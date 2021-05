K mání je dodnes nový pokus Italů o lidový sporťák, za 24 let ujel pouhých 1 900 km před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autopark 010, publikováno se souhlasem

Těchto aut svého času jezdila po silnicích spousta, dnes jde ale o skoro zapomenutý stroj, který se nevídá ani v bazarech. Jako nový je v prodeji absolutní raritou.

Fiat Coupé ve své době nedal spát mnoha automobilovým nadšencům. Byl to atraktivní stroj, který ve verzi Turbo se 190 koňmi dokázal zaujmout i svou dynamikou. Šlo o jakési Ferrari pro chudé, které se slušnými jízdními vlastnostmi kombinovalo exotický vzhled, na nějž snad nešlo nemít názor. Nakonec se jako skoro na všechno, pod co se kdy podepsal Chris Bangle, tehdy ještě „kopající” za Pininfarinu.

Pokud jeho časy pamatujete, možná byste si chtěli nějaký z nostalgie koupit, v takovém případě ale moc nepochodíte. I když šlo o prodejně úspěšné auto, skončilo po čtvrtstoletí tak jako většina jiných italských vozů té doby - na prach. Pokud přesto po nějakém pošilháváte, ale nabídky bazarů plné utahaných kusů zničených nekvalitním tuningem vás nechávají chladnými, můžeme vás potěšit tmavě rudým kouskem na fotkách. Je totiž dodnes nový.

Jestli správně chápeme prodávajícího, tohle auto bylo výhrou v loterii, kterou výherce přijal, registroval, ale málokdy s ní pořádně vyjel - asi mu byla příliš drahá. Nyní auto zdědil jeho potomek, který pro ale v podobném „využití” nemíní pokračovat, a tak jej nabídl k prodeji. Na tachometru má 1 900 km, neexistuje ovšem způsob, jak jich poznat byť 19. Jsou tu i původní pneumatiky s téměř 100procentním vzorkem.

Nejedná se bohužel o verzi Turbo, to bychom hovořili o stroji se zmíněnými 190 koňmi, které s lehkým kupátkem docela cvičily - stovka za 7,5 sekundy a maximálka 225 km/h byly v 90. letech něco. Toto je bohužel o mnoho skromnější atmosférická jedna-osmička, i jejích 130 koní ale v autě o hmotnosti 1 180 kg docela funguje - akcelerace na 100 km/h za 9,1 sekundy a maximální rychlost 205 km/h neurazí.

Ale hlavně, podívejte se na ten design, nejen zvenčí. I interiér zůstává po 24 letech na světle božím zajímavý a byť je to levná verze s plechovými koly s poklicemi, pořád nevypadá obyčejně a nudně. Kdybyste chtěli nasednout na tento vlak do minulosti, můžete, jízdenka stojí 18 000 Eur, tedy asi 458 tisíc korun. Málo to není, je to ale možná poslední šance koupit si nový Fiat Coupé ve stavu, v jakém jej poznali jeho kupci už v minulém století.

Tenhle Fiat Coupé nikdy pořádně nejel, s 1 900 km je nabízen k prodeji ve stavu nového auta. Foto: Autopark 010, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler