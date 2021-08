K mání je dodnes nejetá, zcela nevybalená Škoda Rapid 130, stojí ale absurdní peníze před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Brendan Hoey, publikováno se souhlasem

Takhle zachovalý a dodnes originální Rapid už se mimo muzeum nevidí, popravdě řečeno si ani nepamatujeme, kdy naposledy jsme takový viděli. Ovšem také jsme nikdy neviděli tohle auto prodávat za víc jak 800 tisíc korun.

Škoda i dnes nabízí model Rapid, třebaže už jen na trzích, jako je Rusko nebo Čína. Dokud byl k mání u nás, chválili jsme jej, současně jsme ale museli často poznamenat, že to je tak trochu parazit. Vzal si jméno výjimečného kupé z 80. let a ještě výjimečnějšího vozu z počátků existence Škody a postavil kolem něj velmi racionálně pojatý rodinný liftback či hatchback nakonec jen s tříválcovými motory. Obecně vzato, proč ne, ke stylovému kupé ale moderní Rapid měl a má daleko.

Dvoudveřový Rapid Škoda vyráběla ve druhé polovině 80. let a po krátké éře nepříliš chtěné verze s motorem modelu 120 nabídla varianty 130, 135 a 136 s motory 1,3 o výkonu až 46 kW (63 koní). Těm sekundovaly věci jako pětistupňová převodovka, víceprvkové zavěšení zadní nápravy či čtyřpístkové přední brzdy. Nabízelo tedy na poměry tehdejší ČSSR zajímavou dynamiku a pochopitelně, bylo to kupé, takže šlo o stylovku, kterou ani dnešní „velká Škoda” zdaleka nenabízí.

Těchto aut se nevyrobilo úplně málo, vznikly jich desetitisíce, jenže je to už přes 30 let, co se za posledním zavřely brány škodováckých továren. Narazit tak dnes na vůbec nějaký kus v prodeji je výjimečné a obvykle má daleko k novému. Dnes vám ale ukážeme kousek na prodej, který na první pohled není překrásný, je to ale možná poslední zcela originální a nikdy pořádně nejetý vůz tohoto typu, který lze koupit.

Jde o Rapid 130 z roku 1985, který byl původně vyvezen do Velké Británie a od té doby až dodnes patři jedinému muži. Má tedy pravostranné řízení, což je jistě minus, ale předělání zrovna tohoto auta na levostranné řízení je docela jednoduché a těžko to bude překážkou pro někoho, kdo chce hezký Rapid z té doby. Možná ale bude škoda na něm něco měnit, neboť je to sběratelská rarita par excellence - dodnes v rukou jediného vlastníka najel pouhých 9 443 mil, tedy asi 15 tisíc km. A stav vozu jasně ukazuje, že nejde o výmysl.

Na první pohled nevypadá jako libový kousek, neboť je na něm znát, že od roku 1995 toho nejspíše moc nenajezdil a více jak 20letý pobyt převážně v garáži auto také poznamenal. Nic to ale nemění na svým způsobem fantastické realitě - před sebou máme dodnes zcela originální, zjevně nezkorodovaný vůz, který má na několika místech i originální tovární krycí fólie. Něco takového už jsme opravdu neviděli hodně dávno.

Prodávající říká, že dokud auto jezdilo, tvrdými britskými technickými kontrolami procházelo bez námitek, je ale otázkou, jak moc velkou roli to hraje dnes. Buď jak buď, prakticky nulová údržba během několika dekád si také vyžádala své - na některých místech se vozu loupe lak, originální kola z lehkých slitin lehce korodují a na interiéru je znát, že i přes přikrytí sedadel neoriginálními potahy se do sedaček pustilo snad nějaké zvířátko, kdo ví. Z detailů, jako je vnitřní prostor zavazadelníku, je patrný jinak senzační stav, ovšem auto, které by mohlo zítra vyrazit na přehlídku elegance, to rozhodně není. Bude chtít ještě dost úsilí, aby stav plně odpovídal najetým kilometrům.

Čekali jsme, že něco takového nebude levné, pár set tisíc by za takový vůz jistě dal kdejaký sběratel. Prodávající ovšem požaduje - podržte se - 27 500 britských liber, tedy asi 818 tisíc Kč. To je šílená a podle nás neadekvátní cena. Třeba to ale někdo uvidí jinak, rarita to rozhodně je.

Takhle originální Rapid 130 z časů komunistické Škody s pouhými 9 433 mílemi na tachometru je rarita, možná i unikát. Ovšem za 818 tisíc Kč jde o extrémně drahý špás. Foto: Brendan Hoey, publikováno se souhlasem

Zdroj: Cars and Classic

Petr Miler