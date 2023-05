K mání je dodnes pořádně nejetá Škoda Rapid 136 ve verzi pro export, vlastně ani není drahá před 7 hodinami | Petr Miler

Skutečné kupé v nabídce Škody je dnes už jen sen, za komunistické éry automobilky to kupodivu byla standardní součást nabídky. Historicky poslední sériové kupé ze samotného konce výroby Rapidu 136 je teď na prodej s neobvykle málo barvitou historií.

Možná to ani nevíte, Škoda ale model Rapid nabízí dodnes, třebaže z významných trhů má smysl zmínit už jen Čínu a ze setrvačnosti také Rusko. Dokud byl k mání u nás, chválili jsme jej, současně jsme ale museli často poznamenat, že to je tak trochu parazit. Vzal si jméno výjimečného kupé z 80. let a ještě výjimečnějšího vozu z počátků existence Škody a postavil kolem něj velmi racionálně pojatý rodinný liftback či hatchback nakonec jen s tříválcovými motory. Obecně vzato, proč ne, ke stylovému kupé ale moderní Rapid měl a má daleko.

Dvoudveřový Rapid Škoda vyráběla ve druhé polovině 80. let a po krátké éře nepříliš chtěné verze s motorem modelu 120 nabídla varianty 130, 135 a 136 s motory 1,3 o výkonu až 46 kW (63 koní). Těm sekundovaly věci jako pětistupňová převodovka, víceprvkové zavěšení zadní nápravy či čtyřpístkové přední brzdy. Nabízelo tedy na poměry tehdejší ČSSR zajímavou dynamiku a pochopitelně, bylo to kupé, takže šlo o stylovku, kterou ani dnešní Škoda zdaleka nenabízí. SUV jménem Enyaq Coupe s pěticí dveří nemá se skutečným kupé společného lautr nic. Ale zpět k Rapidu z 80. let.

Těchto aut se nevyrobilo úplně málo, vznikly jich desetitisíce, jenže je to už přes 30 let, kdy se za posledním zavřely brány škodováckých továren. Narazit tak dnes na vůbec nějaký kus v prodeji je výjimečné a obvykle má daleko k novému. Dnes vám ale ukážeme nabízený kousek, který na první pohled není překrásný, je to ale možná dodnes originální a pořádně nejetý exemplář, jaké se v prodeji nevídají.

Jedná se o exportní Rapid 136 z roku 1986, tedy samotného konce výroby Rapidu jako takového, který byl původně vyvezen do Velké Británie a od té doby až do roku 2016 patřil jedinému muži, který s ním od roku 2004 nevyjel. Posledních 7 let náleží současnému vlastníkovi, který zachoval jeho originální stav co do vzhledu, technicky jej ale dal dohromady tak, aby prošel britskou technickou. Což leccos naznačuje o jeho kondici.

Vůz má tedy pravostranné řízení, což je jistě minus, ale předělání zrovna tohoto auta na levostranné řízení je docela jednoduché a těžko to bude překážkou pro někoho, kdo chce hezký Rapid z té doby. Možná ale bude škoda na něm něco měnit, neboť je to sběratelská rarita par excellence - dodnes najel pouhých 22 500 mil, tedy asi 36 tisíc km. A stav vozu tomu odpovídá.

Na první pohled nevypadá jako libový kousek, neboť je na něm znát, že toho od roku 2004 toho moc nenajezdil a více jak 10letý pobyt převážně v garáži auto také poznamenal. Nic to ale nemění na svým způsobem fantastické realitě - před sebou máme dodnes zcela originální, zjevně viditelně nezkorodovaný vůz, který jen patinou připomíná, že existuje už 34 let. Svěřte ho detailngové firmě a bude vypadat o 100 procent lépe jen po vyčištění.

Čekali jsme, že něco takového bude hodně drahé, však pár set tisíc by za takový vůz nějaký sběratel nejspíše dal. Prodávající ovšem nemá hlavu v oblacích a požaduje velmi přijatelných 5 495 britských liber, tedy asi 147 tisíc Kč. To je podle nás velmi adekvátní, snad i nízká cena, na takovou raritu rozhodně.

Takhle originální Rapid 136 z časů komunistické Škody s pouhými 22 500 mílemi na tachometru je rarita. A za 147 tisíc Kč nejde o drahý špás. Foto: A. G., publikováno se souhlasem

