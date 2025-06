K mání je daleko nejlevnější Ferrari F430 v Evropě. Je krásné a nestojí víc než lepší Škody, jeho majitel zemřel dnes | Petr Miler

/ Foto: repsol, publikováno se souhlasem

Určitě to chce brát tvrzení prodávajícího s jistou opatrností, ale tohle auto je v komunitě známé a nezdá se, že by mu něco bylo. Přesto je skutečně relativně velmi levné, důvodem má být snaha o rychlé vypořádání pozůstalosti.

Vyloženě levné Ferrari neexistuje, některé modely ale nejsou zase tak drahé. Obvykle se ovšem nepřekvapivě jedná o takové, o které zase tak moc lidí nestojí - technicky nepřesvědčivé, vizuálně neatraktivní, problematické na údržbu... Domysleli byste si to sami. A pokud vás teď nenapadá moc příkladů, vytáhnu dva - Mondial a 612 Scaglietti. F430 mezi takovými stroji rozhodně nenajdete.

Je to moderní, vizuálně stále atraktivní, dynamicky relevantní stroj s „tím správným” motorem V8 bez turba uprostřed, kterému když na náměstí prohrábnete plyn, lidé se seběhnou, jako byste rozdávali něco zadarmo. Takový stroj vzbuzuje touhu a dostat se k němu vyloženě levně je nemožné. Za míň jak 90 tisíc Eur, tedy asi 2,2 milionu Kč, na něj běžně nelze pomýšlet, a to bývají ty neproblematičtější, hodně ojeté, dříve bourané a jinak nelákavé kusy. Pokud si chcete vybírat ze solidních exemplářů, bez alespoň 110 až 120 tisíc Eur to obvykle nepůjde. To jsme na 2,7 až 3 milionech korun, dost peněz na dnes snadno 20leté auto.

Vůz na fotkách níže je ale jiný. Objevil se v prodeji v mém druhém domově v Nizozemsku a není to v komunitě neznámé auto. Bylo vídáno na srazech, na fórech nadšenců najdete jeho fotky a jeho majitel - byť mně je osobně neznámý - byl prý vyhlášený šprýmař, ostatně nálepky jako Mariokart vzadu nebo „jména čínské posádky” Hoo Lee Chit a Foo Kim Fast leccos naznačí. Auto to také bylo velmi slyšitelné díky zakázkovému výfuku, jeho dosavadní opatrovatel ale podle všeho dojezdil.

Současný prodávající říká, že zemřel a pozůstalí se nyní pokouší rozdělit si jeho dědictví bez hádek co nejrychleji. Proto levný prodej. Každý podobný příběh je třeba brát s rezervou, ale s prodávajícím jsem mluvil a řekl bych, že tohle by si snad nevymyslel. Tedy tu část o smrti, o tom snad soudný člověk nelže. Jestli je auto fit tak, jak říká, nevíme, ale neznámé není a technickými kontrolami procházelo bez ztráty květinky, tak snad.

Jinak je to velmi hezká specifikace, neobvyklá barva Blu Mirabeau F430 moc sluší a stejně laděný interiér je velmi neobvyklý. A vše vypadá zachovale. Zlatá či měděná neoriginální kola také nejsou úplně zlá, původní ale prodávající přidá stejně jako originální výfuk. Kilometráž je na poměry Ferrari vysoká, 98 190 km ale zase není tolik, aby vůz musel stát jen 75 tisíc Eur, tedy asi 1,86 milionu Kč. Za tolik obvykle nekoupíte ani britské F430 s volantem vpravo a ještě vyšším nájezdem.

Samozřejmě ani to nejsou zanedbatelné peníze, ale co dnes za takové koupíte? Škodu Enyaq nebo Kodiaq RS s pár příplatky? To bychom snad raději riskli tohle Ferrari. Kdo nehraje, nevyhraje, tady to případně bude chtít jednat rychle a s akceptací jistého rizika - takovou cenu bude vůz nepochybně bryskně prodán.

Co takhle léto v této F430? Za cenu lepších škodovek? Není to lákavá propozice? Foto: repsol, publikováno se souhlasem

Zdroj: Ferrari 430 4.3 F1 2005 Blauw@Marktplaats

Petr Miler

