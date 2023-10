K mání je dodnes původní Škoda 100, během 51 let na světě sotvakdy opustila suchou garáž 24.10.2023 | Petr Miler

/ Foto: Thomas Hamann, publikováno se souhlasem

Pamatujete fotbalové utkání ČSSR s NDR, které se odehrálo v Praze v říjnu roku 1980? Tohle auto také! A pamětní fangle dodnes visí v jeho interiéru. Byla to jedna z mála příležitostí, kdy na delší čas opustilo garáž, teď je v téměř zcela původním stavu na prodej.

Škoda 100 dlouho neplatila za extra žádoucí auto. „Stovka” nebyla tak elegantní jako předchozí „tisícovka” a pro řadu lidí zůstala na dlouho symbolem normalizace - začala se vyrábět přesně v roce 1969. Ale stejně jako u všech ostatních aut včetně Pontiacu Aztek má i Škoda 100 své příznivce, kteří by za zachovalý kousek vyměnili i nějaký ten tělesný orgán.

Někteří ji vyhlíží jako ryzí investici, jiní klidně jako auto, se kterým budou o víkendech jezdit na srazy veteránů. A právě pro takové tu máme vůz, který si můžete prohlédnout na fotkách níže. Podobný kousek se v prodeji nevídá, neboť není „jen” hezky zrenovovaný či dobře udržovaný. Je prý dokonale původní, podle prodávajícího nikdy neprošel žádnou velkou renovací ani rozsáhlou opravou. V tomto stavu se měl dnešních dnů dožít povětšinou opuštěný v garáži prvního majitele.

Je to „stovka” z dubna roku 1972, nedávno tedy dovršila úctyhodných 51 let, ale i za tak dlouhý život najela jen 51 845 kilometrů, jak můžete sami vidět. Není to překlep, nechybí tam žádné číslo, tohle auto jezdilo v průměru jen asi 1 000 km ročně a prodávající říká, že to obvykle byly nárazové delší cesty, jinak prostě odpočívalo. Jedna z nich vedla 8. října roku 1980 na fotbalové utkání NDR s ČSSR. Že auto ani od té doby garáž moc neopouštělo, svědčí i pamětní fangle v interiéru. Vypadá jako nová, slunce na ni svítilo zřídka...

Auto vypadá od pohledu výtečně, klíčové ale je, že je téměř zcela původní. Podle majitele byly pouze kvůli počínající korozi vyměněny přední blatníky, jinak má originální karoserii, lak, interiér, motor, prostě všechno důležité. Na obvyklých místech prý není žádná další rez, chromované části se stále lesknou a třebaže na autě je patrné běžné opotřebení i nějaké ty kutilské úpravy, jde v podstatě jen o patinu, která sběratelům může být i sympatická. Každé auto svou existencí píše nějaký příběh a na tomhle je to vidět.

Vůz byl v tomto stavu vytažen z garáže předka dnešního prodávajícího a ostatně i onu garáž můžete na fotkách částečně spatřit. Vůz není v tuto chvíli schopen uvedení provozu, chybí mu německá technická, prodávající ale říká, že auto je v tak dobrém technickém stavu, že bez potíží projde. A před případnou koupí ji za úplatu zařídí. I to o něčem svědčí, německou technickou neprochází ani spousta o tři dekády novějších aut stejné značky...

Něco podobného by dnes nemělo být levné a nedá se říci, že by auto stálo pakatel, cena je ale přinejmenším přiměřená, ne-li sympatická. Na hezkou Škodu 1000 MB to dnes chce klidně půl milionu, hezké stovky pořád žádají statisíce. Tento kousek i s původním tažným zařízením v ceně přijde na 4 000 Eur, tedy necelých 100 tisíc Kč. Nejsou to drobné, kolik příležitostí koupit si 51 let starou škodovku v původním stavu z rodiny prvního majitele ale ještě přijde?

Tahle stovka je v pozoruhodném originální stavu, dekády téměř nejezdila a vyměněné má jen přední blatníky. Její cena je na poměry podobných vzácností docela nízká. Foto: Thomas Hamann, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda S 100 in DE-14532 Kleinmachnow@Mobile.de

