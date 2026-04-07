K mání je dodnes nejetý supersedan z dob výkonových válek Němců, jeho skrytá síla stále bere dech

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Dirk Rüschoff Exklusive Automobile, publikováno se souhlasem

Tachometr do 310 km/h zní kurážně, i ten je ale v podstatě skromný a odpovídá pojetí zbytku auta. Tohle je dodnes skoro nové auto z dob, kdy jste mohli mít něco naprosto mimořádného, okolí o tom ale prakticky nemuselo vědět.

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank s RS6 C6 s 572 koňmi. Tahle tahanice dávno skončila, však trvat dodnes, museli by mít následníci těchto aut dávno přes 1 000 koní - i RS6 C6 je už 16 let stará historie.

Současnost ale pro dnešek hoďme za hlavu a podívejme se na samotný začátek, tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS6 bylo v generaci C5 k mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět - zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2002 na velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota, budete si dnes muset koupit „něco”, abyste byli dramaticky rychlejší.

Právě z roku 2002 je auto, které vidíte na fotkách níže a zajímavé je hned z několika důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - mělo za celou tu dobu jen jednoho japonského majitele, který s vozem najel pouhých 29 336 km a asi tak 99,9 % času ho garážoval. A stav auta je skutečně fantastický, aspoň na fotkách působí po všech stránkách dojmem, jako by ho včera vyrobili. Stačí to na klávesnici mokrou od slin? Věříme, ale vy věřte, že jste pořád neviděli vše.

Tato RS6 pochází ještě z dob, kdy dobrým tónem nebylo oslňovat podobnými auty náctileté slečny před školou - jiné už snad ani křiklavé barvy, kýčovité prvky a výrazné tvary ani nedojmou. Vůz je tedy přirozeně nevtíravý, prozradí ho jen specifická kola a pár drobností typu výraznější výfuky a nárazníky, vše pak podtrhuje šedý odstín karoserie. A interiér se nese ve stejně decentním duchu - polokožená sedadla, karbonové obložení, vše černé nebo šedé. Po někoho nuda, pro jiného nevtíravá elegance.

Možná to uvidíte jinak, ale nám se tohle auto líbí, i když má za sebou 24 let provozu. Anebo spíš 24 let čekání na pořádný provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli v německém Harsewinkelu, pokud tedy zrovna není na výstavce v některém z dealerství Audi. I jeho schopnost zastat tuto roli ukazuje, jak výjimečný exemplář to je. Něco takového už se v prodeji prostě nevidí.

Cena takového exota pochopitelně není nízká, požadovaných 51 900 Eur, tedy asi 1,27 milionu Kč, se ale na dnešní dobu nezdá být nemístně vysokou sumou, různé méně zachovalé „relikvie” obdobného ražení z té doby (no díváme se na tebe, BMW M3 E46) jsou podstatně dražší. Jako by nás cosi nutilo napsat do vyhledávače frázi „výkup orgánů poblíž”. Podívejte se ale na tento vůz sami a v případě zájmu vyrazte do Německa. Orgány tam nevykupují, něco, z čeho by jistý orgán nejednoho nadšence mohl měnit svou velikost a tuhost, tam ale ke koupi mají...


Foto: Dirk Rüschoff Exklusive Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Dirk Rüschoff Exklusive Automobile@Mobile.de

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

