K mání je dodnes nový kočár ze zlatých časů francouzských aut, nechybí dřevo, semiš ani rádio „pod deklem”
Petr MilerTohle je úžasná vzpomínka na doby, kdy francouzská auta nebyla jen do počtu, ale pořád dokázala alespoň v některých ohledech udávat směr. Netknutost spodních partií vozu bere dech, ani na chvíli vás nenechá pochybovat o autenticitě jeho údajné historie.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je dodnes nový kočár ze zlatých časů francouzských aut, nechybí dřevo, semiš ani rádio „pod deklem”
včera | Petr Miler
Tohle je úžasná vzpomínka na doby, kdy francouzská auta nebyla jen do počtu, ale pořád dokázala alespoň v některých ohledech udávat směr. Netknutost spodních partií vozu bere dech, ani na chvíli vás nenechá pochybovat o autenticitě jeho údajné historie.
Musím říci, že pro Citroëny z druhé poloviny 90. let a prvních roků nového milénia jsem měl vždy slabost. Jejich nevtíravý, velmi nadčasový, a přesto originální design ve spojení s neobvyklou technikou a některými specifickými řešeními mi dokázal učarovat. A jízda s nimi nebyla zklamáním, pamatuji chvíle strávené za volanty Saxa VTS a Xsary VTS - nebyla to zdaleka dokonalá auta, dokázala ale spojit solidní dynamiku s vyzpytatelnou rozevlátostí a solidní ovladatelností, což zkrátka umělo pobavit.
Nešlo ale jen o vzhled a řidičskou atraktivitu sportovních derivátů, i docela obyčejné modely měly čím zaujmout. Francouzi tehdy ještě stále bazírovali na svém pozoruhodném hydropneumatickém odpružení (tedy u modelů, kde to jen trochu šlo, zrovna Saxo a Xsara mezi ně nepatřily), které jejich autům dopřávaly nebývalé komfortní jízdní projev v kombinaci s podobně neobvyklou jistotou. Nakonec, kolik znáte aut, která dokážou jet 200 km/h po dálnici jen se třemi koly nebo v losím testu vypráskají i o dekády novější konkurenty? Tohle dokázala pro změnu větší Xantia.
Její vyložený ekvivalent v dnešní nabídce Citroënu vůbec nenajdeme. Stejně tak v ní nenajdeme žádný sportovní derivát. A marně se budeme shánět i po prodejních číslech, kterých tehdy značka dosahovala. Výše zmíněné zjevně nebylo sympatické jen mně, a tak Citroën po přelomu století jen v Evropě oslovoval pravidelně mezi 900 tisíci a 1 milionem zákazníků ročně. Něco takového je dnes nemyslitelné, za loňský rok bude automobilka ráda za třetinové číslo.
Kam zmizelo kouzlo Citroënu, nevím. A debat o tom pro dnešek zanecháme. Můžeme vám ovšem nabídnout lístek na vlak do minulosti, konkrétně do roku 1998, kdy byla na vrcholu slávy právě zmíněná Xantia. A byla to velká sláva. Francouzi loni v Evropě zdaleka neprodali ani 2 000 kusů (skutečně tak málo!) modelu C5 X, který se Xantii aspoň nějak blíží svou třídou, samotnou Xantii za dobu její výroby ale prodali v 1 216 734 exemplářích, přičemž metu 1 milionu prodejů překonali za 6 let. Během prvního roku prodejů pak našli tomuto vozu domov u 250 000 kupců, jen Němců oslovili za dobu existence auta přes 75 tisíc. Jsou to z dnešního pohledu naprosto surreální čísla.
Pokud chcete poznat, co činilo tento model tak úspěšným, u jednoho prodejce výjimečných starších aut z nizozemské Wolvegy nyní máte jedinečnou a možná poslední možnost to zjistit na vlastní kůži. Nabízí totiž jeden z jednoduše elegantních Citroënů zlatých časů francouzských aut, který dodnes prakticky nejezdil. Jeho první majitel jej koupil v Madridu v lednu roku 1998, nějak s ním ale zapomněl jezdit, a tak jej po po 27 letech expedoval do Nizozemska s 5 200 km. Dnes má na tachometru 5 220 km. A jakkoli to zní neuvěřitelně, jeho pečlivě zdokumentovaný stav vás odzbrojí.
Výsledkem je dodnes prakticky nové auto na prodej. Říkat k němu cokoli dalšího je skoro škoda slov, neboť přiložené fotky vám ukážou skutečně po všech stránkách nový stroj v relativně vysoké specifikaci Exclusive s motorem 2,0i a přinejmenším na oko solidní výbavou - falešné dřevo, divoké semišové potahy sedadel a autorádio „pod deklem” jsou aspoň něco. A všechno zmíněné jasně křičí, že jde o dílo 90. let.
Podívejte se kamkoli a nenajdete prakticky žádné známky používání - karoserie je perfektní, interiér perfektní, ze spodku by se dalo svačit a z motoru též. Auto je navíc plně technicky funkční, problémy nejsou ani s proslulými „koulemi” hydropneumatického podvozku - vše včetně nastavování světlé výšky je vám stále k dispozici.
Je to vskutku lákavá nabídka, alespoň pro člověka, který tohle pamatuje jako něco zajímavého. Pokud byste měli zájem, auto může být vaše za 13 950 Eur, tedy asi 338 tisíc Kč. Hodně na 28 let starou (vážně tolik) Xantii, ale na tento kousek? Věřím, že si nějaký fanda nechá říct. A proč by nemohl být z Česka...
Xantia je symbolem poslední éry Citroënu, ve které byl ještě na vrcholu. Po jejím odeznění chvíli žil z dobré pověsti, později se začal pozvolna vytrácet z mapy. Pokud se chcete vrátit do těchto dob, máte dnes jedinečnou příležitost - takhle vypadá a stojí ve Wolveze. Foto: Gerard Kramer Klassiekers, publikováno se souhlasem
Zdroje: Gerard Kramer Klassiekers@Autotrack.nl, Citroën
Bleskovky
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
včera
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
včera
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
11.1.2026
Nejnovější články
- „Zákaz spalovacích aut není nic než státem podporovaná šikana,” říkají bez servítek už i „na západě”
před hodinou
- Tento VW otevírá novou éru, jde o první model ID se spalovacím motorem, který nikdy neměl přijít
před 3 hodinami
- Nástupce miláčka Čechů se ukázal i jako velký kombík, vypalovat rybník bude hlavně Slovákům
před 4 hodinami
- Nový supersport s vizáží jako z jiné planety a motorem V12 bez turba se začal vyrábět, snad to zase neskončí bankrotem
před 6 hodinami
- „Bugatti pro chudé” je tak rychlé, že vedle něj hypersporty vypadají jako podvod, ničí je na obyčejných pneu s benzinem od pumpy
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Detektory policejních radarů 01.14. 13:38 - pavproch
- Přituhuje 01.14. 13:08 - Truck Daškam
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.14. 09:36 - řidičBOB
- Volkswagen obecne 01.13. 17:30 - mattonecz
- BMW Divize 01.13. 13:25 - pavproch
- VZKAZY 01.13. 12:29 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 01.13. 11:30 - řidičBOB
- Elektromobily a vse kolem nich 01.12. 15:24 - pavproch