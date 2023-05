K mání je dodnes nejetá vývozní Škoda 120 ze samého konce výroby, teď už je to sběratelská rarita před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jan Hendrik Küster, publikováno se souhlasem

Optikou zdravého rozumu nedává atraktivita těchto aut v podstatě žádný smysl - zastaralá byla už jako nová a dnes jsou prakticky k ničemu. Jenže sběratelé je chtějí i tak, v případě Škody 120 už mnoho lepších kousků než tento neseženou.

Škoda 120 a odvozené modely se staly jedním ze symbolů neschopnosti komunistického zřízení držet krok se zbytkem světa a jako takové si neudělaly bůhvíjakou pověst. Ačkoli z aut tzv. východního bloku šlo o jedny z lepších vozů, je třeba si přiznat, že postupem času šlo o stále více zastaralé stroje, které měly být původně nahrazeny moderněji koncipovaným modelem.

AZNP ale nebylo s to vdechnout ničemu modernějšímu život za únosných nákladů a až do příchodu Škody Favorit drželo v nabídce vůz koncepčně vycházející z dávného předchůdce zrozeného v 60. letech minulého století. Mělo to i své výhody, nevýhody ale jasně převažovaly.

Už pár let po revoluci by si tak o „stodvacítku” a spol. spousta lidí neopřela ani kolo, jenže časy se mění. Uplynulo dalších několik dekád, zachovalé vozy typu 742 se navzdory velkému množství vyrobených kusů vidí docela zřídka. Ze zcela obyčejných verzí (o těch výjimečných ani nemluvě) se staly stále více ceněné veterány a i ne až tak zachovalé kusy se dnes prodávají klidně za vysoké statisíce.

Na auto, které vám ukážeme dnes, až taková suma potřeba není, přesto není levné. Jeho typ mimořádný není ani trochu, jde o nejtypičtější model 120 L, ovšem v exportním provedení s pár extra prvky. Třeba odkládací prostory ve dveřních výplních byly sice už tehdy na západě standardem, u nás byste si ale museli pořídit něco jako kupé Škoda Rapid nebo vrcholné verze GL nižších modelů, abyste je dostali. Němci si ale mohli vymýšlet a na přání dostali i takové „libůstky”.

Krom toho jde ale o celkem obyčejnou verzi s přidaným autorádiem a pár dobovými nesmysly. Je to zkrátka provedení L s motorem o objemu 1 174 cm3, který na zadní kola posílal výkon až 36,7 kW (49,9 koně - když už jedeme na desetiny) při 5 000 ot./min a točivý moment nejvýše 82 Nm v 3 000 ot./min. Uragán na kolech to nebyl ani tehdy a tím spíše jím není dnes, ale o to tu nejde.

Tohle auto je pozoruhodné hlavně tím, že za skoro 40 let na světě - je to vůz z roku 1988, takže z předposledního roku výroby - najelo pouhých 34 328 km. Prodávající se dušuje, že kilometry jsou pravé a byť se o auto staral, jak mohl a řadu dílů postupně vyměnil, v jádru je stále původní. Z viditelného je patrný velmi zachovalý stav, jen s opěradlem sedadla řidiče se začalo loučit čalounění. Jinak majitel neví o žádném problému, z fotek je patrná leda nějaká ta patina - korozi či jiné zásadní nedostatky nevidíme.

Není to tedy vyloženě muzejní kousek, jde ale přesto o zajímavou nabídku. Na rozdíl od jiných podobně jetých exemplářů totiž nestojí nesmyslné peníze, 5 500 Eur znamená asi 130 tisíc Kč. Jistě, za to lze koupit řádově lepší auta, ale má-li tím vozem být Škoda 120 v minimálně jetém stavu, lepší nabídku v poměru kondice a ceny budete zřejmě hledat obtížně. Z tohoto vozu zřejmě i onen muzejní kousek vytvoříte s trochou píle a náhradními díly v garáži relativně snadno.

Toto auto není vyloženě „voňavka”, ale brzy 35 let starý, přesto pořádně nejetý kus, jaký se v prodeji moc nevidí. Na prodej je na poměry takto zachovalých Škod 120 L relativně levně. Foto: Jan Hendrik Küster, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda 120L Oldtimer@Mobile.de

Petr Miler

