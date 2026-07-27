K mání je dodnes nejetý vrchol dieselové éry, raketa s nejsilnějším nafťákem historie se v takovém stavu už nevidí
Petr MilerPouhých 11 771 km najel s tímto autem jeho jediný majitel, vážený klient Audi. Ten si jej nechal postavit na míru nedlouho po jeho vstupu na trh jako jednu ze svérázných ozdob své kolekce. A choval se k němu podle toho. Dnes může být vaše jako hotový stroj času.
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K mání je dodnes nejetý vrchol dieselové éry, raketa s nejsilnějším nafťákem historie se v takovém stavu už nevidí
před 9 hodinami | Petr Miler
Pouhých 11 771 km najel s tímto autem jeho jediný majitel, vážený klient Audi. Ten si jej nechal postavit na míru nedlouho po jeho vstupu na trh jako jednu ze svérázných ozdob své kolekce. A choval se k němu podle toho. Dnes může být vaše jako hotový stroj času.
Dieselové motory mohly udělat během posledních dekádách jakýkoli pokrok, faktem ale je, že v některých ohledech na své benzinové „kolegy” zdaleka nestačí. A jedním z nich je výkon. Pokud bychom hledali auta s nejsilnějšími benzinovými motory v prodeji, je 1 000 koní pouhý kvalifikační předpoklad, špička je ještě daleko za touto metou. Možná víc ale řekne, když si na Mobile.de dáte hledat auta s výkonem nad 500 koní neboli 368 kW.
Omezíte-li výběr na benzinové vozy, systém jich v tuto chvíli najde 26 176, vážně tolik. Pokud obrátíme omezení paliva na diesel, najde jich... pouhých 58. Myšlenky na 58 skutečných nabídek ale rychle pusťte z hlavy - pokud z tohoto výběru vypustíme překlepy (Ford Focus II s 999 koňmi, tak určitě), nesmysly (Range Rover P530 se stejným počtem koní diesel vážně nehostí, naftové Ferrari Portofilo je také vtipné), náklaďáky, autobusy a americké pick-upy, zůstane před námi hrstka aut. A v počtu vyšším než 10 kusů je mezi nimi zastoupeno jedno jediné.
Je to náš starý známý, Audi Q7 V12 TDI, jediný sériově vyráběný vůz, ve kterém se kdy objevil dodnes nejsilnější motor TDI. Dostal se tedy také pod kapotu Audi R8 6,0 V12 TDI, v jeho případě ale zůstalo u konceptu. Q7 V12 TDI se prodávala i koncovým zákazníkům a z továrny dávala až 370 kW (500 koní) výkonu při 3 750 ot./min a 1 000 Nm točivého momentu v rozmezí 1 750 až 3 250 ot./min. Přes hmotnost 2 605 kg to stačilo na stovku za 5,5 sekundy, dvoustovku za 20,5 sekundy a omezenou maximálku 250 km/h.
To jsou na dieselové SUV dodnes úctyhodná čísla, která se navíc snoubí s dvanáctiválcovou noblesou. Problém je jen v tom, že Q7 V12 TDI se neprodalo mnoho a majitelé s nimi většinou hodně jezdili. Auta v nabídce se tedy obvykle omezují na vozy se stovkami tisíc km, což prostě není nic pro fajnšmekry, i když bývají zachovalá. Dnes vám ale ukážeme stroj, který je pro fajnšmekry jako stvořený.
Jde o Audi Q7 V12 TDI Exclusive, vpravdě výjimečný stroj, který dostal to absolutně nejlepší, co se v Audi té doby mohlo snoubit. Je to výbavou napráskaný kousek v jinak nenápadné černé barvě s černo-béžovým interiérem, přesto se na něm v rámci možností vyřádila divize Audi Exclusive. Z technické výbavy je tu navíc vše včetně karbon-keramických brzd, tohle je skutečně stroj, který vypadá na jedničku, i když původní Q7 jako taková se dávno okoukala a rok výroby 2009 neslibuje zrovna zázraky.
Tím hlavním ale nakonec je, že s autem za celých těch 17 let jeho jediný majitel téměř nejezdil. Jako věc hodnou hýčkáni si jej koupil sběratel Audi a dodnes s ním urazil pouhých 11 771 km. Dnes je po velkém servisu k dispozici komukoli, kdo bude schopen ocenit jeho výjimečnost. A výjimečné auto to je, však zmíněných 12 tisíc kilometrů je na Q7 V12 TDI skoro nic, je to pořád prakticky nový vůz.
Navíc je to skutečný, dodnes nepřekonaný vrchol dieselové éry, která je podle všeho definitivně za námi. V tomto kontextu snad ani nepřekvapí velmi neskromná cena 99 500 euro, tedy asi 2,4 milionu Kč. Je to bezpečně nejdražší Q7 V12 TDI, kterou jsme za posledních několik let viděli, také je to ale jedna z mála, na kterou hledíme s otevřenými ústy. Mimořádné auto každým coulem, však se podívejte sami.
Audi Q7 V12 TDI je extrémně silný naftový osobák, který dokáže zaujmout v jakékoli podobě. V tomto provedení jen s 11 771 km je to hotový magnet, ovšem také podle toho stojí. Foto: Auto Leitner, publikováno se souhlasem
Zdroj: 2009 Audi Q7 V12 TDI Exclusive Phantom Black Pearl@Auto Leitner
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