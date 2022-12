K mání je auto Maxe Verstappena. Používal ho několik let, nespletete si ho s žádným jiným dnes | Petr Miler

Spousta aut známých lidí je s dotyčnými spojena leda kupní smlouvou, zápisem v techničáku nebo pár fotografiemi, dnes už dvojnásobný mistr světa ale s tímto vozem skutečně jezdil několik let. Poprvé ho sám prodal pro dobročinné účely, dnes je se stejnou motivací prodáváno znovu.

Letošní sezóna Formule 1 skončila teprve před pár týdny, spousta lidí dodnes žije tím, jak byla uzavřena ta předchozí. Letos sice zvítězil ten samý člověk jezdící za ten samý tým, Max Verstappen z Red Bullu, učinil tak ale dost přesvědčivým způsobem v celkem dominantním voze. Byla to ale loňská sezóna, která se zapsala do historie tím, že v ní Verstappen - ústy Tota Wolffa - s nožem v zubech s horším autem lovil Lewise Hamiltona. Až jej ulovil v tom snad nejdramatičtějším možném závěru sezóny.

Do posledního závodu ročníku totiž Lewis Hamilton a Max Verstappen nastupovali se stejným počtem bodů. V závodě to zprvu dlouho vypadalo, že jej celkem jasně opanuje Lewis Hamilton, nakonec to však byl jezdec Red Bullu, který se radoval z vítězství i ze zisku titulu šampiona. Hamiltonovi totiž nepřálo štěstí, když jen několik málo kol před cílem havaroval Nicolas Latifi tak problematicky, že na trať musel vyjet safety car. Hamilton se záhy ocitl ve velmi komplikované situaci, neboť v tu chvíli byl na téměř 40 kol starých pneumatikách.

Kdyby tehdy zajel do boxů, nakonec by vyhrál, jenže po bitvě je každý generál. Kdyby pneumatiky vyměnil, Verstappen by to neudělal a Mercedes musel vzít v potaz možnost, že závod bude dokončen za safety carem, tedy už nebude znovu odstartován. Takto Hamilton musel tak zůstat na trati v momentě, kdy byl Max V. v natolik výhodné pozici, že pneumatiky naopak mohl vyměnit a neztratit ani pozici. Za safery carem pak logicky jel hned za Hamiltonem.

Mohlo to i tak pro Brita dopadnout dobře, kdyby se závod takto skutečně dojel. Ředitel závodu Michael Masi ale rozhodl, že poslední kláni dramatické sezóny takto dojet neůze a po (z dnešního pohledu mimořádně nešťastném) zaváhání dal k předjetí jezdcům o kolo zpět jen v případě těch, kteří byli mezi prvním Hamiltonem a druhým Verstappenem. Do cíle zbývalo jedno ostré kolo, Nizozemec využil situace, tvrdým ale čistým manévrem se dostal před Brita a ten už nezvládl zareagovat. Zbytek už je historie. Verstappen se ve čtyřiadvaceti letech dočkal životního triumfu a letos na něj navázal druhým.

Za této situace není divu, že všechno, co je spojené s nizozemským pilotem, má stále větší hodnotu. Na vrcholu takových věcí budou jistě jeho auta, z nichž jedno, Honda Civic Type-R, zamířilo do prodeje hned loni po vítězném závodě v Abú Zabí v charitativní aukci. Šlo o model z roku 2018, který měl najeto 58 048 kilometrů - možná je všechny nenajel Nizozemský mistr volantu, autem ale prokazatelně jezdil. A auto i se svým podpisem takto poslal do světa za 33 333 Eur (dnes asi 810 tisíc Kč).

Vracíme se k němu proto, že auto nyní na prodej znovu, a to znovu s charitativní aukci. Zda ten, kdo vůz koupil, jej daroval charitě, nebo nový majitel prostě výtěžek věnuje na tyto účely, nevíme, auto na každý pád nabylo na ceně. Jako správná relikvie moc nejezdilo (dnes má na tachometru 58 500 km) a byť finální cenu zatím neznáme, aukční firma odhaduje, že se prodá za 50 až 60 tisíc Eur, tedy za 1,21 až 1,46 milionu Kč. To nezní tak nedostupně, takže... kdo chce podpořit dobrou věc a osedlat stejný vůz, jako možná největší talent Formule 1 posledních několika dekád? Poznat je to na něm zdálky, ověnčen podpisy Maxe Verstappena je na několika místech vně i uvnitř.

Verstappenovo auto je znovu na prodej. Není to jeho ef-jednička, Honda Civic Type-R je ale také zajímavý vůz, zvlášť s touto historií. Foto: Catawiki, tiskové materiály

