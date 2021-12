K mání je nejkrásnější auto Maxe Verstappena, i v jeho ceně se zračí osoba prvního majitele před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kroymans Aston Martin, publikováno se souhlasem

Tedy jedno z aut, měli bychom říci, na rozdíl od toho nedávno nabídnutého pro dobročinné účely jde ale o seriózní sporťák, technicky vskutku výjimečné a vizuálně velmi atraktivní auto. Také to ovšem překvapuje svým nájezdem.

Aston Martin se poprvé v šampionátu Formule 1 objevil v roce 1959. Přestože jedním z jeho jezdců byl tehdy slavný Carroll Shelby, stáj nezískala jediný bod a stejné to bylo i během následující sezóny. Britové tak raději dali královské motoristické disciplíně sbohem. Vrátit se měli s příchodem nového milénia, ovšem plány někdejšího šéfa Davida Richardse nakonec vzaly za své. Aston Martin tak nakonec do F1 nezamířil v roce 2010 jako plnohodnotný tým, nýbrž až o šest let později jako hlavní sponzor Red Bullu.

Letos se situace změnila. Aston Martin se do královské motoristické disciplíny vrátil jako samostatný tým, neboť kanadský miliardář Lawrence Stroll koupil jak kontrolní podíl v britské značce, tak někdejší tým Racing Point. Došlo tedy k přejmenování stáje a spojení aktivit automobilky a Formule 1, čehož se nově účastnil i Sebastian Vettel, který v britském týmu nahradil Sergia Peréze.

To už je dnes historie mající za cíl připomenout, že na monopostech Red Bullu bývala jako doma loga Astonu Martin. Spolupráce Astonu s rudými býky ale neskončila zde, Britové také jezdce zásobovali svými vozy. Novopečený mistr světa Max Verstappen tímto způsobem v roce 2019 získal model DBS Superleggera, tedy jeden z absolutních vrcholů nabídky Aston, který ve srovnání se základním DB11 shodil 72 kilo.

V motorovém prostoru se stal pravý opak, výkon 5,2litrového dvanáctiválce vzrostl ze 608 na tučných 725 koní. Kromě toho byla modifikována i osmistupňová automatická převodovka, i přes hmotnost 1 693 kilogramů tak DBS Superleggera zvládá sprint z klidu na stovku za 3,4 sekundy a na stošedesátku za 6,4 sekundy. Mimo to kupé trvá jen 4,2 sekundy, než zrychlí z 80 na 160 km/h, maximálka pak činí 340 km/h.

Verstappen s tímto vozem kupodivu jezdil a podobně jako při nedávném prodeji jeho Hondy Civic Type R si myslíme, že všechny kilometry nemohl najet sám. Vůz lakovaný odstínem Hyper Red s čalouněním modrou kůží je tak prodáván s 12 020 km na tachometru, cena přesto odpovídá charakteru prvního majitele. Nejde tu jen o jeho slávu, ale také o jeho dosud typické číslo 33 (příští rok bude mít jeho monopost číslo 1) - auto je na prodej za 398 033 euro, tedy asi 9,9 milionu Kč. Jistě hodně peněz, na poměry takto jetých DBS Superleggera ale nejde o zase tak vysokou částku.

Za necelých 10 milionů korun si můžete pořídit Aston Martin DBS Superleggera, se kterým jezdil Max Verstappen, současný mistr světa Formule 1. Foto: Kroymans Aston Martin, publikováno se souhlasem

Zdroj: Kroymans Aston Martin

Petr Miler

