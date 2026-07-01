K mání je neuvěřitelná luxusní tovární verze VW Multivan V6 Individual jako vzpomínka na doby, kdy jste po Němcích mohli chtít opravdu cokoli
Petr MilerKdyž se podíváte na současnou nabídku Multivanu, bude se vám chtít brečet nad tím, jak málo si toho můžete vybrat. A bude se vám chtít brečet podruhé, až přece jen vybrané auto dostanete a zjistíte, že je to víc Ford než VW. Touto optikou je vážně k nevíře, co všechno bylo možné ještě docela nedávno.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je neuvěřitelná luxusní tovární verze VW Multivan V6 Individual jako vzpomínka na doby, kdy jste po Němcích mohli chtít opravdu cokoli
1.7.2026 | Petr Miler
Když se podíváte na současnou nabídku Multivanu, bude se vám chtít brečet nad tím, jak málo si toho můžete vybrat. A bude se vám chtít brečet podruhé, až přece jen vybrané auto dostanete a zjistíte, že je to víc Ford než VW. Touto optikou je vážně k nevíře, co všechno bylo možné ještě docela nedávno.
Ve stínu současných hlubokých problémů Volkswagenu jsme opakovaně připomínali, co dnes německé automobilce schází, jak by se mohla vrátit na výsluní. Při té příležitosti jsme vzpomínali i na auta, která Němci vyráběli v časech Ferdinanda Piëcha a krátce po nich. Spousta z nich je vlastně notoricky známá, stroje jako naposledy probíraný Golf 3D V6 4Motion, Passaty W8, Touaregy V10, prakticky libovolné Phaetony a řada dalších libůstek přišla i u nás na přetřes nejednou.
Tím nechceme nijak popírat jejich výjimečnost a výmluvnost směrem k současnému stavu firmy - dokud znovu nezačne být inovativní na poli žádaných produktů, nevrátí se ke své někdejší technické excelenci a nemilosrdnému uspokojování potřeb vlastních zákazníků, nemůže na návrat lepších časů pomýšlet. Jak moc to kdysi dělala - a dnes nedělá - ukazují zmíněná auta bezvadně, existují ale i méně profláknuté stroje, které ještě víc podtrhují, jak daleko byla schopna ve zmíněném svého času zajít. A vlastně to není až tak dávno.
Středem pozornosti se dnes stane skoro ikonický „Mulťák”, tedy model Multivan, osobní verze Transporteru schopná zastávat širokou řadu různých rolí. Byl vždy nabízen v řadě provedení, což platí i dnes, když se ale na nabídku podíváte, radost vám neudělá. K dispozici jsou jen tři čtyřválcové pohony pro fakticky tři verze ve dvou délkách, což stačí k tomu, aby s cenou začínaly až na 1 763 656 Kč.
Už to vás může zranit, rozhodně vás pak dorazí kontakt se samotným autem. Tohle už není „Mulťák”, jak ho znáte, je to upravený Ford Transit, na kterém je nedoladěných, nedomyšlených a jinak odlfáknutých asi tisíc detailů. Tohle prostě nebudete chtít, ani dodávku dnes VW neumí udělat pořádně, vlastně ji nedělá vůbec. A že by se pokoušel jít po okrajové klientele... Nenechte se vysmát.
Auto na fotkách kolem je něco úplně jiného. Je to pořád Multivan, akorát z roku 2009, přesto ho prodává dealer výjimečných sportovních, luxusních a jinak mimořádných vozů. „Mulťák” u něj na skladě působí trochu nepatřičně, ale stačí se podívat, co je tohle auto zač, abyste pochopili.
Je specifikované tak mimořádně, že vedle něj i dobový luxusní Phaeton vypadá jako ošizené holátko. Pokud vám to přijde přehnané, pak jste pořád neviděli fotky. Anebo jste viděli jen zevnějšek, ze kterého výjimečnost tohoto auta vyčtou jen znalci. Multivan s velkými koly, chromovanými prvky, xenonovými světly vpředu a tónovanými vzadu, to ve své době neničím obvyklým, jsou to ale až útroby vozu - v kompletně továrním provedení -, které prozradí vše.
Už prostor pro řidiče se sedadly z krémové kůže a černé alcantary zarazí, dvoubarevný motiv se navíc opakuje i na palubní desce a ve výplních dveří. Nechybí ani dřevěné obložení, a to ani na volantu. Podívejte se pak na všechnu tu luxusní výbavu, kterou má řidič na povel, pointa je přesto jinde - v centru pozornosti jsou tu ti vzadu.
Znovu vidíme stejné barevné schéma s kůží, alcantarou a dřevěnými doplňky. Provedení vozu je jen šestimístné se čtyřmi kapitánskými křesly umístěnými proti sobě, což z auta dělá jakousi luxusní jednačku na místě. Chcete-li si vybalit práci, dřevěný stolek je vám k dispozici, pokud chcete bivakovat, všechna mohutná sedadla pak mají nespočet možností elektrického nastavení včetně té spací.
Když začne jít do tuhého, nezbude než vytáhnou dvě sklenice schované v prostoru těsně nad podlahou, do ledničky sáhnou pro šampaňské a zmocnit se ovládání multimédií. Je tu i televize nebo ve své době výjimečný videotelefon. Na některých prvcích jsou logicky znát roky, ale to není podstata, tou je - připomínáme znovu - pořád kompletně tovární provedení dodané divizí Individual.
Nekončí to ale u vychytávek na palubě, tady se nešetřilo na ničem. Pod kapotou je tedy 3,2litrový motor V6 neboli VR6, který s výkonem 235 koní zvládá sprint z 0 na 100 km/h za 10 sekund a rozjede se až na 206 km/h. Že vůz už tedy dostal automat DSG, také není samozřejmě očekávatelné. Tohle je v podstatě soukromý tryskáč na kolech, takovou věc jste o VW v roce 2009 mohli mít. Dnes můžete mít se stejným jménem leda tryskáč marnosti.
Pokud byste chtěli zpět v čase, tohle auto si můžete koupit. Vypadá dodnes tak dobře, protože má za sebou pouhých 79 tisíc najetých kilometrů s velmi pravidelným servisem. Láci nelze čekat, požadovaných 39 950 Eur (cca 970 tisíc Kč) ale vedle současného Marnovanu od Fordu není zase tolik. Volba je jako vždy na každém...
Výjimečnost některých produktů VW z doby ne až tak dávno minulé pořád bere dech. Tohle je Multivan Business V6 DSG Individual z roku 2009, který připomíná spíš soukromý tryskáč. Může být váš... Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem
Zdroj: Volkswagen Multivan@HooG Selections
Bleskovky
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
před 2 hodinami
- Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
včera
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
30.6.2026
Nejnovější články
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
před 2 hodinami
- Audi přiznalo, že kvalita interiérů jeho aut „uklouzla”, potvrdilo, že „zadolfuje” novou A4. A nebude to její jediná kontroverze
včera
- Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa
včera
- A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
včera
- Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva