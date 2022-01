První a poslední Škoda s motorem V6 TDI je k mání dodnes minimálně jetá, je jako posel z minulosti před 2 hodinami | Petr Miler

O nové Škodě s šestiválcem si dnes můžete nechat jen zdát a šestiválcový diesel může na některé působit jako věc, kterou do škodovky nikdy pořídit nešlo. Ale šlo, jednou jedinkrát v historii a tohle auto vás do ní může vrátit.

Kdo má rád auta a neprožil začátek nového milénia v „automobilovém rozpuku”, musí dnes být šťastnější člověk. Je z dnešního pohledu naprosto fascinující, co všechno za verze tehdy nabízely nové vozy všeho druhu, něco takového už se nikdy nevrátilo a obáváme se, že ani nikdy nevrátí.

Je celkem úplně jedno, jestli si vzpomenete na cokoli od Alfy Romeo 147 po Volkswagen Golf IV, mohli jste mít dvěma slovy skoro cokoli. Alfu šlo mít s benziny od 1,6 R4 do 3,2 V6, k tomu několik dieselů, řadu převodovek. Pravými experty na variabilitu ale byli u VW, kdy i do obyčejného Golfu šlo mít čtyř-, pěti- i šestiválce, pohony předních i všech kol, automaty několika typů, k tomu tři druhy karoserie (nebo pět, pokud budeme počítat i Boru). Dnešní nabídka motorů, pohonů a převodovek do prakticky čehokoli obyčejnějšího je vedle toho výsměch.

Z této situace tou dobou profitovala i Škoda, která nabízela mimo jiné první generaci Superbu. Ačkoli šlo z dnešního pohledu o relativně neúspěšné auto, mohli jste jej mít též v záplavě motorizací. Tak se stalo, že se do osobní škodovky vůbec poprvé - a bohužel také naposledy - dostal šestiválcový turbodiesel. Věřte nebo ne, ale dnes mrtvý typ motoru i pro auta jako jsou menší Mercedesy, bylo možné mít pod kapotou obyčejného Superbu vedle několika variant čtyřválců a dalšího šestiválce.

Šlo o motor 2,5 TDI, z dnešního pohledu trochu archaické zboží s výkonem 163 koní, ale buďme fér - nabídka verzí 1,9 TDI pro Superb tehdy končila na 130 koních, takže tohle byla možnost, jak zamířit ještě výš. A nešlo ani tak o výkon jako o noblesu, tohle je vedle agregátů TDI PD se čtyřmi válci jemný motor. Je celkem pochopitelné, že kdo si tento vůz koupil, ten s ním obvykle mohutně jezdil, je to dálniční křižník par excellence. Majitel auta na fotkách níže ale nebyl z takových.

Vůz s tímto pohonem a celkově vysokou specifikací šetřil tak moc, že s ním za 16 let od roku 2006 najel pouze 36 tisíc kilometrů. To je na Superb něco jako nic a auto podle toho vypadá - je jako nové, dokonce ani legendární deštník ve dveřích nikdy nedošel jediného užití a zůstává zabalený v původním igelitu. Ani nikde zvenčí či zevnitř ale nevidíme podstatné opotřebení, také motor vypadá jako nový. Auto navíc přes toto „nepoužívání” mělo pravidelnou péči a hostí také relativně svěží pneumatiky.

Je to vážně trochu posel z minulosti, jejíž existenci někteří časem ani nebudou věřit. Toto auto je ale stejně skutečné jako ona sama a může být vaše za přijatelných 9 900 euro, tedy asi 242 tisíc korun. S majitelem z německého Schesslitzu není úplně snadná domluva, oboustranně komunikuje jen po telefonu, ale některé věci je zkrátka třeba si zasloužit. A tohle auto za trochu trápení může leckomu stát.

