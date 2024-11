K mání je auto, které snadno přežije vás i konec světa. Tento skoro nezničitelný Mercedes je dodnes zánovní před 4 hodinami | Petr Miler

Vidíte ten motor? Ani na tom se pomalu nemá co pokazit. Žijeme v době, kdy přednost dostávají trochu jiné hodnoty, tohle auto ale pochází z časů, kdy „nezničitelnost” prodávala. Dnes už jej jako nové bohužel nekoupíte, skoro nový kousek ale váš být pořád může.

Mercedesy generace W124 platí za mimořádně odolná auta, pokud se jim dostává patřičné údržby. A nejsou to jen pověry, viděli jsme už několik případů dokazujících, s jak velkým nadhledem tyto vozy odolávají času i najetým kilometrům. Však se podívejte sami, jak tento vůz muže vypadat po skoro 200 tisících ujetých km nebo dokonce po více jak 700 tisících. A teď se zasněte a představte si, že byste si s tímto vědomím mohli koupit nový kus. To už by snad bylo auto, které by vás se správnou údržbou přežilo...

V dokonalé podobě je tahle představa opravdu jen snem, W124 je dítko 80. let a i když na trhu vydržel až do devadesátek, nový se dávno koupit nedá. Skoro nový ale ano a přesně takový tu kousek máme dnes před sebou. A nejen kvůli tomu je to žhavý kandidát na „auto na dožití”.

Není to absolutně nezničitelná verze 200 D, která je jako stvořená pro konec světa a jede na cokoliv, co hoří, varianta 300 D od ní ale pořád nemá daleko. Není to pravda žádný rychlík, jeho atmosférický naftový třílitr se 113 koňmi je ale pořád rychlejší než onen nepřeplňovaný dvoulitrový diesel. Ani tato verze skoro nemá horní mez životnosti, zvlášť když téměř nejezdila. A právě o takovém autě je dnes řeč, stav hnědého Mercedesu na fotkách níže má blízko dokonalosti.

Od roku 1990, kdy byl prvně registrován, ujel pouhých 19 589 km. Vůz byl koupen a provozován v Německu jen třemi majiteli, z nichž ten poslední si jej nechal 11 let. A ani jeden s ním pořádně nejezdil. Teď je prodáván stále v Německu a jeho výbava je vesměs chudá, i když věci jako přední okna s elektrickým ovládáním se najdou. Problém? Ani ne, však to nakonec znamená, že je tu ještě méně věcí, které se mohou pokazit.

Nejvíc fascinující je ale to, jak vypadají věci, které jinak na Mercedesech W124 dávno zašly. Podívejte se na stav interiéru, je téměř nedotčený. A též motorový prostor je krásný - krásně jednoduchý, krásně čistý. Tohle auto vás při dobré údržbě vážně snadno přežije a klidně se může stát součástí rodinného dědictví. Jediným zádrhelem může být cena - vůz je k mání za 19 900 Eur, tedy za sumu lehce přes 500 tisíc korun. To není málo peněz za 34 let starý stroj, na druhou stranu... Kdo vám dnes za tuto částku nabídne vůz s potenciálem přežít vás samotné?

