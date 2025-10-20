K mání je auto, které osobně zdevastoval „Mr. Bean”. Pak ho nechal opravit, přesto jej prodává s dírou
Petr ProkopecA nepřeháníme v ničem ze zmíněného. Tohle auto skutečně patří Rowanu Atkinsonovi, který jej skutečně zásadně poškodil a nechal se při tom dokonce natočit. Prodává ho teď opravené, ale ne zcela.
Rowan Atkinson proslul nejen jako Mr. Bean, ale také jako automobilový nadšenec. Svým pitvořením před kamerami si navíc vydělal takové peníze, že se mimo jiné stal majitelem legendárního McLarenu F1. S ním svého času havaroval, čímž se postaral o nejdražší automobilovou pojistnou událost v historii. V tomto kontextu může být zajímavá nadcházející aukce společnosti Iconic Auctioneers. Do té totiž míří Jaguar E-Type, kterému Atkinson taktéž „pocuchal kabát“. Ovšem na rozdíl od McLarenu nikoli nedopatřením.
Atkinson totiž spolu s Williamem Daviesem napsali devítidílný seriál Včela na mušce, který měl v roce 2022 premiéru na Netflixu. Pojednává o chlapíkovi, který dostane na starosti luxusní dům. Otravovat jej ovšem začne žlutočerný hmyz, se kterým se tento nešika rozhodne vypořádat opravdu svérázně. Jeho eskapádám je přitom vystaveno nejen vybavení vozu, ale právě i zmiňovaný E-Type z roku 1963. Jde tedy o kupé první série osazené 3,8litrovým řadovým šestiválcem.
V seriálu nicméně dostalo pořádně zabrat, neboť Atkinson s ním nejprve narazil do skříně, když omylem zařadil jedničku místo zpátečky. Posléze mu upadl výfuk, který tento nešika nacpal skrze boční okénka. Úhony ale doznalo i to zadní a následovala i likvidace palubky s pomocí páčidla a vyříznutí díry do boku karoserie rozbruskou. Nic z toho nebyly speciální efekty, stejně jako nebyla použita levnější replika, místo toho šlo skutečně o 62letý originál.
Po skončení natáčení byl ale vůz plně renovován a dočkal se nového zadního okna i výfuku. Protože si ho ovšem Atkinson ponechal, trval na tom, aby díra, kterou osobně vyříznul, nebyla opravena. Vyjmutá část karoserie se tak dočkala gumové obruby, s níž byla nasazena na původní místo. Jde tak o příjemnou vzpomínku i důkaz autenticity, že jde skutečně o vůz známý z obrazovek. To dokládají i všechny poškozené prvky, které s ním dostanete též.
Nabízený E-Type byl původně určen pro americký trh, pročež se pyšnil volantem nalevo. V roce 1989 ovšem došlo na jeho přesun zpátky do Velké Británie a konverzi na pravostranné řízení. Souběžně s tím se kupé dočkalo také nových chromových dekorů, sedadel, koberečků, dveřních panelů a sportovního výfuku. Kromě toho dostal motor novou hlavu válců, což je u starších aut obvyklé, blok však zůstal původní. Vše pochopitelně nese punc Jaguaru.
Atkinson se o Vánocích pochlubí druhou sérií, v té době ale už výjimečný E-Type můžete mít doma - aukce se uskuteční 8. listopadu v Birminghamu a vůz je nabízen bez minimální ceny. Teoreticky jej tak lze pořídit třeba za korunu, s něčím takovým však navzdory díře v blatníku nepočítáme. Nejde sice o vůbec první zmíněný E-Type, jak bylo zmíněno v seriálu, ovšem i tak se sběratelé budou s nabídkami předhánět.
Jaguaru E-Type ze sbírky Rowana Atkinsona nejprve zazářil a trpěl v televizním seriálu, než došlo na jeho opravu. Nyní může být váš. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály
Zdroj: 1963 Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Coupé - Offered Directly from Rowan Atkinson CBE@Iconic Auctioneers
