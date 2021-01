K mání je dodnes nejeté, historicky první auto s revolučními brzdami. Je to stroj času před 9 hodinami | Petr Miler

Jde o skoro zapomenutý, v pouhých 55 kusech vyrobený vůz. Přesto jeden z nich dodnes přežil nejetý ve stavu, v jakém před 20 roky sjel z výrobní linky ve Stuttgartu.

Každý příběh má svůj začátek a konec. Ten jménem „karbon-keramické brzdy v silničních autech” dnes už píší i relativně dostupné modely, jako Renault Mégane RS nebo Audi RS3 a byť jde pořád o výjimečnou techniku za stovky tisíc korun, nedostupná není. Před dvěma dekádami bylo všechno jinak - tehdy jste se museli i v supersportech Ferrari, Lamborghini nebo Porsche spokojit s „ubohými” ocelovými brzdami, jedno silniční auto si ale s karbon-keramikou koupit šlo.

Vzpomínali jsme na něj shodou okolností docela nedávno, neboť od jeho zrodu uplynulo 20 let. Příběh této vskutku výjimečné brzdné techniky, která krotí i dynamiku velmi rychlých aut s naprostou samozřejmostí, tichostí a skoro neúnavností, začal psát Mercedes. Obecně vzato to nepřekvapí, protože třícípá hvězda začala psát příběhy skoro všech dnes rozšířených vymožeností, nakonec i auta jako takového. Přesto by člověk nečekal, že takové brzdy poprvé najde v relativně slabém a velkém modelu CL 55 AMG bez přeplňování (360 koní), který platil spíše za luxusní grand tourer.

Jen kvůli tomu vznikl v tzv. F1 Limited Edition, která dostala několik vizuálních specifik a právě ony revoluční brzdy. Jak můžete vidět na fotkách níže, obešlo se to bez velkých vizuálních fanfár - zatímco dnes volba karbon-keramiky znamená dostat obrovské děrované „talíře” s ještě většími třmeny často záměrně vyvedené ve zlaté (BMW, Mercedes) či žluté barvě (Porsche, jiná provedení jsou na přání), u CL 55 AMG F1 Limited Edition prostě jsou a všimne si jich jen znalec.

Čeho si všimne snad každý, je, že auto na přiložených záběrech je jako nové. Vlastně ne jako, je nové a nejde o dobové fotky. Jeho první a stávající majitel, někdejší prodejce Mercedesů, si jej koupil na sklad v roce 2000 za tučných 330 000 marek, tehdy skoro 6 milionů Kč. Zaregistrováno bylo následně jen na jeden den v roce 2007 a od té chvíle čeká na svou slávu - dodnes má totiž na tachometru jen 215 km, tedy prakticky nic.

Jeho faktická hodnota je omezená, na ježdění si asi můžete koupit jakékoli jiné CL 55 AMG z té doby a o mnoho jiné pocity nezažijete. Jeho historická cena je ale nezměrná - první auto s dodnes nejlepší brzdnou technikou vzniklo jen jedno a jako nejetý vůz představuje vskutku pozoruhodný stroj času. Vyrobeno jich bylo navíc jen 55 a skoro bychom se nedivili, kdyby si tento kousek koupil do muzea sám Mercedes. Vlastně by na tom i vydělal - i když je aktuálně požadovaná cena 129 499 eur, tedy asi 3,4 milionu Kč, na 20 let staré-nové SL vysoká, oproti původně zaplacené sumě je to skoro polovina, navíc ignorujíc inflaci.

Malou revoluci znamenal příchod karbon-keramických brzd do sériových silničních aut, o který se v roce 2000 postaral Mercedes CL 55 AMG F1 Limited Edition. Jedno z pouhých 55 vyrobených aut je dnes k mání nejeté jako dokonalý stroj času posouvající letopočet od 20 let zpět. Foto: Auto Geissel, publikováno se souhlasem

