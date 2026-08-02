K mání je dodnes nejetá Škoda Rapid s nejlepším motorem a slušnou výbavou. Je to dnes možná to správné levné ojeté auto pro všechno
Petr MilerRapid se svého času a ani kdykoli později nedočkal takové lásky, jakou by si zasloužil, coby volba z rozumu ale fungoval vždy. A možná ještě lépe tak funguje dnes na trhu, kde za ceny ani okolo 250 tisíc Kč není v kompaktní třídě z čeho brát. Tohle auto je skoro nové, a přesto je mnohem levnější.
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K mání je dodnes nejetá Škoda Rapid s nejlepším motorem a slušnou výbavou. Je to dnes možná to správné levné ojeté auto pro všechno
včera | Petr Miler
Rapid se svého času a ani kdykoli později nedočkal takové lásky, jakou by si zasloužil, coby volba z rozumu ale fungoval vždy. A možná ještě lépe tak funguje dnes na trhu, kde za ceny ani okolo 250 tisíc Kč není v kompaktní třídě z čeho brát. Tohle auto je skoro nové, a přesto je mnohem levnější.
Byl jsem nedávno požádán o asistenci při výběru ojetého auta do 250 tisíc Kč, které mělo sloužit jako jeden vůz pro všechno. Tedy ideálně model nižší střední třídy, nejlépe kombík, ne úplně slabý benzin nebo diesel, nenulová výbava, maximálně kolem 10 let stáří. To nezní jako raketová věda, však takové auto chce kdekdo. Realita je ale úplně jiná, protože... Takové auto chce kdekdo.
Není to běžně segment trhu, ve kterém bych se pohyboval, odtud mé překvapení. Byl jsem ale zaskočen, jak málo kloudných aut se dá za takové peníze s nastavenými limity vybrat. Však je to pořád čtvrt milionu, snadno 8 platů normálního člověka, ekvivalent řady už dost hodnotných věcí. Trh je ale v tomto segmentu vyluxovaný do takové míry, že není z čeho brát.
Aut v nabídce je pochopitelně dost, ale jakých? Tak z 8 z 10 čiší jejich absolutní nepřijatelnost už kvůli divoké historii, zřetelně nevalnému stavu, velmi vysokému nájezdu apod. A naprostá většina ze zbylých dvou aut z každé desítky jsou buď stroje sice zachovalé, ale pořád velmi ojeté (k 200 tisícům km) nebo málo jeté a s jasnou historií, ale zjevně nemilované a porůznu zanedbané či jinak ošizené. Skutečně dobrá volba bez kompromisu neexistuje.
Má rada tedy byla: Nic. Nekupujte nic, protože je to zjevně „vymlácená část” nabídky, kde se pohybuje příliš mnoho zájemců a dobrý obchod se tu udělat nedá. Stačí přidat ani ne 100 tisíc a neotevře se vám nabídka aut o 40 procent lepších, ale o 90 procent lepších. Takže jsem radil počkat, šetřit, půjčit si... Nic nebylo možné, tak jsme nakonec po dlouhém hledání vybrali kompromis v podobě auta, které nemělo najeto ani 100 tisíc km, bylo od prvního majitele a technicky nebylo aspoň zbité. Ale nadšený jsem z té volby nebyl.
S ohledem na uvedené tuším, že podobné dilema řeší kdekdo a cesta z něj vede přenastavením měřítek. Jasně, může to být menší auto a „najednou jsou”, ale menší auto neprojde. Může to být starší auto, ale 20 let starý vůz také neprojde. Když to má být něco jako Golf nebo Octavie, prostě není z čeho brát, ale co se podívat trochu jinam? Zrovna Škoda dělala jeden docela univerzální, jen sotva o půl třídy níže posazený model, který zadání „jedno auto pro všechno” se slušným motorem i výbavou umí splnit. A zmíněné peníze jsou na něj rozpočet tak velkorysý, že můžete vybírat i ze skoro nových aut, aspoň optikou nájezdu.
Jde pochopitelně o Škodu Rapid, první pokus české automobilky vměstnat něco mezi Fabii a Octavii. Nebyl dokonale pozitivně přijatý, Rapid je od začátku jako moc okatý sňatek z rozumu. Ale co když chcete sňatek z rozumu? Jako ojetina teď tak funguje ještě lépe než kdysi jako nový vůz a auto na fotkách níže je jedním z pozoruhodných důkazů. Spojuje už slušnou výbavu s automatickou klimatizací či navigací s podle nás nejlepším motorem 1,2 TSI se 105 koňmi. Je to nejvýkonnější motor, který šlo koupit s manuálním řazením, a v praxi tak snadno vyrovnával, ne-li překonával silnější jedna-čtyřku dodávanou jen s automatem. Po technické stránce přesně tuto variantu jsme kdysi testovali i na Severní smyčce Nürburgringu a ani tam nás nezklamala. Všude jinde funguje skoro bezvadně.
Je to skoro katalogová specifikace v té nejobvyklejší modré s těmi nejobvyklejšími litými koly, hlavní vtip je tu ale jinde. Tento vůz si první a jediný německý majitel koupil v roce 2013 (mimochodem v Česku, i když tu prý nikdy nebyl provozován) a od té doby s ním nenajel skoro nic. Dnes má tedy na tachometru pouhých 11 tisíc kilometrů (od doby pořízení fotky odometru tedy ještě něco ujel, ale není to zásadní), takže za rok nejezdil ani tisíc km. A podle toho vypadá.
Je to stále prakticky nové auto, které stálo naprostou většinu času v garáži, přesto mělo aspoň občasné využití, pravidelný servis, jezdilo na STK... A je prý bez chyby. Uvážíme-li, co se dnes mezi ojetinami prodává za 250 tisíc Kč za polovraky, je tahle nabídka za 7 990 Eur, tedy asi 194 tisíc Kč, skoro zázračná. Oproti Golfu musíte trochu slevit z jakési reprezentativnosti, ale jinak? Za méně než 200 tisíc Kč máte univerzální auto pro všechno ve skoro ideální specifikaci a s mořem nevyužitého potenciálu. Za nás slušná alternativa k tomu, co marně shání všichni, ale názor si jako vždy udělejte sami...
Někdo řekne: „Předražený Rapid!” My to vidíme jinak, však se podívejte na to, co vše nabízí a jak blízko má k novému autu... Foto: Hani, publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda Rapid 1.2 TSI NUR 11000KM@Mobile.de
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