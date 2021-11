K mání je auto postavené na míru diktátorům, vzniklo jich jen 10, toto je poslední volné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dartz

Bude to chtít někoho hodně volnomyšlenkářského, kdo nemá hluboko do kapsy, když se ale podobných lidí našlo už devět, jistě se najde desátý, který sáhne po posledním volném Dartzu Prombron ve verzi Aladeen.

Pokud někdo z velmi bohatých lidí zatouží po mimořádně komfortním, luxusním a exkluzivním voze, pak většinou zamíří ke značkám jako Bentley či Rolls-Royce. Nicméně ani britské automobilky nedokážou uspokojit veškeré choutky zákazníků. Až do extrému zachází jen Dartz Prombron z limitované série Aladeen Edition, který dle tvrzení zakladatele lotyšské automobilky Leonarda F. Jankeloviče přitahuje ženy jako žádné jiné auto na celém světě.

Posouzení realističnosti takového tvrzení necháme na vás, o jednoduchý úkol se nicméně jednat nebude. Důvodem je především samotný vůz, jehož pořízení rozhodně nevyjde levně. Než se nicméně dostaneme k ceně, musíme se vrátit zpět do roku 2012. Tehdy měl premiéru snímek Diktátor, ve kterém si zahrál Sacha Baron Cohen. Toho známe hlavně jako Bruna či Borata, zde ale představoval svrchovaného vládce fiktivní země Wadiya, generála admirála Aladeena.

Pro nás je v tuto chvíli podstatný počátek snímku, a to kvůli koloně aut, se kterou se „všemi milovaný diktátor“ projížděl po své zemi. Její součástí byly totiž i tři exempláře Dartze Prombron vyvedené ve zlaté barvě. Kromě unikátního laku pak disponovaly i neprůstřelnými pláty karoserie a 7,5centimetrovými okny. Díky tomu opulentní SUV nabízí ochranu až do úrovně B7+, vyrovnat se tedy dokáže se všemi typy ručních palných zbraní, stejně jako s granáty či dokonce s ostřelovačskými puškami.

Zmiňovaná trojice pak vycházela z letitého Chevroletu Suburban, který měří 5,6 metru na délku a počítá s 3,3metrovým rozvorem. To pochopitelně vysvětluje, jak se do prostoru za řidiče může naskládat až sedm osob, ačkoliv sedadel je zde daleko méně. S tak početnou posádkou pak hmotnost pancéřovaného vozu šplhá na pět tun, jež dostal na starosti 8,1litrový osmiválec Vortec naladěný na 450 koní. S ním by pak Prombron měl dosáhnout magické třístovky, což se však zdá být znovu příliš odvážným tvrzením.

Lotyšská automobilka přitom po natáčení vyrazila s celou trojicí na propagační turné, po jehož konci auta prodala. Souběžně s tím však rozhodla, že limitovanou edici rozšíří na deset kousků. Druhá várka sedmi vozů se však již od těch původních tří lišila, za základ byl totiž zvolen Hummer H2. To vedlo ke zkrácení délky na 5,2 metru a rozvoru na 3,1 metru. Je tedy vskutku otázkou, zda tím atraktivita stoje neutrpí.

Tak či onak jde o velmi vzácný vůz, z nichž Dartz dosud prodal devět, poslední dosud zůstal ve vlastnictví firmy až dosud. Nyní je ale taktéž k mání, přičemž původní cena se dle výbavy pohybovala mezi 500 a 750 tisíci dolary (cca 10,8 až 16,3 mil. Kč). Nejinak tomu nejspíše bude i v tomto případě, kdy pancéřovanou karoserii vyvedenou samozřejmě ve zlatém laku doplňuje osmiválec produkující 405 koní či biometrický sken, který zamezí v neoprávněném užívání komukoliv, kdo není pravověrným diktátorem.

Z výše zmíněného je přitom patrné, že nejde o filmového hrdinu, daný rozdíl ale nejspíše budete vědět pouze vy. Okolí totiž snadno můžete zmást nejen blýskavým lakem, ale také státními symboly fiktivní Wadiye. Uvnitř pak kromě jemné kůže nechybí ani masážní sedadla či chladicí box na šampaňské. Inu, auto stvořené pro neohrožené vládce okolí...

Dartz prodává poslední Prombron vyvedený ve verzi Aladeen. Ta se pyšní zlatým lakem či interiérem v jemné kůži, zatímco pod kapotou odvádí svou práci 405 koní. Foto: Dartz

Zdroj: Dartz

Petr Prokopec

