K mání je auto Michaela Schumachera našlapané výbavou, málokdo ví, že takové měl

Jedna z největších legend Formule 1 je známá vlastnictvím řady výjimečných vozů. Skutečně jen málokdo ale věděl, že mu patřil také tento stroj. Teď je na prodej.

Zdravotní stav Michaela Schumachera je aktuálně jedním z nejpřísněji střežených tajemství. Není možné o něm říci cokoli jednoznačného, jisté je jen to, že je stále naživu a při vědomí. K čemukoli, co by šlo označit za plnou rekonvalescenci, má ale nepochybně daleko, tím by se jistě rodina pochlubila. Současnost i budoucnost jsou tak v mlze, Schumi má ale za sebou velmi bohatou minulost, za kterou se půjde ještě dlouho ohlížet, i v automobilové rovině.

Jen jeho garáž by mohla vyprávět, neboť za jeho aktivního života poznala hromadu zajímavých aut. Ale stroje do ní nejen přibývaly, jak ukazují občasné prodeje jeho dřívějších strojů. Obvykle jde o auta, která s ním máme spojená i bez toho, tentokrát jde ale o velmi neobvyklý vůz, o němž jen málokdo věděl, že s ním kdy jezdil. Nejde totiž ani o Ferrari, ani o Mercedes, není to dokonce ani sporťák a ke všemu nemá benzinový motor.

Vskutku neobvyklým autem na Schumacherovy poměry je Volkswagen Touareg V10 TDI první generace, který prodává jeho současný majitel. Podle jeho slov byl vlastníkem vozu skutečně Michael S. osobně, který jej asi po jeden rok používal ve Švýcarsku, kde bydlel a vlastně stále bydlí. Nechal si jej našlapat výbavou od podlahy po střechu, v podstatě doslova - najdeme v něm vše od masážních terapeutických sedadel až po solární panel ve střeše. Také proč ne, s Schumiho multimiliardovými příjmy bylo tohle auto zcela okrajovou investicí.

Auto pochází z roku 2005 a po vlastnictví veleslavného pilota si tedy ještě užilo své. Dnes má najeto 240 tisíc km a vlastně na něm krom Schumachera coby prvního majitele a plné výbavy není mnoho zajímavého. Vypadá relativně opotřebovaně, byť prodávající říká, že bez problémů prochází STK a přidá k němu sady kol s pneumatikami na zimu i léto.

Vůz tedy není ani nijak extrémně drahý, stojí 12 000 euro, tedy asi 305 tisíc Kč. Pro nás je to hlavně zajímavé ohlédnutí za tím, čím také slavný pilot jezdil, aut v jeho vlastnictví byly nejméně desítky, možná i stovky. A nakonec je to jedna z mála dostupných šancí, jak se za volantem právem cítit jako Schumacher - většina jeho ex-aut je násobně dražší.

