K mání je dodnes nejetá Škoda 105 v původní verzi. Dekády stála jen v garáži, majitel říká, že je jako z muzea před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: K.F., publikováno se souhlasem

Uvážíme-li, co všechno na tomto autě podléhá zkáze, je jeho stav naprosto fantastický. I když dekády prostě jen stála v garáži prvního majitele, dožila se dneška skutečně v kondici hodné muzea.

„Stopětky” a „stodvacítky” ve své době nebyly zrovna dokonale konkurenceschopným zbožím. Třebaže v rámci produkce tehdejšího východního bloku šlo o to lepší, co bylo tehdy možné koupit, na západě byly tyto vozy postupem času stále více jen pro smích. Typ 742, pro který se kvůli „oblibě” (byla to asi podobná obliba jako současná prodejnost elektromobilů - pro většinu lidí to byla z nouze ctnost) modelů 105 a 120 vžila výše zmíněná označení, u nás přesto mají pro spoustu lidí své kouzlo. Však mnozí z nás pořád pamatují, že v nich vyrůstali - ať už lidsky nebo řidičsky.

Je to také jeden ze symbolů normalizace na českých silnicích, protože se typ 742 představil v roce 1976 jako nástupce Škody 100 a 110, ačkoli na stole bylo i něco lepšího. Varianta 105 byla nejslabší verzí, měla motor o objemu 1 046 cm3 (odtud jméno 105) který dával 44 koní, jezdil na nízkooktanový benzín a se čtyřstupňovým manuálem byla jeho maximálka 130 km/h. V průběhu čtrnácti let výroby vzniklo na 840 tisíc kusů jen této varianty, takže za vzácnost ji považovat nejde.

Základní výbava byla dnešní optikou až nepředstavitelná. Verze 105 S, tedy Standard, nejenže nenabídla opěrky hlavy, ale ani loketní opěrky ve dveřích nebo stahovací okna zadních dveří. Na tyhle výdobytky si člověk musel připlatit, bylo potřeba zvolit verzi 105 L, tedy de Luxe. Vrcholem byla verze GL, Grand de Luxe, která nabídla kromě chromových detailů karoserie např. vpravdě luxusní prvky jako opěrky hlavy nebo posilovač brzd. Berte to s nadsázkou, tak to ale tehdy bylo.

Pokud člověk dnes prahne po takovémto stroji, je stále těžší najít nějaký na prodej a narazit na opravdu zachovalý kousek je skoro nemožné. V Německu se ale nyní objevil vůz, který je tak trochu strojem času. Tato „stopětka” v původní verzi (tedy varianta L a neplést s výbavovým stupněm, po jakémsi faceliftu šlo o typ M) měla od roku 1982 až donedávna jediného majitele, kterého s ní obvykle nenapadlo dělat nic lepšího než ji garážovat. Poté se vozu ujmul současný vlastník, fanda starších aut, který ji ve stejném stavu udržel dodnes.

Původní majitel auta nebyl žádný sběratel, ale nejezdil s ním, a je to na něm zatraceně vidět. Vůz není renovovaný a ve stavu, v jakém jej vidíte, přežívá už 41 let - to je úctyhodná doba. Kondice auta je pod pohledu prakticky dokonalá, neboť za celou dobu své existence najezdilo pouhopouhých 7 137 kilometrů. A kamkoli se na něm podíváme, je fit, majitel hovoří o muzejním stavu. I docela náchylné sedačky, místa podléhající korozi, dokonce i motorový prostor, nic není opotřebené, nic není zrezlé. Vůz má být i technicky v pořádku, nebyl bouraný a majitel říká, že je na něm vše původní.

Takové staré škodovky dnes snadno stojí statisíce a ani tato k tomu nemá daleko. K dispozici je 7 490 Eur, tedy asi 185 tisíc Kč. Nevíme, jak moc zajímavý obchod to v dnešní době je, peněz na rozhazování zbývá lidem stále méně. Na druhou stranu je to celkem výjimečná příležitost - až takto zachovalé a původní Škody 105 ve své první iteraci se v prodeji opravdu nevídají.

Tato Škoda 105 L na prodej za sebou nemá ani 8 tisíc km od novoty a je naprosto originální. Není levná, je to ale skutečně muzejní kousek. Foto: K.F., publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda 105 in DE-93449 Waldmünchen@Mobile.de

Petr Miler

