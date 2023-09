K mání je stále krásný vrchol dieselové evoluce, brutalitu rakety s nejsilnějším TDI historie musí krotit karbon-keramické brzdy před 11 hodinami | Petr Miler

Kolik znáte dieselových aut, do kterých bylo vůbec možné pořídit karbon-keramické brzdy? Zní to jako protimluv, pár jich ale vzniklo, nejvíc si o ně říká tohle - brutální Audi Q7 s šestilitrovým dieselem V12 o 500 koních.

Diesely byly ještě před pár dekádami zatracovaným pohonem vhodným leda pro traktory či náklaďáky, od 90. let minulého století až do minulé dekády ale procházely neuvěřitelně rychlým vývojem. Přesto je třeba říci, že v některých ohledech na své benzinové kolegy nikdy nestačily. Jedním z nich je výkon - pokud bychom hledali nejsilnější benzinový stroj v prodeji, je 1 000 koní pouhý kvalifikační předpoklad, špička je ještě daleko za touto metou. Možná více ale řekne, když si na Mobile.de dáte hledat auta s výkonem nad 500 koní neboli 368 kW.

Omezíte-li výběr na benzinové vozy, systém jich v tuto chvíli najde 26 831 - to není vtip, je jich skutečně tolik. Pokud obrátíme omezení paliva na diesel, najde jich... pouhých 59. Myšlenky na 59 skutečných nabídek 500koňových nafťáků ale rychle pusťte z hlavy - pokud z tohoto výběru vypustíme, nesmysly (auta jako McLaren 675 LT, Mercedes-AMG GT nebo BMW XM diesely vážně nehostí), překlepy (Citroën C4 s 1 500 koňmi), náklaďáky a americké pick-upy, zůstane před námi hrstka aut. A ve větší míře je mezi nimi zastoupeno jedno jediné.

Je to náš starý známý, Audi Q7 V12 TDI, jediný sériově vyráběný vůz, ve kterém se kdy objevil dodnes nejsilnější motor TDI. Dostal se tedy také pod kapotu Audi R8 6,0 V12 TDI, v jeho případě ale zůstalo u konceptu. Q7 V12 TDI se prodávala i koncovým zákazníkům a z továrny dávala až oněch 368 kW (500 koní) výkonu při 3 750 ot./min a 1 000 Nm točivého momentu v rozmezí 1 750 až 3 250 ot./min. Přes hmotnost 2 605 kg to stačilo na stovku za 5,5 sekundy, dvoustovku za 20,5 sekundy a omezenou maximálku 250 km/h.

To jsou na dieselové SUV dodnes úctyhodná čísla, která se navíc snoubí s dvanáctiválcovou noblesou. Problém je jen v tom, že Q7 V12 TDI se neprodalo mnoho a majitelé s nimi většinou hodně jezdili. Auta v nabídce se tedy obvykle omezují na vozy se stovkami tisíc km, což prostě není nic pro fajnšmekry, i když mohou být zachovalá. Dnes vám ale ukážeme stroj, který pro fajnšmekry je, jakkoli jen v garáži nestál.

Jde o Audi Q7 V12 TDI z roku 2011, se kterým za celou tu dobu majitelé jezdili jen velmi střídě. Auto tak má na tachometru jen 95 490 km a vypadá podle toho. Je opravdu velmi hezké, jde o dnes jasně nejzachovalejší Q7 V12 TDI v prodeji, které má jasně zmapovanou historii z hlediska majitelů, servisních prohlídek i případných nehod.

A zajímavé není jen tím, pozoruhodná je také specifikace se spoustou luxusu a výjimečné techniky. Schválně řekněte, kolik znáte dieselových aut, ke kterým jste mohli mít z továrny karbon-keramické brzdy. Zní to jako hloupost, jako aktivní aerodynamické prvky na Fabii 1,0 MPI, ale v 500koňovém voze s hmotností 2,6 tuny smysl dávají. Tohle Audi je má a mimo něj pamatujeme jen poslední Panameru S Diesel a Audi SQ7 TDI, do kterých je šlo také objednat. Je to vskutku raritní kombinace.

Auto je takové je tak nepochybným vrcholem dieselové evoluce, která možná jednou chytí další dech, zatím se k tomu ale opravdu neschyluje. V tomto kontextu snad ani nepřekvapí vysoká 47 900 euro, tedy asi 1,16 milionu Kč. Je to tedy také jedna z nejdražších Q7 V12 TDI v aktuálním prodeji, také je to ale asi jediná, na kterou stále hledíme s otevřenými ústy. Výjimečné auto každým coulem, podívejte se na něj sami.

Audi Q7 V12 TDI je extrémně silný naftový osobák, který dokáže zaujmout v jakékoli podobě. V tomto provedení jen s 95 tisíci km na tachometru a karbon-keramickými brzdami za disky kol je to hotový magnet, ovšem také pořád stojí přes 1 milion korun. Foto: Werkzeughandel Fricke, publikováno se souhlasem

