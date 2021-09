Někdo na dekády schoval do garáže nejetý Wartburg Tourist, teď je k mání za majlant před 4 hodinami | Petr Miler

Foto: All-Car- Service Fischer, publikováno se souhlasem

Tohle auto byla za komunismu pro většinu lidí z nouze ctnost, vůz, který jste chtěli jen proto, že na vás žádný lepší nezbyl nebo na žádný lepší nezbylo. Stačilo ho ale na 43 let schovat a karta se obrátila.

Rozlišování sociální úrovně normálních lidí podle aut bylo za komunismu skoro nemožné, pokud jste neměli vytříbený cit pro věc. Většina lidí jezdila Škodami 742 a jen ti, kteří rozlišovali modely jako 105 S a 130 GL poznali, kdo má známé v Mototechně nebo si dokáže obstarat dost bonů pro nákup v Tuzexu. Přesto existovala auta poněkud nižší a poněkud vyšší úrovně.

Pro ty lépe situované byly Lady, ke kterým se také nedalo jen tak dostat, na ty hůře situované - pokud po tom či onom stroji náhodou netoužili - zbyly nejčastěji dvoutaktní vozy z východního Německa. Úplným základem byl Trabant, trochu lepší svezení nabízely Wartburgy 353. Pokud jste je nezažili osobně, iluze si o nich nedělejte, působily jako auta udělaná z vylisovaných plechovek od Coca-Coly - stačilo zavřít dveře, po nichž se celé auto za podivného zvuku doléhajícího plechu otřáslo jako chaloupka na muří nožce a věděli jste, že tohle dílo nechcete.

I když „warťasy” 353 vypadaly relativně moderně, šlo o dinosaury na kolech. Věrny heslům o levé kupředu a ani kroku zpátky vycházel model 353 z dávno překonaného typu 311 s kořeny v dobách, které možná pořádně nepamatuje ani vaše maminka. Pod kapotou se nacházel litrový dvoutakt, který dával okolo 57 koní, což vlastně nebylo špatné, nepravidelný chod motoru s exhalacemi plnými nespáleného oleje ale dvakrát reprezentativní nebyly.

Ještě před úplným koncem modelu 353 přišla evoluce W a po ní nakrátko dokonce i použití čtyřválcového motoru, ale tohle auto bylo odsouzeno ke smrti v osamění. A nebo ne? V 90. letech minulého století ano, jak by ale dnes zapěl Waldemar M.: To všechno odnés' čas! Kdo si tehdy svůj „warťasek” schoval, ten ho dnes může vybalit jako vzácnost a prodat za cenu, za kterou se nikdy neprodával ani jako nový.

Přesně o to se pokouší jeden z majitelů inovované, ale ještě dvoutaktní verze 353W Tourist z Německa, který s ním od roku 1988 prakticky nejezdil a garážoval jej až do dnešních dnů. Je kompletně originální, dodnes skoro netknutý a docela se divíme, kde se vzalo byť 21 675 km na tachometru. Za 33 let je to nic, ovšem auto nemá dodnes vybalená ani všechna sedadla, normálního použití se zjevně nikdy nedočkalo.

Po jeho spatření na vás nutně dýchne nostalgie - je to přesně ten východoněmecký „ekl”, který nelákal ani jako nový, po skoro půlstoletí je ale na něm něco kouzelného. Podívejte se na tu všechnu jednoduchost, primitivní konstrukci i elektroinstalaci a k tomu nová přístrojová deska verze W... Asi jsem se právě podruhé zamiloval.

A nebo ne, protože i na tohle auto je dnes třeba 9 222 euro, tedy asi 234 tisíc Kč. Této nabídce tedy nebude těžké odolat, ale pro fanoušky Wartburgů to bude poklad, však jde o praktickou verzi Tourist ve stavu, v jakém se opravdu nevídá.

Někdo ani pořádně nevybalil - a pak ani pořádně nepoužil - jeden z posledních dvoutaktních kombíků Wartburgu z roku 1988. Dnes je na prodej v naprosto ojedinělém originálním stavu, ale také za skoro čtvrt milionu. Foto: All-Car- Service Fischer, publikováno se souhlasem

