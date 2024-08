K mání je dodnes nejetý supersedan z dob výkonových válek Němců, v téměř anonymní specifikaci rozdá překvapivé rány i teď před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Euro Classics Nederland, publikováno se souhlasem

I auta, která se svého času proslavila jako nenápadní sportovci, jako vlci v rouše beránčím, dnes sází na křiklavost. Pokud vám schází časy, ve kterých decentnost byla ctností, tohle je aktuálně unikátní šance, jak se do nich vrátit.

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank s RS6 C6 s 572 koňmi.

Tahle tahanice poté prakticky ustala, i otylá nová M5 má „jen” 585 koní stálého výkonu z přeplňovaného osmiválce, stále aktuální RS6 se ve své standardní podobě s obdobným motorem nepodívá za hranici 600 koní. Na jednu stranu je to s podivem, na tu druhou to ale má svou logiku - kdyby Němci cválali dál stejným tempem, jejich ostré sedany a kombíky by dnes musely mít hodně přes 1 000 koní.

Současnost ale dnes hodíme za hlavu a podíváme se na samotný začátek tohoto příběhu. Tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS6 bylo v generaci C5 k mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět - zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2003 na velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota.

Jen o rok později vzniklo auto, které vidíte na fotkách níže a zajímavé je hned z několika důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - i když má na krku 20 let stáří, téměř veškerý čas strávilo v garáži, a tak má na tachometru pouhých 30 tisíc najetých kilometrů. A vypadá podle toho do posledního detailu.

Auto je skutečně mimořádně zachovalé a 20 let stáří byste mu podle fotek jistě nehádali. Pozoruhodné je na něm ale ještě něco jiného. Ačkoli tato RS6 pochází z dob, kdy jste v katalozích nových německých aut ještě nenašli jen laky v různých odstínech šedi a mohli jste mít RS6 klidně v červené nebo zelené, toto má dokonale nenápadnou, až anonymní specifikaci. Zejména tmavě modrá karoserie černo-bílým interiérem nedávají najevo, že jde o jeden z nejrychlejších sedanů své doby a dodnes velmi schopné luxusní auto.

Možná to uvidíte jinak, ale nám se líbí, i když má za sebou 20 let provozu. A nebo spíš 20 let čekání na pořádný provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli, jeho cena 45 000 Eur (1,13 milionu Kč) ale jistě není skromná. A byť vzhledem ke stavu asi není přemrštěná, bude to chtít slušného fandu starých pořádků, aby za tohle auto dal tolik peněz. Zvažte sami, v případě zájmu je auto stojí v nizozemském Helmondu.

Vskutku výjimečně zachovalá RS6 v mimořádně nenápadné specifikaci se objevila na prodej v Nizozemsku, učarovat dokáže i 20 let po svém vzniku. Ovšem ne svou nápadností, to spíš naopak. Foto: Euro Classics Nederland, publikováno se souhlasem

Zdroj: Euro Classics Nederland@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.