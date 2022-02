K mání je bývalé mobilní velitelství FBI, poněkud neplánovaný prodej láká k rozličným využitím před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GSA Auctions

I FBI se musí čas od času zbavit použitého majetku, obvykle to ale nedělá tak brzy. V tomto případě ale neměla na výběr, a tak je nyní k dispozici komukoli opravdu výjimečný stoj, který plnil různá tajná poslání.

Obvykle se zabýváme aukcemi výjimečných aut, třeba těch, jež vznikly jen v omezeném množství. Povětšinou pak nemají ani najeto příliš mnoho kilometrů, neboť jejich majitelé je pořídili mimo jiné jako investici a podle toho s nimi zacházeli. Pro dnešek se ovšem zaměříme na vůz, který je také výjimečný, jen na to na první pohled nevypadá. Oslnivou jízdní dynamiku pak vůbec nemá v popisu práce, přesto by vás mohl zaujmout. Jde totiž o bývalé mobilní velitelství FBI, které vzniklo konverzí náklaďáku Freightliner Argosy z roku 2005.

Nestává se zrovna často, že by vládní vozidla mířila pod dražební kladívko tak brzy, v tomto případě nicméně roli sehrálo hned několik faktorů. Tím nejzásadnějším je fakt, že Freightliner v roce 2006 v Severní Americe výrobu modelu Argosy ukončil. Náklaďák pak sice nadále produkoval pro Jižní Afriku, Austrálii a Nový Zéland, náhradní díly se však ve Státech stávaly stále méně dostupnými. O to náročnější byla údržba vozu, a to i pro vládní organizaci.

Freightliner tedy zamířil do aukce, nicméně ještě předtím jej FBI zbavila všech citlivých prvků, čímž se rozumí všemožné počítače, modemy, sledovací zařízení a podobně. Stejně tak zmizel i jeden ze satelitů umístěný na kabině, druhý okupující střechu přívěsu je však i nadále součástí mobilního centra. Stejně jako je uvnitř možné počítat s řadou regálů a elektroinstalací. Dá se tedy předpokládat, že opětovná přeměna ve vůz sloužící ke sledování by nemusela být příliš náročná.

Spíše než to ovšem bývalé vládní Argosy může posloužit ke konverzi na dům na kolečkách. Aktuálně sice přívěs nedisponuje ani sprchou, ani toaletou, jeho platforma je však zcela otevřená. Znamená to, že si můžete dopřát prakticky jakoukoliv vestavbu bez enormních nákladů. Navíc lze počítat s opravdu značným prostorem, neboť centrum je 12,8 metru dlouhé a v nejvyšším bodě 4 metry vysoké. Kromě toho disponuje hned dvěma výsuvnými bočními sekcemi.

Státní GSA Auctions, prodloužená ruka jakého amerického úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o prodeji zmíněného stroje informuje za pomoci nepříliš kvalitních fotografií, dodává ale, že zadní část vozu okupují záložní elektrické systémy a baterie, které jsou navíc nadále jeho součástí. Mimo civilizaci byste tedy mohli bez problémů vydržet i několik dnů. Mimo to nechybí zásuvky pro připojení extérních zdrojů. Je nicméně třeba dodat, že zapotřebí bude nemalá renovace, a to nikoliv jen v rámci elektroinstalace. Vůz totiž není v dokonalém technickém stavu, místo toho prý prokluzuje převodovka a občas nejde zařadit žádná rychlost.

Pohon náklaďáku dostal na starosti dieselový motor, jenž se musí vypořádat s obrovitou 27tunovou hmotností. I z toho důvodu v případě konverze na obytný vůz nejspíše budete potřebovat řidiče. Pro toho je přitom v kabině připravené lůžko. Ex-vládní Argosy tedy skutečně představuje velmi lákavý základ pro mnohé projekty. Jen je třeba počítat s tím, že najeto má 121 485 kilometrů a že nebude k mání bůhvíjak levně - dosud nejvyšší příhoz 33 433 USD (cca 712 tisíc Kč) totiž stále neodpovídá ani minimální požadované ceně.

Momentálně se bývalý vládní Freightliner Argosy může uvnitř pochlubit jen prázdnými regály. Pokud do něj však majitel pořádně zainvestuje, může počítat s opravdu výjimečným a hlavně nadmíru prostorným mobilním domovem. Foto: GSA Auctions

Zdroj: GSA Auctions

Petr Prokopec

