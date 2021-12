K mání je dodnes nejetá, původní Škoda Scout. Má techniku, kterou novější verze už nenabídnou včera | Petr Miler

Je to jednak pozoruhodný návrat do minulosti, jen o to tu ale nejde. Nabídka škodovky od té doby v některých ohledech prořídla a do Scoutu už si od dob jeho předchozí generace nemůžete pořídit manuální převodovku. Tento ji ještě má.

Označení Scout už v nabídce Škody zdomácnělo, někdo s ním ale musel začít. Byla to nepřekvapivě Octavia, která v takto pojmenovaném provedení dorazila v roce 2006 coby odpověď na už tehdy bující zájem o SUV. Žádné takové auto tehdy česká značka nenabízela (Yeti dorazil až v roce 2009) a byť nemáme k dispozici přesné prodejní statistiky právě tohoto derivátu, z jeho tehdejšího výskytu na silnicích se zdálo, že se mu špatně nevede.

Tomu ostatně nasvědčuje i fakt, že postupně dostal dva nástupce, stejně jako několik dalších bratříčků v portfoliích ostatních modelů. Dnes působí Scout trochu jako přežitek - lidé podle nás buď chtějí SUV, nebo chtějí „normální” auto a narazit na Octavii IV Scout v provozu je celkem rarita. Pokud vám ale k srdci přirostla ta původní, máte nyní možnost koupit si ji jako skoro novou.

Minimálně jetý exemplář v jedné z nejlepších možných specifikací totiž nabízí jeden z oficiálních dealerů značky. Nezachoval jej do dnešních dnů sám prodejce, jde o vůz po prvním soukromém majiteli, který s ním od roku 2012 (jde tedy o kousek ze samého závěru produkce v už faceliftovaném provedení) najel pouhých 18 062 km. S autem navíc celou dobu jezdil na servisní prohlídky a zjevně se o něj pěkně staral, zdá se téměř netknuté.

Co je také zajímavé, zvolil později už nedostupnou specifikaci. Jednak jde o slušně vybavené provedení, ale to Scouty bývají, především se ale jedná o verzi s vrcholným motorem 1,8 TSI o 160 koních, pohonem 4x4 (jinak to u Scoutu ani nejde) a manuální převodovkou. Taková kombinace později z nabídky Scoutu vypadla a nikdy se do ní nevrátila. I dnes pořídíte tento vůz jen s automatickými převodovkami, což nevyhovuje těm, kteří se pouští do odvážnějších terénních hrátek.

Před sebou máme tedy docela slušný relikt, sběratele ale asi neohromí. Někoho, kdo chce auto na ježdění, by ovšem mohl - za 16 990 euro, tedy asi 432 tisíc Kč, je to stále zánovní auto s velmi aktuální technikou i komfortní výbavou za cenu, za kterou nekoupíte ani lepší Scalu. Natož pak novou Octavii Scout, ta vás ve srovnatelné verzi bude stát 2,5krát tolik.

Původní Scout ve stavu zánovního auta už se v prodeji nevídá, tento může být váš s pouhými 18 tisíci najetými km ve zjevně perfektním stavu.

