8 s ručním řazením dostalo pouhých 96 kusů včera | Petr Miler

/ Foto: LArt De LAutomobile, publikováno se souhlasem

Je vlastně neuvěřitelné, že jde jen o něco málo přes dekádu starý vůz, protože dnes je něco takového v prodeji naprosto nepředstavitelné. Ještě v roce 2013 si ale šlo jako novou koupit luxusně-sportovní limuzínu Porsche s právě takovou výbavou.

Čas toho z automobilového světa odnesl už spoustu a jednou z takových věcí je ruční řazení u jakkoli výkonnějších nebo luxusnějších aut. Výjimky se ještě najdou, ale je jich opravdu poskrovnu. Přežívá pár hot hatchů s výkony kolem 300 koní, ze sedanů už jde jen o nové BMW M3 (480 koní), opravdu výkonný kombík už neexistuje žádný, SUV žádné a luxusní auto? Nenechte se vysmát. Více se najde jen sportovních kupé, nejvíce pak od Porsche, to je ale asi tak vše.

V tomto kontextu je pozoruhodné, že právě Porsche ještě před 10 léty - až do dubna 2013 -nabízelo Panameru i s manuálními převodovkami. Panamera je velmi luxusní a velmi výkonná limuzína (dobře, technicky je to liftback, ale jinak jde o konkurenci BMW řady 7 nebo Audi A8), u které byste to navzdory její značce nečekali. A nabídka nekončila u jedné verze pro pár bláznivých kupců, k dispozici byla pro většinu variant.

Porsche se tehdy cítilo být ještě nekompromisně řidičskou značkou, která své špičkové modely ani nenabízela s automatem, protože přidával kila navíc. Tyhle sněhy jsou pryč, ale ještě než roztály, bylo možné sáhnout po manuálu nejen k nejslabším šestiválcovým motorům, ale dokonce i k Panameře S o výkonu 298 kW (406 koní), který dodával motor 4,8 V8 výlučně kolům zadní nápravy. Byl to na svou velikost rychlý stroj, na stovku zrychlil za 5,6 sekundy a rozjel se na 285 km/h, zájem o něj byl ale minimální.

Prodáno bylo pouhých 96 exemplářů, a tak jsou mezi ojetými exempláři Panamery S s ručním řazením naprostou raritou. Jedna velmi zajímavá je teď na prodej ve Francii. Má skutečně ruční řazení a pozoruhodnou specifikaci danou neobvyklým původem. Jde o exemplář vyvedený v bronzové metalíze, která na Panameře vypadá dosti nezvykle. I když první generace tohoto modelu nebyla zrovna hezkým autem, tento kousek je právě díky zvláštnímu laku docela sympatický.

A je také velmi zachovalý. Je z roku 2009 a dodnes má najeto pouze 50 000 km s veškerou péčí. A není troufalé tvrdit, že snadno ujede klidně ještě stovky tisíc km. Kdysi byly podobné exempláře nechtěné a prodávaly se za statisíce, dnes je to rarita, která na hodnotě už silně roste. Toto konkrétní auto tak navzdory 14 létům stáří přijde na 64 900 Eur, tedy asi 1,56 milionu Kč.

Řekneme na rovinu, že nás láká, protože tak velké auto s tak velkým a silným motorem a ručním řazením už vám nikdo nikdy neprodá. Ano, „nikdy” se nemá říkat, ale tady si to troufneme, zdá se to v tuto chvíli být absolutně vyloučené. I proto lze o koupi podobného stroje uvažovat nejen jako o autu - stejně jako se dnes poslední Ferrari s manuálem prodávají za až absurdní sumy hlavně proto, nepochybujeme o tom, že i taková Panamera bude jednou na aukci sběratelských vozů platit za zjevení vyvažované zlatem.

Tato Panamera S má skutečně manuální řazení. Je to naprostá rarita, v prodeji se objevuje jen jednou za čas. Foto: L'Art De L'Automobile, publikováno se souhlasem

