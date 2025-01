K mání je dodnes nejetý, svého času nesplnitelný sen nadšených kluků od VW. Koupit si ho ale můžou zas jen „zazobaní důchodci” před 6 hodinami | Petr Miler

Volkswagen nikdy nebyl symbolem stylových a řidičsky podmanivých aut pro mladé nadšence, čas od času ale i takový vůz vyrobil. Ten zřejmě nejvíc se vymykající normálu vznikal až do poloviny 90. let a říkal si Corrado. Jedno krásné ve verzi G60 teď může být vaše.

Nechceme nikomu křivdit a sousedům z Německa teprve ne, pokud ale pomineme pár vrcholných verzí jinak obyčejných aut Volkswagenu, jako je Golf R, je těžké najít v současné nabídce Volkswagenu cokoli, co by člověka vzalo za srdce. Ne vždy tomu tak ale bylo a nemuselo jít ani o nemastné neslané pokusy vymanit se mezím „normálna”, jako bylo poslední Scirocco, otevřený Eos nebo nedej bůh závěrečný moderní Beetle.

Mluvíme teď o modelu Corrado, který skýtá spoustu atraktivity, i když člověk jinak pro produkty VW Group nehoří ani poté, co se polije benzinem. Je to jedno z vizuálně nejzajímavějších aut, které kdy ve Wolfsburgu postavili, a rukou nad jeho vzhledem nemávnete ani dnes. Je to pochopitelné kupé, takže praktičnosti mnoho nečekejte, ale vypadá vážně šik.

Jsem dost starý na to, abych pamatoval, kdo všechno jej v 90. letech, kdy vrcholily časy jeho slávy, chtěl mít. Byli to samozřejmě hlavně mladí kluci, kteří si ale stejně samozřejmě nemohli takové auto dovolit, v tehdejším Československu a pak Česku teprve ne. Je vlastně pozoruhodné, kolikrát vidíme přijít nějakou automobilku s lákavým autem pro mladé, i když moc dobře ví, že těžiště jejích prodejů leží obvykle v sociálních skupinách s věkem začínajícím pětkou či dokonce šestkou. To ale neznamená, že by výrobci nakonec nebodovali - bodují, jen pořád u těch samých lidí, kteří si oklikou plní své sny z mládí či si tak léčí svou krizi libovolného vyššího věku.

Ale zpátky ke Corradu, které vznikalo mezi léty 1988 a 1995 a nebylo neúspěšné, prodalo se jej téměř 100 tisíc kusů. Vyrábělo se v různých verzích od osmiventilového dvoulitru až po šestiválce, nebo také ve výkonné a lehké verzi G60. Právě to nakonec byla ta nejvytouženější varianta, která se jen zřídka dožila dneška ve stavu, kdy by se z pohledu na vůz člověku pořád sbíhaly sliny v ústech. Auto na fotkách níže ale patří mezi ně.

Je to dnes velká, troufneme si říci obrovská rarita, roky jsme tak pěknou G60 neviděli. Jde o vůz ze soukromé kolekce prvního a jediného majitele, který s autem najel za 36 let od jeho vzniku (jde tedy o model 1989) pouhých 11 100 km. A vypadá na to každým coulem. Jde skutečně o jedinečnou možnost vrátit se v čase a vyrazit na cesty ve stylovém Corradu G60 na typických kolech od BBS ve stavu, v jakém se za ním před 30 více roky otáčela spousta hlav. A jsme si zatraceně jistí, že se za ním otočí i dnes.

Některé oči navíc budou civět, jak tohle auto jede. 160 koní výkonu kompresorem přeplňované jedna-osmy nezní jako terno, tohle auto ale vážilo jen 1 118 kg a mělo parádní aerodynamiku, takže bylo vážně rychlé. Stovka za 8,3 sekundy a maximální rychlost 225 km/h za lákavým vzhledem nezaostávaly ani trochu. Však nezapomeňme - tohle je auto z roku 1989, tehdy tu byl za krále silnic člověk s Rapidem 136, který se dobelhal na stovku za nějakých 14-15 sekund a za dobrého větru se rozjel na víc jak 150 km/h. Tohle je jiná liga.

Upřímně řečeno jde pořád o vůz, který leckoho donutí přepočítat si peníze na účtech, neboť je jako nový a dovoluje si splnit svého času nesplnitelný sen mladých kluků. Problém? Mladí kluci u toho zase nebudou, neboť majitel a prodávající v jedné osobě nesleví ani cent z 39 500 Eur (asi 993 tisíc Kč), která za svého mazla chce. Koupi si ho tedy zas budou moci jen „zazobaní důchodci”, ale ono to vychází - pokud vám v 89. roce bylo 22 let a marně jste toužili po novém Corradu, dnes vám bude 58. A pokud jste pilně pracovali a vyvedli děti z domu, milion na staré-nové auto někde najdete. Jestliže vaše srdce touží po Corradu G60, neváhejte, tohle je dnes zaručeně nejlepší kousek, který se dá sehnat. A obáváme se, že žádný lepší hned tak na prodej nebude.

