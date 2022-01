K mání je bývalý superkombík Michaela Schumachera, jde o jedno z posledních aut, která kdy měl včera | Petr Miler

/ Foto: Bonhams

A jakkoli jde o výjimečnou věc per se, troufneme si tvrdit, že tohle dnes poněkud zhuntované auto, jemuž majitelé nedopřávali ani zdaleka takovou péči, jakou by si zasloužilo, nemá ani zlomek ceny, jaká ze za něj očekávána.

Před pár týdny uběhlo 8 let od osudné nehody Michaela Schumachera. Je smutnou ironií osudu, že člověka, který dekády unikal smrti v nejrychlejších monopostech světa, který v podstatě jediný viděl na vlastní oči z jiného kokpitu fatální nehodu Ayrtona Senny, který v roce 1999 unikl nejhoršímu po selhání brzd jeho Ferrari v Silverstone, nakonec přinejmenším zmrzačila banální projížďka na lyžích. Ale i to je bohužel život.

Tomuto se dnes ovšem věnovat nechceme, ostatně Schumacherovu životu byl nedávno zasvěcen celý film, který se otřel o vše důležité. O co se příliš nezajímal, byla auta německého závodníka, o nichž by podle všeho mohl být snadno natočen další snímek. Je otázkou, kolik soukromých vozů Schumi za svůj život vůbec měl, byl to zjevně fanda k pohledání. Psali jsme o spoustě z nich od vzácného a dobře známého Bugatti až po prakticky neznámý Volkswagen. A dnes vám můžeme ukázat další.

Výjimečné je tím, že jde nepochybně o jeden z posledních soukromých automobilů, které kdy měl a používal. Dostal jej v roce 2010 od Mercedesu jako závdavek ke své poslední závodnické štaci, která jistě nedopadla podle jeho představ, současně se v ní projevil ale v podstatě stejně jako kdykoli dříve - začal kolem sebe tým schopný vyhrávat a byť on sám se jeho pronikavých úspěchů nedočkal, položil základy pozdější dominance Mercedesu, která skončila až loni v prosinci. Nebo byla přinejmenším přerušena.

Není tedy překvapením, že jde o Mercedes, stejně jako nezaskočí, že se jedná o jednu ze špiček jeho nabídky - kombík třídy C v provedení 63 AMG ještě s motorem 6,3 V8 pod kapotou. Je to legenda svého druhu, auto zajímavé i bez slavného majitele v techničáku. O to více ale může překvapit, v jakém stavu je dnes právě vůz, který vznikl pro sedminásobného šampiona F1 a jednu z největších legend tohoto sportu.

Sám Schumi jej totiž měl jen 7 měsíců, než jej pustil dále. Od něj ho koupil druhý majitel ve Švýcarsku, pak se auto vrátilo do Německa, kde mělo další dva. Je sympatické, že jezdilo a jeho současných 152 tisíc kilometrů nakonec není tolik na 12letý rychlý cesťák. Ale podívejte se, v jakém stavu tohle auto je. To je ostuda přinejmenším pro kohokoli, kdo jej prodává, možná i pro všechny, kteří s ním po Michaelovi S. měli co do činění.

Je vidět, že fotograf aukční síně Bonhams, která o prodeji auta informuje, se snažil, aby vůz vypadal dobře, ale výsledek je stejně rozporuplný. Céčko má na tolika místech poškozený lak, interiér, světla a další části, že se zdá být v horším stavu, než reálně může být. Auto dorazilo na focení evidentně umyté v myčce, na spoustě míst zůstává špinavé, na laku jsou vidět škody po kartáčích, z vizáže koncovek výfuků je patrné, že nikdo nevzal ani kus hadru, aby mu trochu pomohl k lepšímu vzezření...

Tohle je opravdu mizérie. Sami jsme v životě připravovali na focení stovky aut, tady nikdo pořádně neudělal ani to. Viděli jsme snad tisíce ojetin v různých stavech naznačujících péči předchozích majitelů a tohle je vůz z dolních 10 % škály naznačující totální neúctu dosavadního vlastníka. A podívejte se na věci jako opakovaně odřený volant z necitlivého nasedání „zadkem napřed”, špinavý motor, prach na displejích a ovladačích v interiéru...

Primitivní detailing za 1 500 Kč by stačil, aby všechno alespoň působilo lépe, ale tady prostě nikdo neudělal ani to. Nakonec se podívejte i na poslední výměnu oleje v květnu 2019 - dnes je leden 2022, to už není ani tolerovatelné časové rozmezí. Očekávat za takové auto až 100 tisíc euro v aukci? Tedy až 2,46 milionu Kč? To je snad větší zločin než mít vůz po takové ikoně a zacházet s ním popsaným způsobem. Doufat v takové peníze a neinvestovat ani do pořádného servisu a vizuální péče, nestarat se o auto, aby utrpělo co nejmenší škody (bez ohledu na najeté kilometry)... Ne, tohle podle nás opravdu není zajímavá nabídka, přes veškerou úctu k tomu, kdo vůz sedlal jako první.

Trochu se divíme, že Bonhams pustí do prodeje svými kanály auto v takovémto stavu, minimálně po lepší předprodejní péči vyloženě volá. Přes úctyhodného prvního majitele podle nás nemá ani omylem cenu v řádu milionů korun. Foto: Bonhams

Zdroj: Bonhams

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.